Od fanfara, lente i plotuna na Markovu trgu, preko šokačkih pjesama, ruža na obrazu i kontroverznih uzvanika, do skromne ceremonije na Pantovčaku

Tuđman: počasni plotuni, svečane fanfare i obavezna lenta

Prva u nizu bila je inauguracija Franje Tuđmana, prvog hrvatskog predsjednika izabranog na neposrednim predsjedničkim izborima, u kolovozu 1992. godine. Tog 12. kolovoza, u gornjogradskom ambijentu, na otvorenom prostoru s južne strane Crkve sv. Marka, između Banskih dvora i Sabora Republike Hrvatske, u čast Predsjednika bila je postrojena Počasna garda, a dvije minute prije 10 sati oglasile su se i svečane fanfare. Predstavnik protokola najavio je dolazak sudaca Ustavnog suda, a po dolasku Tuđmana iz Banskih dvora intonirana je 'Lijepa naša'. U nazočnosti visokih dužnosnika, uglednika i obitelji, Franjo Tuđman je tog dana položio svečanu prisegu. Potpisivanje teksta prisege bilo je popraćeno zvucima fanfara i topovskim salvama, a potom je predsjednik Ustavnog suda prvom predsjedniku stavio lentu, kao znak predsjedničke časti i znakovlje državnog poglavara Republike Hrvatske.

Nakon što ga je započeo, Tuđman je i nastavio predsjednički niz – 15. lipnja 1997. godine ponovo je izabran za Predsjednika. S uzdignutom desnicom, držeći lijevu ruku na Ustavu Republike Hrvatske, riječi svečane prisege ponovo je izgovorio na Dan domovinske zahvalnosti, 5. kolovoza 1997., na suncem okupanom zagrebačkom Trgu sv. Marka. Gornji grad bio je tada pretijesan da primi sve koji su željeli biti na svečanosti, vidjeti povijesne postrojbe iz svih krajeva Lijepe naše u raskošnim odorama te čuti pjesme koje su izvodila kulturno umjetnička društva u narodnim nošnjama. Točno u 10 sati Franjo Tuđman je prošao između počasnih povijesnih postrojbi i postrojbe HV-a. Nakon izvođenja hrvatske himne, Tuđman je, po drugi put, položio svečanu prisegu, obvezujući se na vjernost Ustavu. Nakon potpisa na izjavu o položenoj prisezi, predsjednik Ustavnog suda Tuđmanu je ponovo stavio predsjedničku lentu. Topnička bitnica na Griču ispalila je tada 25 počasnih plotuna, nakon čega se predsjednik Tuđman nazočnima obratio prisežnom poslanicom. Nakon ceremonije koju je redateljski osmislio Krešimir Dolenčić, a kroz koju je vodio Zlatko Vitez, uslijedile su čestitke uzvanika predsjedniku koji je dao povijesni doprinos suverenosti, samostalnosti i međunarodnom priznanju Republike Hrvatske.

Mesić: Odbacio je lentu, a folkloraši su mu pjevali „Kakav je Stipe takvog više nema!“.

Dva predsjednička mandata, pa tako i dvije inauguracije, preživio je i Stjepan Mesić, za čijih je mandata Hrvatska postala članica NATO-saveza. Za Predsjednika Republike Mesić je prvi put izabran u veljači 2000. godine, a građanima ga nije bilo dosta niti nakon pet godina, pa je tako u siječnju 2005. dobio povjerenje za još jedan predsjednički mandat.

Na njegovoj prvoj inauguraciji, prije 25 godina, bila su 72 strana izaslanstva, 12 predsjednika država, tri zamjenika premijera, te državna tajnica SAD-a, Madeleine Albright. Sve okolne ulice bile su prepune ljudi, a dok se iščekivao svečani trenutak pozornost okupljenih privukao je nepoznati paraglajder koji je kružio iznad Trga. Zanimljivo je, kako bilježi naša arhiva, bilo i u novinarskom 'kavezu' - kružile su razne priče, od toga da su stolice na kojima sjede uzvanici posuđene i središnjice HDZ-a, pa do toga da je predsjednik Mesić odbio da mu Branimir Hundić donese odijelo te je odlučio sam prošetati do butika i podići ga.

