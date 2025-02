VIDEO HDZ 'bojkotira' inauguraciju, ali dolazi Penava. Mlinarić Ćipe: Mi o svemu mislimo svojom glavom

Stipo Mlinarić Ćipe (Domovinski pokret) gost je u studiju Večernji TV-a, uoči inauguracije predsjednika Zorana Milanovića koja će se održati u Predsjedničkim dvorima na Pantovčaku. Mlinarić Ćipe u Večernjakovoj emisiji komentira s Ivom Boban Valečić odluku DP-a o dolasku na inauguraciju iako je njihov partner u Saboru, HDZ, ovoga puta odlučio je doći, te kako to utječe na koaliciju.

- Mi o svim stvarima mislimo svojom glavom. Poštujemo volju hrvatskog naroda koja se pokazala na izborima, čovjek je legalno izabrani predsjednik i ne vidimo nikakav problem da predsjednik Domovinskog pokreta bude na inauguraciji. Narod bira i zastupnike i predsjednika države i volja se mora poštivati - komentirao je na samom početku.

Slabo idu odnosi Banskih dvora i Pantovčaka, a vidjet ćemo kako će to biti u novom mandatu. Jeste li ikada na koalicijskim sastancima razgovarali o njihovim odnosima?

Ne, nikada nije bilo govora o tome, no pošto vidimo da se u svijetu miješaju karte, mijenja se situacija iz dana u dan, mislimo da predsjednik i premijer moraju sjesti i razgovarati. Ako mogu sjesti Putin i Zelenski i razgovarati, a sjest će, ako vidimo da u Europi svi razgovaraju, ne vidimo razloga zašto ne bi i oni razgovarali o bitnim stvarima za RH. Ne moraju ispijati kave, ali oko vanjske politike i sigurnosti se mora uspostaviti dijalog.

Ako se ne uspostavi dijalog, jeste li spremni potaknuti to pitanje?

Mi ćemo uvijek sugerirati, razgovor nikada nikoga nije ubio.

Sami ste rekli da se karte miješaju iznova. Imamo pokušaj Macrona da na neki način osmisli europsku politiku prema Ukrajini i ubaci EU u pregovore o miru, no pozvao je tek nekolicinu europskih zemalja. Slovenija je reagirala, a iz Hrvatske nema reakcije.

Imate i tihu diplomaciju, ne znam jesmo li mi tim putem išli. Ako se Macron naljutio kada je Trump rekao da neće zvati EU na pregovore, tako imaju isto pravo i manje članice EU-a. EU bi cijeli trebao sjesti za stol i zajednički dogovarati politiku prema svijetu. Postoji tiha diplomacija, a postoji i ovo što je Slovenija napravila. No, to nije dobro, no ponekad se tihim putem puno više napravi.

Kako gledate na isključivanje Trumpa?

Mislim da bi EU morala biti za stolom za kojim se razgovara o Ukrajini. Rat se vodi na našem kontinentu jer je EU pokazala da je obilato pomagala Ukrajini, među njima i Hrvatska.

Vratimo se na domaću scenu. Svjedočili smo sukobu oko Hrvatskih šuma, što je razrješeno odlaskom Nediljka Dujića iz Uprave. Je li ova situacija ostavila traga na odnosima između HDZ-a i DP-a?

Ma nije, kada je medijima postala ta tema bitna, za nas više to nije bila tema. Ako imate ministra poljoprivrede koji je predsjednik Skupštine Hrvatskih šuma, on je odgovoran i morate inzistirati da imate svoje ljuede. Mi smo to rekli partnerima puno prije nego što je to krenulo u medijima, a bitno je da se radi kako se treba raditi. Nova uprava neće biti imenovana stranački. Otvoreno vam kažem, znam tko će biti v.d. predsjednika Uprave Hrvatskih šuma, i on neće biti stranački čovjek. Ono što smo tražili smo i dobili, mi tu nismo došli kako bismo bili statisti.

Možda vam ovo neće dobro zazvučati, ali je činjenica da se među HDZ-ovcima može čuti nezadovoljstvo što su morali popustiti. Osjete se negativne emocije. Vi to ne uočavate?

Ne, niti me to zanima, to je njihova stranka. Takvo što nismo osjetili kod Plenkovića i u vrhu HDZ-a. Bilo je razgovora i dogovora kao u svakoj koaliciji.

Mi nismo vidjeli vaš koalicijski sporazum. Kako se on provodi?

Razgovaramo jednom tjedno sa svima, oko svega je dogovor i koncenzus. Mi nismo ušli u vladu da bismo statirali već da bismo mijenjali. Kažete da je puno prošlo od izbora, ali ima tu puno funkcija koje se moraju riješiti. Što se tiče demografije, od idućeg tjedna majke će dobivati punu plaću 12 mjeseci, što je izglasano u Saboru. Podignuli smo cenzuse za dijete, majke koje ne koriste porodiljni dobivat će 520 eura naknade... Mi imamo tri resora - demografiju, poljoprivredu i gospodastvo, i vi ćete vidjeti promjene u svim resorima.

Što je s ostalim koalicijskim partnerima? Hrebak je rekao da se ne bi iznenadio da dođe do izvanrednih parlamentarnih izbora do kraja godine.

Ne znam zašto on to govori. Znam jednu stvar - DP se ne boji ničega. Mi smo spremni na sve, ako su to izbori, onda su to izbori. Mi smo izašli na izbore i pokazali da smo treća snaga u državi. U Otoku smo nakon 33 godine dobili gradonačelnika. Ničeg se ne bojimo, a s ovakvim porukama se ne zamaram. Ako netko priziva nekakve žetončiće, nama je to nepoznanica, ne funkcioniramo tako. Ulaskom u vlast zamjerili smo se svima - ekstremnoj ljevici, dubokoj državi...

Kažete duboka država i vežete to uz Hrvatske šume, ispada da vaš koalicijski partner HDZ podržava kriminal.

Ne mislim ja samo na to. Neki ljudi u državi imaju velike novce, ne izlaze na izbore, a htjeli bi upravljati procesima. Mi izlazimo na izbore, pokušavamo mijenjati stvari, ali mi nismo produžena ruka kako bi netko htio. Mi ćemo braniti interese naroda.

Vjerujete li da vas koalicijski partner neće pokušati zamijeniti žetončićima?

Dosta korektne odnose imamo s HDZ-om, ne znam zašto bi netko krenuo u takvu avanturu. Tu ima svega, u ranijem slučaju bilo je i puno krivice Mosta. Most nije znao po što je došao, mi točno znamo po što smo došli. Što smo obećali, idemo ispunjavati. Most nije bio niti ideološki orijentiran.

Idu lokalni izbori. HDZ se sprema poslati Šimu Erlića za gradonačelnika Zadra.

Izuzetno mlad i sposoban čovjek, drago mi je da se na mladima gradi priča. Ja vjerujem da će on pobijediti u Zadru i da će biti dobar gradonačelnik, a tko će doći na mjesto Erlića, to je njihov izbor i njihova kvota.