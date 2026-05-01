Trećem osumnjičenom za terorizam određen pritvor

Dežurni istražni sudac Županijskog suda u Splitu odredio je u petak istražni zatvor trećem mladiću osumnjičenom za terorizam, jer je većem broju škola i vrtića na širem području Hrvatske slao e-mail poruke u kojima je navodio da su u tim ustanovama postavljene eksplozivne naprave. Pločaninu (19) je određen istražni zatvor zbog opasnosti da bi mogao ponoviti kazneno djelo. Kako se doznaje, sucu je priznao kaznena djela za koja ga se sumnjiči.

A sumnja se da je od 24. do 29. travnja u Pločama, radi teškog i stvarnog izazivanja bojazni i masovne panike građana, putem mobitela pristupio jednom internetskom servisu na kojem je putem korisničkog računa otvorenog na ime druge osobe uputio više e-mail poruka na veći broj adresa elektroničke pošte institucija i tijela u Hrvatskoj. Za prijetnje terorizmom zbog prijetećih elektronskih poruka o postavljenim eksplozivnim napravama u brojnim javnim institucijama, školama i vrtićima, čime je izazvan strah kod velikog broja ljudi, prijavljene su i dvije maloljetne osobe.

Kako se doznaje od glasnogovornika Županijskog suda u Splitu Nenada Cambija, jučer uhićeni petnaestogodišnjak iz Splita je nakon ispitivanja pušten na slobodu uz privremenu mjeru stavljanja pod nadzor Zavoda za socijalni rad i mjeru opreza zabrane pristupa internetu. Dvije godine starijem maloljetniku je, pak, sudac istrage Županijskog suda u Velikoj Gorici odredio jučer jednomjesečni pritvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.