Poslije 12 i 30 sati stigli su službeni automobili, iz kojih su izašle predsjednikove kćeri, mlađa unuka i rodbina, a točno pet minuta prije početka inauguracije stigao je i Stjepan Mesić sa suprugom te starijom unukom koju su pripadnici osiguranja odveli na njezino mjesto u publici. Na pozornicu postavljenu pred portalom Crkve sv. Marka, Mesića je dopratila supruga Milka, a njegov dolazak na pozornicu bio je praćen burnim pljeskom. Kratka, 15- minutna svečanost započela je hrvatskom himnom 'Lijepa naša'. S lijevom rukom položenom na Ustav, uvezan u kožni omot boje meda na kojemu je utisnut Hrvatski državni grb, te s desnicom podignutom u zrak, Mesić je položio prisegu završivši ju riječima zakonskog teksta „Tako mi Bog pomogao!“

Foto: Arhiva VL

Nakon potpisivanja teksta prisege, bugačicom je posušio višak tinte, što je objektivom ovjekovječio naš fotograf. Mesićev nastupni govor trajao je kratko, manje od 10 minuta - „Bit ću predsjednik svih građana ove zemlje i građanin predsjednik!“, poručio je. Svoj stav da se predsjednik države treba što manje razlikovati od svojih građana Mesić je naglasio i time što, za razliku od Franje Tuđmana, nije želio staviti predsjedničku lentu.

Po izjavama okupljenih, ta je inauguracija bila svečana, ali odgovarajuće skromna. Je li se možda štedjelo i na razglasu, ne zna se, no građani pred Crkvom sv. Marka negodovali su tada jer je zvuk s razglasa bio toliko slab da se u publici gotovo uopće nisu čule riječi s pozornice. No, ono što se itekako čulo bila je šokačka pjesma folkloraša iz KUD-a Crkvari, iz Mesićeve rodne Orahovice, pa je tako na platou ispred Crkve sv Marka, gdje se okupilo oko 2.000 ljudi gromoglasno odzvanjalo „Kakav je Stipe takvog više nema!“.

Kako bilježi naša arhiva, hrvatski su građani na Mesićevoj inauguraciji pokazali i svoj poznati smisao za biznis, na svakom prilazu Markovu trgu mogle su se kupiti prigodne značke s Mesićevim likom ili natpisom 'Bog i Hrvati', a cijene su bile od 10 do 20 kuna, ovisno o prodavačevoj procjeni dubine kupčeva džepa. Tog je dana punom parom radila i zagrebačka uspinjača, a od 11 do 14 sati vožnja je za sve bila besplatna.

Pet godina kasnije, 18. veljače 2005., Mesić je, baš kao i njegov prethodnik Franjo Tuđman, još jednom položio predsjedničku prisegu. U 11 sati i 45 minuta svi su već bili na svojim mjestima - u prvim su redovima bili strani gosti, stranački lideri, predstavnici Vlade, s premijerom Sanaderom na čelu, te crkveni velikodostojnici.

Na pozornicu je najprije izašao zbor HNK, zadužen za himnu, a potom i suci Ustavnog suda. Točno u podne glumica Branka Cvitković najavila je predsjednika Mesića, koji je sa suprugom Milkom ležerno i uigrano, kako bilježi naša arhiva, kročio crvenim tepihom, pokraj vojnog špalira, na putu prema podiju na centru Trga sv. Marka, gdje su ih čekali uzvanici, gosti i građani koji su željeli svjedočiti svečanom činu polaganja prisege. Nije, kao pet godina ranije, bilo iščekivanja i napetosti, sve je već bilo poznato. - „Borit ću se za Hrvatsku ravnopravnih građana u kojoj će se dobro živjeti“, obećao je Mesić u svom inauguracijskom govoru hrvatskim građanima, susjedima je poručio kako će se zalagati za nastavak normalizacije odnosa u regiji, a svijetu da će podržavati borbu protiv terorizma, ali pod kapom UN-a.

Josipović je malo izmijenio tekst prisege, a govor je pročitao s tragom ruža na licu

U siječnju 2010. za Predsjednika Republike Hrvatske izabran je Ivo Josipović, čiji je mandat trajao do veljače 2015. godine. Treći hrvatski predsjednik, za čijeg je mandata Hrvatska postala članica Europske unije prisegnuo je točno u podne, 18. veljače 2010., na Markov trgu, pred 1100 domaćih i stranih uzvanika te brojnih građana. Ceremoniju prisege, na kojoj je bilo 70-ak stranih delegacija, među kojima i 10 predsjednika država, režirao je Ivica Propadalo, a voditelj programa bio je Tarik Filipović. Uz Banske dvore bila je postrojena Počasna bojna, a prije inauguracije predsjednik na odlasku, Stipe Mesić, obavio je posljednju smotru postrojbe. Plavom, natkrivenom pozornicom dominirali su bijeli amarilisi, no izgled pozornice nije se svidio dijelu ustavnih sudaca. Zasmetao ih je motiv crvenih kockica, tumačili su ih kao simbole SDP-a, stranke koja Josipovića kandidirala za predsjednika, ali čiji član, po Ustavu, više ne smije biti te su smatrali da nije dobro da se scenografijom označava stranačka pripadnost Predsjednika Republike.

