Sanja Šprem: Sindikat Preporod manipulira brojkama, kad je bilo vrijeme borbe za koeficijente nisu tražili ništa

Predsjednica Sindikata hrvatskih učitelja Sanja Šprem gostovala je u emisiji Večernji TV-a gdje je komentirala najavljeni štrajk u školama i visokim obrazovnim ustanovama. Jučer je izjavila kako štrajk ima nejasne ciljeve i pravnu upitnost štrajka te da zbog toga neće sudjelovati.

- U ovoj lepezi zahtjeva, ova tri sindikata doista ni članovima niti javnosti nisu naveli konkretne razloge. Ciljevi štrajka i njihovi zahtjevi svakim danom nadograđuju se novim zahtjevima. Ovaj štrajk je, stoga, upitne zakonitosti - rekla je jučer, a to je komentirala i danas u našem studiju. S njom je razgovarala novinarka Lana Kovačević.

- Razlozi su vrlo jasni. Sami su najavili da u lepezi zahtjeva traže 10 posto povećanje osnovice. S obzirom da smo i mi kao i svih ostalih sedam sindikata javnih službi bili obaviješteni o pokretanju postupku mirenja, 20. veljače tako da ta tri obrazovna sindikata su sami odlučili da krenu u najavu štrajka. Što se tiče sudjelovanja, moram objasniti da je proces mirenja odvojeni proces. Nakon što smo razmatrali sve njihove razloge za štrajk, a svakim danom se lepeza širila, došli smo do zaključka da je štrajk upitne zakonitosti.- Nisu jasni ciljevi i zahtjevi ovog štrajka - rekla je.

- Dva temeljna razloga, bio je zahtjev za rasom osnovice od 10 posto u 2025. godini i uređivanje koeficijenata unutar javnog sektora. Što se tiče prvog dijela, od dva zahtjeva došlo je do pet, čak i osam. Samo prvi uvjet, osnovica plaće je zakonit dio. Kada govorimo o pregovorima za osnovicu, o tome pregovara 11 sindikata javnih službi. Kad govorimo o samom zahtjevu od 10 posto, ono što je meni najspornije, je li to štrajk za 10 posto ili je to štrajk za 1+1 posto - pojašnjava.

- Mi smo na startu tražili 10 posto i sami smo korigirali svoj zahtjev i tražili 4 + 4. Svi sindikati pa i ovi koji organiziraju štrajk, sami smo korigirali zahtjev i tražili 4 + 4. Vlada je samostalno donijela odluku o rastu od 3 + 3 posto. Zato je ostao zahtjev od 1 + 1 - objasnila je Šprem. Ako štrajk bude proglašen nezakonitim, posljedice će snositi zaposlenici.

- Ovim se restarta kompletan proces pregovaranja, sami smo korigirali svoj zahtjev, zanemarujemo činjenicu da je došlo do rasta osnovice 3 + 3. Oni su resetirali zahtjev na početni, zbog toga je štrajk upitne zakonitosti - kaže. Upitana je kolika je prosječna plaća učitelja u osnovnoj školi koji nije napredovao.

- Prema zadnjih podacima, kada govorimo o prosječnoj plaći u njega ulaze sve plaće, prosječna plaća u obrazovanju je 1619,93 eura. Što znači da učitelj koji nije napredovao ima manju plaću od te prosječne plaće, netko može imati 1400 eura, netko 1550. Plaća ovisi ne samo o koeficijentu, nego o primjeni dodataka iz kolektivnog ugovora. Plaću ne čini samo umnožak koeficijenta i osnovice plaće nego i godine staža - ističe.

Komentirala je i zahtjeve da se neobrazovni djelatnici u školama plate jednako kao i u drugim ustanovama, poput spremačica i domara koji imaju najniže plaće.

- Spremačica u sustavu osnovnih škola ima koeficijent 1,06, a primjerice spremačica u socijalnoj skrbi ima koeficijent 1,15. Spremačica u socijalnoj skrbi da bi imala koeficijent 1,15 čisto 1000 kvadrata. Spremačica u osnovnim školama čisti 600 kvadrata, spremačica u srednjim školama čisto 800 kvadrata. Ministarstvo to može riješiti izmjenom pravilnika i da u obrazovanju spremačice čiste 1000 kvadrata, ali će nažalost svaka treća spremačica u školi dobiti otkaz. Moje je pitanje je li doista tendencija gospodina Stipića da naša svaka treća spremačica dobije otkaz - pojašnjava Šprem.

- Kada je bilo vrijeme za borbu za koeficijente, sindikat Preporod nije tražio niti jednu brojku, niti jedan koeficijent, niti se borio za jedno radno mjesto. Razgovori su bili vođeni sa svim sektorima u javnim i državnim službama. Imali smo obvezu se očitovati na prijedlog uredbe Vlade. Sindikat Preporod je napisao ovo - ništa. A onda se sjetio priče o koeficijentima 8 mjeseci kasnije - kaže Šprem i dodaje kako je najjasniji zahtjev Sindikata znanosti.