Beroš: Međimurje je postalo žarište zbog specifičnog položaja

Zbog ozbiljnog pogoršanja epidemiološke situacije u Međimurskoj županiji, ministar zdravstva Vili Beroš boravio je danas u Čakovcu. Tom prilikom osvrnuo se na slučaj oko Znanstvenog savjeta koji je podignuo puno prašine.

- Kad sagledate taj apel i kad ga razotkrijete, u njemu ćete detektirati sve ono što je u suglasju s radom Stožera. Međutim, nije dobro da se van određenog znanstveno-komunikacijskog kanala, vladinog kanala, dakle u javnom prostoru, nekakve ideje upotrebljavaju za promociju osobnih i bilo kakvih drugih interesa. To prelazi znanstveno i stručno. Mislim da kad su ljudi dovoljno mudri i suportivni, kad imaju zajednički cilj, da vrlo lako nađu zajednički jezik. Mogao bih sad obrazlagati detalj po detalj iz apela, pa bi vidjeli da nema velikih razlika između promišljanja Stožera i apela znanstvenika. Mislim da će se to pitanje razriješiti i da ćemo svi skupa nastaviti surađivati na dobrobit hrvatskog naroda – rekao je danas u Čakovcu ministar zdravsta Vili Beroš o slučaju razrješenja članova vladina Znanstvenog savjeta.

>> VIDEO Ministar zdravstva Vili Beroš posjetio Županijsku bolnicu Čakovec

'Samo u ekstremnim uvjetima razmišljali bismo o zatvaranju poduzeća'

U Sloveniji se razmišlja o zatvaranju tvornica na dva tjedna. No, u Hrvatskoj se takva mjera zasad ne priprema.

- Bit je u nalaženju balansa. Očuvanje zdravlja nema alternativu, ali isto tako važno je omogućiti ekonomske tokove. Bitno je omogućiti rad poduzećima u epidemiološki održivom okviru. Samo u ekstremnim slučajevima bismo mogli o tome razgovarati, ali iskreno se nadam da do toga neće doći. Mi cijelo vrijeme pokušavamo naći modalitet da se sprijeći mogućnost širenja virusa - rekao je ministar zdravstva Vili Beroš.

Kazao je da ne razmišljaju o pribrojavanju rezultata antigenskih testova i vjerojatnih oboljenja ukupnom broju oboljelih.

- Nisam epidemiolog, pa ne mogu kvalificirano o tome govoriti. No, preporuka Europskog centra za kontrolu bolesti je da se ti testovi ne pribrajaju ukupnom broju PCR pozitivnih koji su još uvijek zlatni standard za detekciju pozitivnih. Jedino struka evaluacijom tijela pandemije može procijeniti kad će to biti prihvatljivo - rekao je ministar Beroš.

Takav je i stav Svjetske zdravstvene organizacije. Govorio je i o nedostatku medicinskih sestara.

- Jedino internom preraspodjelom, a to i radimo, mobiliziramo dodatne kadrove. Domaćini nude smještaj i troškove boravka. To je način na koji ćemo moći odgovoriti na kadrovske zahtjeve - dodao je.

U Međimurju broj oboljelih pada.

- Želio bih u to vjerovati da su naše mjere polučile određene rezultate, i trendovi upravo na to pokazuju, no morat ćemo pričekati neko vrijeme prije nešto definitivno zaključimo o čemu se radi - rekao je.

Međimurje je postalo žarište zbog specifičnog položaja, velikog transporta prema susjednim zemljama i Zagrebu, a lokalni epidemiolozi primijetili su i pojačanu incidenciju nakon početka škole i rada fakulteta. No, činjenica je i da se u Međimurju puno testira, pa su i brojke veće.

- Trendovi ukazuju na smanjenje broja novooboljelih - rekao je.

Pohvalio je organizaciju zdravstvenih službi u Međimurju.

- Ovo što smo vidjeli danas ovdje u Čakovcu je impresivno. Pohvaljujem način organizacije rada u obrani od ove bolesti. U Međimurju se promišljalo o preoblematici i pokušalo odgovoriti na odgovarajući način - istaknuo je.

Riješeno je, dodao je, pitanje testiranja u Čakovcu i nedjeljom.

Uskoro pravilnik za uzgoj medicinske marihuane

Potvrdio je da je izrađen Pravilnik koji regulira uzgoj medicinske marihuane.

- Pravilnik je izrađen i na evaluaciji je određenih tijela, prema tome, nadam se da će biti donesen vrlo brzo. To su rendovi koji su prisutni u svijetu i Hrvatska kao moderna zemlja mora uvažiti mogućnost proizvodnje kanabisa, ali u medicinske svrhe. Naravno da sad možemo otvoriti pitanje da li takvi preparati doista djeluju, jesu li učinkoviti i da li pomažu, a na to pitanje može jedino struka dati odgovor. Pravilnik je izrađen i na evaluaciji je, vjerujem da će uskoro zaživjeti – istaknuo je ministar.