FOTO/VIDEO Naš reporter s Pantovčaka: Jedna stvar odmah upada u oči

Milanovićeva inauguracija bit će osma po redu prisega petog hrvatskog predsjednika

Na inauguraciji će biti 115 uzvanika, među njima i umirovljeni general Ante Gotovina

Hrvatski sabor svoj današnji rad prilagodio je inauguraciji

10.51 - Paul Bradbury poznati bloger i novinar koji godinama živi u Hrvatskoj pričao je s reporterima Večernjeg lista. - Bio sam iznenađen što sam jedini stranac na ovom događaju. Zanimljiva mi je i poruka da premijer ne dolazi. Napravit ću vlog o ovoj inauguraciji za svoj kanal.

Govorio je i svjetskoj geopolitici, sastanku u Rijadu. - Trump je vrlo direktan, mislim da želi napraviti brzi dogovor, ovo je opasno vrijeme za Europu. Ako Europa nije ujedinjena vratit ćemo se u davne konflikte, to bi bila tragedija.

Komentirao je i britanskog premijera koji je rekao da je spreman slati vojnike u Ukrajinu. - Ako je Europa ozbiljna oko svoje sigurnosti, mora gledati tako. Ovo je poziv na buđenje, vidjet ćemo što će biti u sljedećih šest mjeseci.

10.44 - Prvi je od uzvanika na inauguraciju stigao Gordan Maras.

10.35 - Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković odgovorio je na primjedbu da je predsjednik Republike Zoran Milanović već pružio ruku suradnje u izbornoj noći, kazao je da "tek treba vidjeti tko je kome pružio ruku". - Jedno su riječi, a drugo su djela. Riječi smo se naslušali, bilo ih je ružnih i manje ružnih, ali ono što je sada važno, s obzirom na novonastale okolnosti, je da da oni koji su nekad bili stupovi zapadnog svijeta danas mijenjaju svoje pozicije pa o tome itekako moramo voditi računa. Primarni je interes zaštititi hrvatske građane i državne interese, a za to će sasvim sigurno trebati suradnja - poručio je.

Upitan znače li te riječi da i on pruža ruku suradnje, odgovorio je da se on "nema s kim miriti". - Dugo smo u politici, i predsjednik Republike i predsjednik Vlade i ja kao predsjednik Sabora, mnogi ministri, ali ponavljam – igra se promijenila, ne samo u Hrvatskoj nego u cijelom svijetu i danas gledamo ono što je do jučer bilo nezamislivo zbog čega moramo biti odgovorni kao ljudi koji su dobili povjerenje građana i pokušati maksimalno voditi računa o interesima hrvatskih ljudi i hrvatske države - istaknuo je Jandroković.

10.14 - Stipo Mlinarić Ćipe (Domovinski pokret) gost je u studiju Večernji TV-a, uoči inauguracije predsjednika Zorana Milanovića. Mlinarić Ćipe u Večernjakovoj emisiji komentira odluku DP-a o dolasku na inauguraciju. - Mi o svim stvarima mislimo svojom glavom. Poštujemo volju hrvatskog naroda koja se pokazala na izborima, čovjek je legalno izabrani predsjednik i ne vidimo nikakav problem da predsjednik Domovinskog pokreta bude na inauguraciji.

9.58 - Za inauguraciju predsjednika Milanovića Ured Predsjednika Republike ukrašen je cvjetnim aranžmanima od plavo-ljubičaste perunike/irisa, po izboru supruge predsjednika Sanje Musić Milanović. Perunika je hrvatski nacionalni cvijet. Rasprostranjena je u prirodi širom Hrvatske. Perunika ima i simboličan značaj za Hrvatsku: simbolizira otpornost i snažan duh hrvatskih ljudi, izdržljivost Hrvatske u teškim vremenima i njezinu sposobnost da prevlada nedaće. Perunika se smatra i simbolom mira među narodima. Cvjetne aranžmane osmislila je i postavila Boška Bahtijarević, zagrebačka arhitektica i floristica, vlasnica zagrebačkog concept storea „Tvoje“. - Koncept postava započeo je odabirom cvijeta – perunike, hrvatskog nacionalnog cvijeta. Perunike su široko rasprostranjene u hrvatskoj flori – rastu na obali i otocima, među stijenama, na brdskim i planinskim livadama, u šumama te uz potoke i jezera. Cilj je bio stvoriti skulpturalni objekt od mahovine koji topografski oponaša prirodno stanište perunike, a ne napraviti tek dekorativni element. Cvjetni aranžmani promišljeno su oblikovani kako bi naglasili formu i strukturu, pri čemu ravnoteža, kontrast i tekstura stvaraju snažan vizualni dojam. Ovi objekti nadilaze klasičnu cvjetnu kompoziciju – oni su umjetnički izričaj koji suvremenim pristupom unosi novu dimenziju u cvjetni dizajn. Njihova prisutnost obogaćuje prostor suptilnom elegancijom, donoseći osjećaj mira i harmonije, a istovremeno poštujući značaj i atmosferu samog događaja - kaže Bahtijarević.

9.48 - Hrvatski sabor svoj će današnji rad prilagoditi podnevnoj inauguraciji na kojoj će Zoran Milanović prisegnuti na drugi petogodišnji mandat predsjednika Republike Hrvatske. - Radit ćemo do 11.45, onda ćemo napraviti stanku, jer dio zastupnika ide na inauguraciju - najavio je u utorak ujutro predsjednik Sabora Gordan Jandroković. Sabor će sjednicu nastaviti u 13.30 sati. Podsjetimo, svečanost predsjedničke inauguracije, koja počinje u podne, trebala bi trajati oko 45 minuta.