Zbog hladnoće toga dana, umjesto filharmonije, na inauguraciji su nastupili samo zborovi. Grički je top označio podne, zazvonila su i zvona s Crkve sv. Marka, a zborovi 'Ivan Goran Kovačić' i 'Zvjezdice' otpjevali su 'Lijepu našu'. U 12 sati i dvije minute, u pratnji supruge Tatjane i kćeri Lane, izabrani predsjednik Ivo Josipović, stigao je na svečanu pozornicu. Bio je to prvi put da je u pratnji predsjednika na pozornici, uz suprugu, bila i kći.

Četiri minute kasnije Josipović je, izgovaranjem teksta prisege, koji je pri tom neznatno izmijenio, postao treći hrvatski predsjednik, a svoj je potpis tada ispisao unikatnim nalivperom, nazvanim 'Penkala Jubilej Domovina', na kom su bila tri simbola – kravata, violinski ključ i pleter, a specijalno za predsjednika izradila ga je te mu ga darovala Zagrebačka tvornica olovaka.

Svoj prvi govor Josipović je održao s vidljivim otiskom supruginog čestitarskog poljupca na lijevom obrazu. Bio je to podugačak govor kojega su okupljeni tri puta prekidali pljeskom - prvi put kada je rekao da se poštenje i odgovornost isplate, drugi put na riječi „Ovo je vaša zemlja i nema gospodara do vas!“, te kada je zaključio da u izgradnji države kakvu trebamo i zaslužujemo, treba pomoć građana ove lijepe zemlje te se zahvalio braniteljima koji su dali život za domovinu i svojim prethodnicima.

Ivo Josipović bio je i prvi hrvatski predsjednik čiju je inauguraciju iz publike gledao i njegov prethodnik, Stjepan Mesić. Josipović je nastavio njegovu tradiciju, te se, po uzoru na Mesića, koji je taj dio protokola izbjegavao u dva navrata, niti on nije 'okitio' predsjedničkom lentom, no prisegu je, uobičajeno, završio riječima „Tako mi Bog pomogao!“

Foto: Arhiva VL

Josipović je na inauguraciju pozvao i suprugu pokojnog, prvog hrvatskog predsjednika, Franje Tuđmana, no iako ju je to ugodno iznenadilo, Ankica Tuđman, zbog problema sa zdravljem i zbog hladnoće, ipak nije mogla doći na svečanost, no Josipoviću se pismeno zahvalila na pažnji, a obitelj je predstavljao Miroslav Tuđman, kojemu je prilikom čestitanja Josipović poručio „Pozdravite mamu“.

Na svečanom ručku, nakon inauguracije, uzvanicima su bili posluženi hrvatski specijaliteti, štrukle, fritule, hladna predjela, salate od rukole i lososa, mesne okruglice, riža i povrće, a pio se pjenušac.

Kolinda je stigla uspinjačom, te prisegnula pred Mamićem i Nives Celzijus uz pjesmu 'Ljubim te do bola'

Nakon što je, prolazeći Ilicom, zamaskiranoj djeci davala po 20 kuna, Kolinda Grabar Kitarović je, u pratnji supruga Jakova i suradnika, na Gornji grad tog dana stigla uspinjačom. Svečanoj ceremoniji njene inauguracije prisustvovali su brojni državni dužnosnici, ali iz osobe iz svijeta sporta i kulture. Iz Beograda je tada stigao i srpski premijer Aleksandar Vučić, a ceremoniji su prisustvovali i Zdravko i Zoran Mamić, Nives Celzijus, Davor Šuker, Mladen Markač, Josip Klemm...

