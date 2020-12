Nove mjere za trgovine na snazi od subote. Božinović objasnio koliko kupaca smije biti u prostoru

U Hrvatskoj je zabilježeno 4520 novih slučajeva zaraze koronavirusom od 12.596 testiranih, a umrlo je 69 osoba. Ministar Davor Božinović najavio je nove mjere koje se odnose na trgovine i trgovačke centre, a koje stupaju na snagu u subotu. Vrijedit će do 10. siječnja.

U Hrvatskoj je u posljednja 24 sata zabilježeno 4520 novih slučajeva zaraze, kazano je na presici. Testirano je 12.596 osoba. Preminulo je 69 osoba.

"Ove tjedne brojke u zadnjih tjedan dana porasle su za 3,7 posto. U ovom tjednu manje nego prijašnjih tjedana. Incidencija nam je i dalje visoka. Trenutačno je 582,1 sedmodnevna incidencija. Nalazimo se na 26. mjestu u EU. Višu ima i dalje samo Luksemburg", kazao je ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak.

Plan za daljnje uvođenje mjera

"Razgovarali smo generalno o kriterijima o pojačavanju ili smanjenju mjera. Mi ćemo 21. prosinca razmatrati mjere. Ako dođe do pogoršanja, onda ćemo reagirati. Postoji mogućnost dodatnog smanjenja okupljanja. Naravno da razmišljamo u tom smjeru, da ćemo te gospodarske i društvene aktivnosti smanjivati. Kada uočimo neku situaciju, shvatimo da neke mjere trebaju biti strože, naravno da ćemo raditi na tome", kazao je Capak.

Nove mjere u trgovinama

"Pripremili smo odluku koja će vjerojatno tijekom dana biti potpisana, a odnosi se na posebnu organizaciju trgovina koja će vjerojatno vrijediti od 12. prosinca do 10. siječnja. Razvrstane su prodavaonice i trgovački centri tako da se određuju grupacije prema neto površini. Ukupna površina trgovina umanjena je za skladišne prostorije i druge prostorije", kazao je Davor Božinović.

"U trgovinama koje imaju do 10 četvornih metara neto površine prostora, moći će boraviti samo po jedan kupac. Za one od 11 do 100 kvadrata najveći dopušteni broj kupaca bit će određen na način da se za svakog kupca mora osigurati najmanje 10 kvadrata prostora. To se u trgovinama neto površine prodajnog prostora od 101 do 200 četvornih metara povećava na najmanje 12 kvadrata po kupcu, a za one od 201 do 2 tisuće kvadrata vrijedit će ograničenje od najmanje 16 kvadrata, dok će sve trgovine s više od 2 tisuće četvornih metara neto prodajne površine za svakog kupca morati osigurati najmanje 20 kvadrata prostora. Za trgovačke centre, najveći dopušteni broj kupaca odredit će se na način da za svakog kupca mora biti osigurano najmanje 16 kvadrata prostora, a sve prodavaonice i trgovački centri bit će obvezni na ulazu jasno istaknuti obavijest o najvećem broju kupaca koji istovremeno mogu biti u njima, te se strogo pridržavati ograničenja dopuštenog broja", kazao je Božinović.

Sve prodavaonice i trgovački centri obavezni su za vrijeme očekivanog dolaska većeg broja kupaca, kao što su sniženja, popusti, predblagdanske nabave i slično, poduzeti dodatne mjere kako u njihovim prostorima ne bi istovremeno boravio veći broj kupaca od dopuštenog, te kako bi se osiguralo pridržavanje epidemioloških mjera, istaknuoje ministar.

Božinović je najavio da se za prodavaonice s više od 2 tisuće kvadrata neto površine prodajnog prostora i trgovačke centre uvode i dodatne nužne epidemiološke mjere, a uključuju obustavu organiziranog prijevoza za kupce i posjetitelje, obvezu osiguranja sprječavanja ulaska prekomjernog broja kupaca, te uvođenje redara koji će spriječiti prekomjerni ulazak kada dopušteni broj posjetitelja prijeđe 90 posto maksimalnog dopuštenog broja.

