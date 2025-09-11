Goldstein: Prijedlog Hajdaša Dončića dobar je da se izbjegnu podjele

Namjera predsjednika SDP-a da početkom jesenskog zasjedanja predloži takve dopune Kaznenog zakona koje bi obuhvaćale i određene, vrlo restriktivne iznimke od sankcioniranja ustaškog pozdrava "za dom spremni" izazvale su konsternaciju u toj stranci. Iz razgovora s više članova samog stranačkog vodstva ispostavilo se da o tako bitnoj promjeni stava o jednoj tako bitnoj temi vodstvo nije vodilo ozbiljne razgovore, a kamoli izglasalo promjenu smjera.

Intervencija "preko noći"

Pa su mnogi zapravo iz medija doznali da vrh stranke smatra ispravnim u zakone ugraditi da ZDS katkad može, a katkad ne može. Odnosno da se može, kako je reklo Vijeće za suočavanje s posljedicama koje je osnovao Andrej Plenković, a na što se sada u SDP-u pozivaju, koristiti u striktno komemorativne svrhe i na grobljima.

Šef SDP-a novinarima je informaciju o spremnosti stranke da de facto ozakoni dvostruku konotaciju obznanio dan nakon što je sudjelovao na promociji knjige povjesničara Ive Goldsteina na kojoj je bio i predsjednik države Zoran Milanović. Goldstein je bio član Vijeća za suočavanje s posljedicama nedemokratskih režima koje je 2017. godine osnovao Plenković. Sudjelovao je u donošenju preporuka godinu poslije prema kojima bi se ZDS mogao tolerirati isključivo u komemorativne svrhe, a što Plenković nije imao hrabrosti inkorporirati u zakone.

Goldstein za Večernji list podsjeća kako je Vijeće donijelo te preporuke i izglasalo ih u jednoj specifičnoj situaciji prije osam godina. – Bilo je to vrijeme u kojem je tadašnja predsjednica države Kolinda Grabar-Kitarović, govoreći o nogometnoj utakmici na kojoj se skandiralo ZDS, rekla da je atmosfera bila veličanstvena. Mi u Vijeću željeli smo naći što više načina kako marginalizirati ZDS i maknuti ga iz javnog prostora. S obzirom na sastav Vijeća nismo mogli očekivati da ćemo utakmicu dobiti 7:0, ali pokušavali smo dobiti je s 2:1 jer je i to već pomak nabolje – slikovito opisuje Goldstein te dodaje kako i danas smatra da je u takvoj situaciji Vijeće uspjelo obaviti posao.

– Danas se SDP može ponašati kao stranka na vlasti i predložiti ovakvo rješenje, a može igrati kao prava oporbena stranka i tražiti da se ZDS apsolutno zabrani. Kada bi konačno došlo do smjene vlasti, ako bi HDZ bio smijenjen, mislim da bi aranžman koji bi išao u smjeru preporuka bio dobar da se ne zazivaju nove podjele – kazao je Goldstein, koji kaže kako nije znao da Hajdaš Dončić doista razmišlja o tome da krene u tom smjeru.

Prije samo desetak dana Večernji list dobio je na uvid radnu verziju SDP-ovih dopuna Kaznenog zakona i pisao o njoj. Zanimljivo, ozakonjenja dvostruke konotacije u tom prijedlogu nije bilo, prema tome ispada da je takva intervencija napravljena "preko noći", odnosno da doista nije bila rezultat nekakvog dubljeg promišljanja ili rasprave. Ali kako je u vrhu SDP-a, čuje se, u modi deliberacija kao metoda donošenja političkih odluka, nije isključeno da ih je u tom smjeru povelo istraživanje Promocije plus, objavljeno prošlog tjedna, prema kojemu samo 25 posto ispitanih smatra da je ZDS isključivo ustaški pozdrav, a njih više od 31 posto da je riječ o starom hrvatskom pozdravu domoljubnog značenja.

Što će na kraju od svega biti, hoće li SDP doista uputiti u proceduru dopune Kaznenog zakona kojima bi ozakonili ZDS ili će od svega na kraju ipak odustati, ključno je pitanje. To će ovisiti i o tome koliki će pritisak izvršiti oni koji se s takvom idejom nikako ne slažu. A takvih nije malo. I u vodstvu SDP-a, a još više među malih, običnim članovima od kojih su neki danas na društvenim mrežama najavljivali napuštanje stranke provede li ona tu ideju u djelo. Izvori iz SDP-a kažu i kako su neki članovi vodstva stranke u zatvorenim grupama izrazili svoje neslaganje ovakvim zakonskim izmjenama. Poput potpredsjednika SDP-a Ranka Ostojića, koji je za Večernji list danas poručio kako je SDP uvijek baštinio vrijednosti slobode, jednakosti i antifašizma. – To su temelji koje ne bi smjele relativizirati ni političke kalkulacije ni taktički kompromisi – kazao je Ostojić i dodao kako će, kada prijedlog zakona bude dostavljen na Predsjedništvu, iznijeti svoj stav, ali i naglasio da, ako nešto nije raspravljeno, ne može biti ni zaključaka čime je i potvrdio da se o spornim izmjenama na sjednici vodstva nije donijela nikakva odluka.

Većina sugovornika iz SDP-a s kojima smo danas na ovu temu razgovarali smatra kako je ideja pogrešna i kako je zapravo riječ o koketiranju s desnicom. – Kad god smo to radili, kad god nismo imali jasne stavove te bismo odlučili ići nekome uz dlaku, dobili smo po glavi. Tako će biti i ovoga puta – uvjeren je naš izvor iz vrha zagrebačkog SDP-a. Zgrožen namjerom stranke je i bivši SDP-ov ministar Mirando Mrsić, koji kaže kako se, kad je riječ o ovakvom zaokretu, za mišljenje treba pitati članstvo na referendumu. – Ovo je ozbiljan udar na temelje stranke. SDP ovim de facto prestaje biti lijevi centar – kaže Mrsić.

Kosor: SDP krši Ustav

Namjeru SDP-a kritizirala je bivša premijerka Jadranka Kosor koja je na Twitteru napisala da najveća oporbena stranka krši Ustav jer, ako je ZDS protuustavan, onda je protuustavan. – Kukavički mijenjaju stranu i mišljenje, a ništa im neće proći pa se ni za što sramote – poručila je Kosor koja je za Večernji list dodala i kako ispada da će Hajdaš Dončić i Plenković sada zajedno gaziti po Ustavu i ostavštini prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana. Dodaje i kako je šef SDP-a napravio nevjerojatno uspješan manevar pomogavši šefu Sabora Gordanu Jandrokoviću da se iskobelja iz svih budućih situacija kada mu u Saboru zastupnici krenu vikati ZDS. – Rekla bih da je ovo što SDP sada radi jedan od najtragičnijih političkih poteza u zadnjih deset godina. Kukavički, jer nemaju hrabrosti, gaze i po vlastitim stajalištima – zaključila je Kosor.