9.40- Zoran Milanović na inauguraciji će ponovno izreći tekst prisege. Tekst prisege propisan je čak i Ustavom, a tekst je sadržan i napisan u 46. članku te on glasi: ''Prisežem svojom čašću da ću dužnost predsjednika Republike Hrvatske savjesno i odgovorno obnašati na dobrobit hrvatskog naroda i svih hrvatskih državljana. Kao hrvatski predsjednik/-ca držat ću se Ustava i zakona, brinuti za poštovanje ustavnopravnog poretka Republike Hrvatske, bdjeti nad urednim i pravednim djelovanjem svih tijela državne vlasti te čuvati nezavisnost, opstojnost i jedinstvenost Republike Hrvatske. Tako mi Bog pomogao." Posebno je zanimljiva zadnja rečenica, a više o tome možete pročitati OVDJE.

9.25 - Na Pantovčaku su uživo novinari Večernjeg lista Tomislav Krasnec i Dario Topić. Oni javljaju kako su u tijeku posljednje pripreme, čisti se crveni tepih, sve se dotjeruje. Ono što im je upalo u oči jest činjenica da su zastave Europske unije i NATO-a niže od hrvatske zastave. - To je politika koju je Milanović inicirao od listopada 2023. godine, rekao je da hrvatska zastava i ostale nisu isto. Trenutak inauguracije događa se u geopolitičkoj prekretnici, u Saudijskoj Arabiji se dijele karte sigurnosne arhitekture u Europi - kaže Krasnec. - Dok ovo pričamo, na jutro inauguracije, potpuno je neizvjesno hoće li premijer i predsjednik izgladiti odnose.

- Analizirat ćemo što će predsjednik u govoru reći, ovo je trenutak i europske povijesti u kojemu se očekuje da Milanović kaže nešto o tome kako vidi Hrvatsku u svemu, postoje li neke opasnosti, šanse ili prilike za Hrvatsku.

9.00 - Glasnogovornik predsjednika rekao je da je nakon inauguracijske ceremonije, predviđen prigodni domjenak. "Za sada mogu otkriti da nećemo imati švedski, već pravi hrvatski stol. Uzvanicima će biti posluženi tradicionalni specijaliteti iz svih krajeva Hrvatske", rekao je Jelić, a više možete pročitati OVDJE.

8.50- Za razliku od vodstva HDZ-a, svoj dolazak potvrdili su potpredsjednici Sabora - Ivan Penava (DP), Furio Radin (NZ) te Sabina Glasovac i Peđa Grbin (SDP). Dolaze i načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH Tihomir Kundid, zapovjednici svih grana Oružanih snaga, ravnatelji sigurnosno-obavještajnih agencija i predstojnik Ureda vijeća za nacionalnu sigurnost, zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević i drugi. Na inauguraciji će biti i generali iz Domovinskog rata Ante Gotovina, Mladen Markač, Ivan Čermak, Rahim Ademi, Ljubo Ćesić, Ante Kotromanović te Antun Kikaš, bivša premijerkabte bivši načelnik Glavnog stožera OS Robert Hranj. Uz suprugu Sanju na inauguraciji će prisustvovati i njihovi sinovi Ante Jakov i Marko, kao i članovi šire predsjednikove obitelji.

Poziv na inauguraciju Zorana Milanovića stigao je i Splićanki Vjeri Andrijić, posljednjoj živućoj partizanki sa Sutjeske i Neretve. Vjera ima 101 godinu, a za vrijeme Drugog svjetskog rata bila je bolničarka 1. čete 1. bataljuna Prve dalmatinske brigade u velikim bitkama na Neretvi i Sutjesci. O njoj možete pročitati više OVDJE.

8.43 - Osim himne, slušat ćemo još neke skladbe - pjesmu "Cetina" u izvedbi Sinjske klape, klapa Trogir izvest će "Bodulsku baladu", učenica Chritzel Renae Aceveda pjesmu "Dej mi Bože oči sokolove", a Ansambl Lado fragmente iz "Slavonske kraljice"

8.40 - Danas točno u podne Zoran Milanović koji je po drugi put izabran za hrvatskog predsjednika, prisegnut će na svoj drugi petogodišnji mandat. Sve će započeti početi prijavkom Počasno-zaštitne bojne na platou ispred Ureda predsjednika.

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović danas će prisegnuti za svoj drugi petogodišnji mandat. Ova inauguracija bit će slična prijašnjoj, skromna, ali ipak s većim programom i više uzvanika u odnosu na prvu. Prva inauguracija koja je održana u Uredu predsjednika na Pantovčaku, a ne na Trgu svetog Marka, bila je ona Zorana Milanovića 18. veljače 2020. godine, sada godinu dana kasnije inauguracija je na istom mjestu.

Cijeli program trebao bi trajati 45 minuta, na inauguraciju će doći i bivši predsjednici države Stipe Mesić, Ivo Josipović i Kolinda Grabar Kitarović i mnogi drugi gosti.

Izvođenje himne "Lijepa naša domovino" pripalo je klapi Hrvatske ratne mornarice "Sv. Juraj", a nakon himne uslijedit će i prisega.