U programu inauguracije sudjelovali su, između ostalih, Orkestar HV-a, zborovi HRT-a, Lado, Ivan Goran Kovačić i Izvor. Orkestar HV-a i solistica Martina Gojčeta Silić izveli su “Odu zemlji” Jakova Gotovca, a Radojka Šverko otpjevala je pjesmu "Ljubim te do bola", što je bio osobni izbor predsjednice. Točno u podne, 15. veljače 2015., započela je svečanost inauguracije prve hrvatske predsjednice. S rukom na hrvatskom Ustavom, vidno dirnuta prisegnula je na Markovom trgu, sa suzom u očima. Nakon prisege održala je govor koji je trajao 20-ak minuta.

„Beskompromisno ću štititi najugroženije. Svjesna sam svoje odgovornosti kao jedini visoki dužnosnik kojeg građani izravno biraju. Vi ste mi ukazali povjerenje i vama ću polagati račune. Bit ću vaš glas, bit ću vaša predsjednica. Dat ću sve od sebe da Hrvatsku učinimo bogatom državom iz kojeg mladi neće odlaziti. Ako pogriješim, imat ću snage priznati i ispraviti pogrešku“, kazala je predsjednica, a njenim je govorom bio oduševljen Tomislav Karamarko.

„Bilo je izvrsno. Govor je bio domoljuban i realan te poziva na zajedništvo. Nesloga i nezajedništvo je luksuz na koji ne možemo pristati“ kazao je tada Karamarko.

Zoran Milanović: Srezao je broj uzvanika i preselio ceremoniju s Markova trga na Pantovčaku

Nakon svog povratka na predsjedničkim izborima 2020. godine pobijedio je Zoran Milanović. Na dužnost je izabran 5. siječnja te godine, a utorak, 18. veljače 2020., držeći ruku na Ustavu, Milanović je svečano prisegnuo, kao peti predsjednik Republike Hrvatske. Njegova je inauguracija po mnogočemu bila jedinstvena.

Prvi put nakon osamostaljenja Hrvatske, inauguracija predsjednika nije se održala na Markovu trgu, već u skromnoj, svečanoj dvorani na Pantovčaku, gdje mu je dotadašnja predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, u mirnoj primopredaji vlasti, ustupila mjesto, a on ju je ispratio buketom cvijeća. Ceremonija je bila skromnija i po znatno manjem broju uzvanika no što su ih imali njegovi prethodnici – njih tek 40-ak. Na inauguraciji nije bilo predsjednika stranaka, diplomata ni predstavnika crkve, a Milanović, kao i bivši predsjednici Stjepan Mesić i Ivo Josipović, nije nosio lentu.

"Prvi je put predsjednik države preselio inauguraciju na Pantovčak, jer ne želi pompu, ne želi veliku ceremoniju. Pozvano je 43 gostiju. Milanović će s Grabar-Kitarović primopredaju obaviti odmah nakon inauguracije. Neće biti ni jedan predstavnik Crkve, Milanović radi skromnu inauguraciju, neće biti šefovi parlamentarnih stranaka, na taj način Milanović izbjegava neke ljude, pa tako neće biti zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića. Inauguracija će trajati sat vremena. Josipa Lisac otpjevat će himnu", kazala je novinarka Večernjeg lista, Petra Maretić Žonja.

Među prisutnima bili su i bivši predsjednici, Stjepan Mesić i Ivo Josipović, aktualni premijer Andrej Plenković, predsjednik Sabora Gordan Jandroković te ostali politički dužnosnici i članovi obitelji, Milanovićeva majka, supruga Sanja Musić-Milanović i sinovi. Inauguracija je započela izvođenjem hrvatske himne koju je, uz klavirsku pratnju Zvjezdana Ružića, otpjevala glazbena diva, Josipa Lisac. Ceremoniji je nazočila i klapa HRM-a "Sveti Juraj", orkestar HV-a te postroj Počasno-zaštitne bojne.

Nakon potpisivanja prisege, Milanović je održao govor u kom je odao priznanje prethodnicima, od prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana, do njegovih prethodnika Josipovića, Mesića i Grabar-Kitarović, naglasivši da su svi oni dali maksimum od sebe za dobrobit Hrvatske. Osvrnuo se i na važnost poštovanja ustavnog poretka i na obvezu čuvanja neovisnosti i jedinstva Republike Hrvatske.

Nakon govora klapa HRM-a "Sveti Juraj" izvela je pjesmu Vice Vukova "Tvoja zemlja". Ceremoniju je pratilo čak 66 akreditiranih izvjestitelja. Sa snimateljima, fotografima, tehničarima, rasvjetljivačima, bilo je oko 250 akreditiranih osoba iz medija, čime su oni višestruko nadmašili broj od samo 40-ak uzvanika.