Također, imat će obavezu uklanjanja ili fizičkog onemogućavanja sjedenja na zajedničkim dijelovima trgovačkih centara, uklanjanja ili ograđivanje namještaja za sjedenje iz dijelova predviđenih za konzumaciju jela i pića, te uklanjanja ili onemogućavanje korištenja aparata za zabavu. Isto tako, uvodi se i obaveza organiziranog upozoravanja kupaca na obavezu pridržavanja propisanih mjera, a nadležnoj službi civilne zaštite morat će se na njezin zahtjev učiniti dostupnim podaci i evidencija o održavanju sustava ventilacija, prozračivanja i izmjene zraka, kazao je ministar. Svi imaju i obavezu odrediti kontakt osobe koje će 24 sata biti dostupne za kontakt s nadležnom službom civilne zaštite.

Na pitanje je li 21. prosinca kasno da se razmatraju mjere, Capak je rekao da oni i inače razmatraju mjere te dodao da će 21. prosinca donijeti nove odluke. "Mi se nadamo da će situacija biti povoljnija i da ćemo opuštenije dočekati Božić", kazao je.

Božinović je dodao kako planiraju da trgovački centri i trgovine budu otvoreni do 10. siječnja. "Predviđamo da će raditi, ali ne možemo znati i nitko ne može reći hoće li doći do nekoga poboljšanja ili pogoršanja. Prema sadašnjim procjenama donijeli smo ovu odluku", kazao je Božinović.

Broj osoba na klizalištima

"Kad su donošene ove mjere, donesena je odluka o maksimalnom broju ljudi na jednom mjestu. Tu su i crkve i klizališta. Ograničenje okupljanja vrijedi i za zatvorene i otvorene prostore. Na jednom mjestu može se okupiti 25 ljudi", pojasnio je Capak koliko ljudi može biti okupljeno na jednom mjestu.

Antigenski testovi

"Važno je reći da postoji više načina uporabe. PCR je zlatni standard. Ti se testovi mogu koristiti u dijagnostici, ali uz uvjet da se rezultati provjeravaju PCR testovima. Drugi način je na hitnim bolničkim prijamima, a treći način je screening, to je epidemiološka mjera gdje se među većinom asimptomatskim ljudima provodi testiranje da se vidi koliko je pozitivnih među njima, tu je pravilo da se pozitivni testiraju PCR-om. U domovima za starije to se provodi među većinom asimptomatskim pa ako se pronađu pozitivni, onda ih se izolira. Mi nećemo objavljivati rezultate za brze antigenske testove u domovima. Najavljujem vam i to da je prilikom boravka u Varaždinu predstavnika Stožera bilo rečeno da su tamo problem velike firme. Pokrenuli smo jučer projekt gdje ćemo testirati osobe u velikim firmama. Danas se postavlja sve za testiranje radnika u tvrtki Calzedonia", kazao je Capak.

"Danas je rekord u testiranju PCR testovima", kazao je Capak dodajući da je uvjeren da se može napraviti 15.000 testova dnevno.

"Što se tiče kulture, u odluci smo ostavili kulturna zbivanja jer dolazi mali broj ljudi, pa ostaju otvorena. Razmotrit ćemo i to do 21. Ako će se nešto mijenjati, mijenjat će se što se tiče kina i kazališta, manjih muzeja i galerija", kazao je Božinović.

Vladin Savjet

"U znanstvenoj zajednici, kao i u svakoj drugoj, može zaiskriti. Ja sam sigurna da ćemo svi koji želimo dobro Hrvatskoj raditi i dalje najbolje što možemo. Nema nikakvih problema i nije ta komunikacija svedena na Savjet nego i na druge domaće i strane znanstvenike. Ne vidim nikakav problem", kazala je ravnateljica Klinike za infektivne bolesti ''Dr. Fran Mihaljević'' Alemka Markotić.

"Što se mene tiče, mogu reći da je u ovih 10 sjednica od početka bilo polemične rasprave. U zadnje vrijeme zbog situacije bila su prilično različita mišljenja. Znanstvenici se ne moraju svi slagati oko definicije uzroka, je li uzrok neko činjenje ili nečinjenje, ali mislim da je naš cilj i cilj svih članova Savjeta dobrobit građana i dogovor kako ćemo dalje", kazao je Capak.

"Imamo zajednički cilj. Iskreno vjerujem da će većina članova nastaviti sudjelovati u Savjetu na dobrobit svih hrvatskih građana", kazao je ministar Vili Beroš.

