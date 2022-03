UŽIVO Milanović u Bruxellesu: Neki ovdje nisu znali za pad drona, pričao sam i s Orbanom

U Bruxellesu traje summit NATO-a na kojem čelnici 30 država članica saveza raspravljaju o ruskoj invaziji na Ukrajinu. Na summitu sudjeluje i naš predsjednik Zoran Milanović, a stigao je i američki predsjednik Joe Biden.

Nakon sastanka predsjednik je dao izjavu hrvatskim novinarima.

- Spominjala se regija, BiH kao zemlja koja je navodno ugrožena, ali nitko nije spomenuo Srbiju i Kosovo. Srbija ima izbore za nekoliko dana i imam dojam da je u nekoj krizi identiteta već dugo i da teško shvaćaju da su Rusi ipak samo fusnota - rekao je Milanović nakon sastanka.

Kazao je i kako je bilo riječi o padu drona u Zagrebu.

- Govorio sam o padu letjelice u Zagrebu, no neki nisu niti znali za to. Moja poruka je bila da se to dogodilo, da je objekt letio iznad teritorija NATO-a. Nisam u nikoga upirao prstom. Razgovarao sam i s premijerom Orbanom. Dogodilo se i nadamo se da više neće. ALi to nije stvar NATO-a, na to je trebala reagirati prva država, a to je Mađarska. Drugi put se valjda neće dogoditi. Mislim da su sada ekstra oprezni, da pušu i na hladno - dodao je Milanović.