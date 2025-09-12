SDP-ov izlazak iz rova i kopernikanski zaokret dobar je za Hrvatsku

Pomalo je neozbiljno što je SDP ničim izazvan u tako kratkom intervalu od najave saborske inicijative o kaznenom tretmanu obilježja nacističkih, fašističkih, ustaških i četničkih obilježja, stubokom promijenio stav o, osobito za njih, tako važnom političkom problemu kao što je "Za dom spremni". Što se to dogodilo da su se odlučili na, za njih i njihove birače, revolucionaran zaokret po kojem bi iznimno ipak tolerirali "Za dom spremni"? Ne znamo, a i nije bitno. Bitno je da su odlučili prihvatiti, kako se sada definitivno ispostavlja, ipak razumne preporuke Vijeća za suočavanje s posljedicama nedemokratskih režima. Kopernikanski obrat u vrhu SDP-a dogodio se i u odnosu prema komunističkim zločinima i potrebi da ih se politički i kroz zakonodavnu inicijativu sankcionira. Riječ je o značajnom političkom iskoraku SDP-a kojim daju na znanje da su ipak slušali što se govori s druge strane rova.
Promjenom stajališta uz uvažavanje naših uistinu složenih povijesnih okolnosti SDP je dao priliku društvenom dijalogu
SDP izlazi iz rova ali ostaje u mišijoj rupi. "Stranka" koja uživa potporu birača vise od 20% spale je da joj jedna Kekin i Tomasevic sa 8% potpore niraca, dirigira tempo, određuje pozicije i drži ih u toj misijom rupi. Oni nemaju plana, programa, .uda ni budućnosti, spali su na jednu jedinu temu dali podržati ili ne ZDS.
Za razliku od pisca teksta ja nisam nimalo naivan da vodstvo SDP-a ni u ludilu ne misli ovo što govori. Istog trena kada bi došli na vlast bi pokazali svoje pravo antidomoljubno lice.
Inače, koga je više uopće briga na kojoj je strani Hrvatska bila u 2. svj. ratu..? Nije bila ni na jednoj, odnosno, bila je na obje... dio Hrvata borio se na strani crvenih... dio na strani crnih... velika vecina se nije borila nigdje... koga to uopce briga...? Na kojoj je strani bila Njemacka..? Pa joj to ne smeta da danas bude lider slobodne Europe.. u svakom smislu... Ono sto je bitno jest da Hit1era ne bi nikad bilo da saveznici nisu Njemacku doveli na rub gladi silnim ratnim odstetama nakon 1. svj. rata.. Isto tako ne bi nikad bilo Pavelicha da nije bilo sestojanuarske diktature i velikosrpskog terora za kralja Aleksandra.. To je bitno, bitno je i sto ti tzv. “antifasisti” cetrdes’ pete kad su koljaci poput Djoke Jovanica masakrirali civile po Zagrebu, nije imalo muda reci - “drugovi nismo se za to borili”... bitno je da ogromna vecina Hrvata nikad nije podrzavala ni komunizam ni Partiju. Zato je Partija konacno i propala u liku SDPa, jedine nelegitimne stranke u RH