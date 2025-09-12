VIDEO Selak Raspudić: Jandroković ima jednu političku ambiciju, a to je kandidatura na predsjedničkim izborima

Marija Selak Raspudić nakon dužeg izbivanja iz javnosti gostovala je danas kod Petre Maretić Žonje u Političkom intervjuu tjedna u kojem je istaknula kako je njezin privremeni izostanak bio posljedica obiteljskih okolnosti. Govoreći o političkim događajima proteklog ljeta, osobito o kontroverzama koje su se vezale uz Thompsonove koncerte i pozdrav ZDS, naglasila je da ne vidi ustašizaciju društva, već političke opcije koje ciljano potiču polarizaciju radi homogeniziranja vlastitih birača. "Takve rasprave ne rješavaju probleme građana, nego manipuliraju njihovim emocijama, često vezanima uz osobne ili obiteljske traume", rekla je.

Dodala je da većina građana ima manjkavo znanje o povijesti, zbog čega se pojedini simboli doživljavaju jednostrano. "Simboli uvijek dobivaju značenje ovisno o kontekstu. Ne mislim da su zabrane rješenje, jer to samo vodi fetišiziranju", naglasila je, pritom istaknuvši da Hrvatska već ima zakonski okvir kojim se takvi slučajevi mogu regulirati. Selak Raspudić upozorila je i na širi problem neučinkovite sudske prakse te nedosljednosti u sankcioniranju nasilja i drugih važnih društvenih pitanja. "Većina građana ne zanima beskonačno ponavljanje ove teme. To nije nešto što rješava njihove svakodnevne probleme", zaključila je.

Osvrnula se i na predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića, ocijenivši da on više pažnje posvećuje vlastitom političkom rebrandingu i mogućoj predsjedničkoj kandidaturi, nego demokratizaciji parlamenta. "Ja mislim da Jandroković ima jednu političku ambiciju, a to je da će se kandidirati na sljedećim predsjedničkim izborima. To vidimo u čitavom nizu rebrendiranja i njegovim učestalim istupima, koji sada odjednom pokušava izigravati 'veliku Hrvatinu'. Sabor bi trebao biti institucija od ponosa građana, a njegovi odbori moraju imati stvarnu ulogu u nadzoru izvršne vlasti", poručila je. Kritična je ostala i prema glavnom državnom odvjetniku Ivanu Turudiću, čije izvješće neće podržati jer, kako kaže, od početka je bila protiv njegova izbora zbog prijašnjih postupaka.

Govoreći o svom političkom putu, naglasila je kako joj nije žao što je napustila Most. "Odluku sam donijela iz principijelnih razloga, a ne radi osobnih interesa. Nisam željela kompromitirati osnovna načela zbog kojih sam ušla u politiku", izjavila je. Istaknula je kako danas vodi političku stranku koja već okuplja gotovo stotinu ljudi na različitim razinama vlasti te gradi infrastrukturu šireg političkog djelovanja. O odnosu Mosta i HDZ-a rekla je da je njezin stav uvijek bio jasno opozicijski te da smatra da se Hrvatska može politički rehabilitirati jedino kroz izgradnju novih opcija, a ne održavanjem postojećih struktura.

Što se tiče opoziva ministrice kulture Nine Obuljen Koržinek, potvrdila je da će ga podržati, ističući kako je za to dovoljno razloga, posebno zbog sumnji u korupciju i nepravilnosti u obnovi. O financiranju kulture naglasila je da kriterij uvijek treba biti kvaliteta, a ne ideološka pripadnost. Dodala je da Olivera Frljića osobno ne smatra značajnim provokatorom, niti odlučujućim faktorom u odlučivanju o dodjeli sredstava, ocijenivši da mu se kontraproduktivno daje prevelika pažnja.

"Fokus politike mora biti na konkretnim problemima građana, na boljem životu i političkoj aktivaciji. Simboli i ideološke rasprave mogu se beskonačno vrtjeti u krug, ali to ne donosi rješenja", zaključila je Marija Selak Raspudić.

Cijeli razgovor s Marijom Selak Rapudić možete pogledati u videu unutar članka.