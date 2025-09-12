SDP-ov izlazak iz rova i kopernikanski zaokret dobar je za Hrvatsku

Pomalo je neozbiljno što je SDP ničim izazvan u tako kratkom intervalu od najave saborske inicijative o kaznenom tretmanu obilježja nacističkih, fašističkih, ustaških i četničkih obilježja, stubokom promijenio stav o, osobito za njih, tako važnom političkom problemu kao što je "Za dom spremni". Što se to dogodilo da su se odlučili na, za njih i njihove birače, revolucionaran zaokret po kojem bi iznimno ipak tolerirali "Za dom spremni"? Ne znamo, a i nije bitno. Bitno je da su odlučili prihvatiti, kako se sada definitivno ispostavlja, ipak razumne preporuke Vijeća za suočavanje s posljedicama nedemokratskih režima. Kopernikanski obrat u vrhu SDP-a dogodio se i u odnosu prema komunističkim zločinima i potrebi da ih se politički i kroz zakonodavnu inicijativu sankcionira. Riječ je o značajnom političkom iskoraku SDP-a kojim daju na znanje da su ipak slušali što se govori s druge strane rova.