Plenković ismijao ideju DP-a o vojnoj obuci u školama: 'Da se vratimo na općenarodnu obranu i pucamo u Vrapču?'

Premijer Andrej Plenković dao je izjave za medije nakon sjednice Vlade. Plenković je uvodno izvijestio o čemu je sve razgovarala Vlada. Podsjetimo, na dnevnom redu sjednice su, među ostalim, bili prijedlozi izmjena i dopuna Kaznenog zakona, Zakona o kaznenom postupku te Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji.

Premijer Plenković odgovorio je najprije na pitanje o odsustvu specifične zaštite u Kaznenom zakonu za one koji objavljuju informacije od javnog interesa. - Vjerujem da ste slušali moje uvodno izlaganje koje je naglasilo da je zadaća pravosudnih tijela u fazi tajnog postupka može objaviti neke stvari takvog karaktera da se zadovolje temeljne informacije od javnog interesa. Bit je otkloniti narušavanje medijskih sloboda ili prava novinara, to je dopunom članka riješeno i tu nema mjesta tezi o tome da je izmjena usmjerena na utjecaj na slobodu medija ili, ne daj Bože, kazneni progon medija - rekao je.

Odgovorio je i na optužbe šefa SDP-a Peđe Grbina, koji je ranije kazao da se Plenković na izmjene zakona o curenju informacija odlučio tek kada je procurila afera u kojemu se spominju inicijali A. P. - Ne, to je s aspekta oporbe jedini način da upute neku kritiku, ali kada ovo trezveno gledate, ovo do sada je bilo loše i išlo je na štetu uključenih u postupak - rekao je.

Iznova se osvrnuo i na afričku svinjsku kugu, kazavši da je to jedan zanimljiv "politološko-medijski fenomen". - Kolovođe su bili kvazisvinjogojci, a šteta je da je možda dio pravih svinjogojaca bio zaveden tim prosvjedom, koji je bio politički orkestriran. Pet-šest mjeseci se govorilo o tome, a danas nitko više, osim onih koji su navodno novcima mobilizirali ljude da prosvjeduju, da ne govorim o ekstremističkim skupinama koje su se ubacivale… Smiješno - rekao je.

VEZANI ČLANCI:

Upitan je i o ideji Domovinskog pokreta da se djeci u školi uvede vojna obuka. - Nisam čuo za to. Da se vratimo na općenarodnu obranu i društvenu samozaštitu i pucamo u Vrapču? Mislim da to nije realno. Obvezni vojni rok? To isto trenutno nije tema, ali s obzirom na promijenjene sigurnosne okolnosti, može se razmišljati o nekim tečajevima koji bi jedan veći broj ljudi senzibilirali na određene aktivnosti koje više ne mogu steći. Dakle, da se vratimo na stari vojni rok, mislim da ne, ali neku vrstu tečaja? Zašto ne - rekao je.

Još se jednom osvrnuo i na brutalan napad na maloljetnike u Vukovaru. Kazao je da o napadu zna onoliko koliko znaju i novinari, a dodao je i da on i Vlada "kategorički osuđuju nasilje". - Zaustaviti djecu zbog naglaska i premlatiti ih, to zaslužuje ozbiljnu kaznu i nadam se da će se to dogoditi. Nadam se da će i klub osuditi nasilje, u njihovo ime ne mogu govoriti - kazao je Plenković.

Kazao je i da je ministar Ivan Malenica dobio zadatak razgovarati sa sudcima, o kojima se ovih dana pisalo da prijete novim bijelim štrajkom. - Čini mi se da sad možemo riješiti materijalna prava, ne vidim zašto suci nemaju pravo na božićnicu, pravo na dodatak za dijete, a o ostalome ćemo razgovarati - rekao je, dodajući da će se prijetnje bijelim štrajkom ili nesudjelovanjem u izbornom procesu riješiti promjenom zakona.

Komentirao je i izbor novog šefa DORH-a, iznova pojasnivši proceduru. - Pričekat ćemo sastanak Odbora za pravosuđe, da saslušaju kandidate i kad daju zaključak, Vlada će organizirati intervjue. Ako budemo s nekim zadovoljni, predložit ćemo ga Saboru - kazao je, dodajući da nema potrebe komentirati programe kandidata i da je za sada sve sukladno Zakonu.

VIDEO Plenković o Milanovićevim prozivkama: 'Bit će dana za komentare. Danas nije taj dan'