'Onaj me jurio po trgu, pa čim sam se okrenuo, zaustavio se'

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je najvažniji rezultat njegova posjeta Hrvatskoj ono što će uslijediti, a to je napredak u nekoliko zajedničkih sfera od interesa Srbije i Hrvatske.

Vučić je rekao da se ne stidi reći da je zainteresiran za to da se učini sve što je moguće da bi se poboljšao položaj Hrvata koji žive prije svega u Vojvodini.

– Čak i da to ne mjerimo u brojevima ni u bilo čemu drugom, ti ljudi su građani Srbije, želimo da se osjećaju na najbolji način – rekao je Vučić za RTS.

[video: 23893 / ]

– Nadam se da će hrvatska država na isti način postupiti prema Srbima, za koje sam danas vidio, a mogli ste i vi to vidjeti, naročito u Vrginmostu, u Podgorju, da se plaše, da ne smiju najotvorenije iskazati svoje mišljenje – dodao je.

Vučić se osvrnuo na teške riječi na račun njega i hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, koja ga je pozvala u posjet.

– Ona je kriva zbog toga što sam ja tobože ponizio Hrvatsku, a ja sam kriv po svojoj prirodi, što sam Srbin, četnik ili što već hoćete – rekao je Vučić.

– Ja sam se trudio da i jed, i čemer, i sve ono kroz što prolazim ne pokazujem. Znate, ako vam pokažu da misle – baš me briga što su tebi spalili kuću, što su tvome ocu ubili oca, što su tvom ocu ubili djeda, baš me briga za sve to – a jedna tvoja izjava od prije 30 godina nije im se svidjela pa sada aj‘ ti budi kriv za sve to, vi stanete, gledate i ne vjerujete da uza sve vaše poruke o budućnosti neko i dalje na tome inzistira – rekao je Vučić.

– Mi ćemo poštovati ono što smo rekli, sto dana bez ijedne teške riječi, iako bih i danas imao mnogo što odgovoriti različitim dužnosnicima i onome što me jurio po trgu, pa čim sam se okrenuo, zaustavio se u toj jurnjavi – rekao je Vučić, vjerojatno se referirajući na svoj jučerašnji susret s Mostovim saborskim zastupnikom Mirom Buljem.

Neobična puška u rukama policije tijekom Vučićevog posjeta izazvala pažnju prolaznika:

Na pitanje je li razgovor s premijerom Andrejem Plenkovićem bio neugodan, Vučić je rekao: – Ako mislite je li me netko uvrijedio ili tako nešto – Bože sačuvaj.

Međutim, kaže da je bilo teških tema.

– Oni su mislili da je pokretanje određenih tema otprilike glogov kolac u srce. Mi smo na to vrlo hladno odgovorili i, rekao bih, s mnogo više argumenata i odgovornosti – istaknuo je Vučić.

Dodao je da će predsjednica Grabar-Kitarović dobiti njegov poziv da prije ljeta posjeti Beograd i da je uvjeren da će ona doći.