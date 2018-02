'Vučić je promijenio boju kad sam mu prišao, a predsjednica se mora ispričati udovicama'

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić završio je svoj dvodnevni posjet Hrvatskoj tijekom kojeg se, između ostalog, sastao i s hrvatskom predsjednicom Kolindom Grabar-Kitarović te premijerom Andrejem Plenkovićem.

Mnogi su s odobravanjem dočekali dolazak srbijanskog čelnika, no bilo je mnogo i onih koji su s negodovanjem komentirali taj posjet. Među najglasnijima bili su Miro Bulj, zastupnik MOST-a i Bojan Glavašević, zastupnik SDP-a. A upravo oni bili su gosti današnje emisije na Večernji TV-u, koju ste mogli pratiti i na našoj Facebook stranici.

– Vučić je huškao hrvatske Srbe, napravio veliko zlo, a onda je pobjegao u Beograd kad je zapucalo. To je takva četnička ideologija, takav je i Šešelj. A tako je bilo i na Markovu trgu kad smo se susreli – kazao je Miro Bulj te objasnio što se točno dogodilo:

– Kad sam krenuo prema njemu, sigurnosne službe su me odgurnule. Postavio sam mu pitanje, a on je promijenio boju. Osjetio sam dužnost da mu kao saborski zastupnik postavim pitanje. Želio sam mu prići na metar. A kada se udaljio na pedeset metara, počeo mi je populistički odgovarati.

Glavašević je naglasio kako su razgovori sa Srbijom iznimno važni, no da u njima ne bi trebale sudjelovati osobe poput Vučića.

– Kao žrtva rata, uvijek sam bio za to da nemamo ništa s osobama koje su radikali. Vučić nije odstupio od onoga što je govorio 1995. godine i još je lagao novinarima kako u Glini nije izjavio ono o Velikoj Srbiji. Dijalog sa Srbijom je bitan, kao i pomirenje, ali u tome ne mogu sudjelovati osobe koje su bile dio agresije na Hrvatsku onako kako je to bio Vučić. A da se želio ispričati, on bi to učinio, nitko ga na to ne može natjerati. Ali to je nama jasna poruka.

Predsjednica je izjavila da marginalci neće kreirati politiku, no poslije je demantirala te riječi.

– To je jedna od gorih poruka otkad je Republike Hrvatske. Prosvjed su organizirale udovice i kad sam vidio zabranu na Markovu trgu, to me dodatno motiviralo da reagiram. Ta poruka katastrofalna je i ponižavajuća. Predsjednica bi se trebala ispričati, to bi bio minimum pristojnosti jer muževi i sinovi tih žena nisu živi, a oni su u temeljima Hrvatske – naglasio je Bulj te dodao:

– Predsjednica je Vučića pozvala pod pritiskom i dokazala da je lutka na koncu. A njemu je to dobro došlo pred izbore.