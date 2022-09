Milanović: Plenković će čuvati mjesto šefa VSOA-e dok ne pristanem na prijedlog Banožića

Danas je povodom Dana policije održana svečanost na Pantovčaku gdje su uručena odlikavanja aktivnim i umirovljenim djelatnicima Ministarstva unutarnjih poslova RH.

Na svečanosti su govor održali ministar unutarnjih poslova Davor Božinović koji se zahvalio predsjedniku na uvažavanje prijedloga Ministarstva oko odlikovanja, kao i sam predsjednik Zoran Milanović.

Nakon dodjele odlikovanja, predsjednik Milanović dao je izjave za medije.

- Prije nekoliko dana sam, jer druge nije bilo, pokrenuo postupak raazrješenja ravnatelja VSOA-e Ivice Kindera zbog uočenih nezakonitosti. Nisam to napravio radosno, međutim teret dokaza koje sam vidio u izvješću o provedenom izvanrednom nadzoru nisu mi ostavili drugu opciju, to sam morao napraviti - komentirao je na početku aktualnosti.

- Tehnika posla i poštenja, to je bio predmet rada i interesa Ureda Vijeća za nacionalnu sigurnost. Radi se o reputaciji sigurnosno-obaviještajnog sustava i službi u kojoj su prije desetak godina dva čelna čovjeka morali otići sa čela da bi kasnije bili optuženi zbog zloupotrebe fondova, što mi daje samo dodatne razloge - dodao je.

Upitao je što je za to vrijeme radio ministar obrane.

- On predlaže ravnatelja Vojno-sigurnosne agencije, a nije napravio ništa. Nama ovo nisu nepoznate stvari, morao sam ovako reagirati. Nakon što sam to učinio i poslao dopis premijeru, slušao sam vrlo pozorno što je rekao premijer i ne mogu reći da sam zadovoljan ili nezadovoljan, možda nisam dobro shvatio. Rekao je da razlozi za odlazak ravnatelja postoje, godinu dana prije isteka mandata. Kinder je dobio mandat na prijedlog mog ministra Kotromanovića, a produžen mu je 2019. godine. Premijeru je očito bitnije da to mjesto bude popunjeno, a da u ovom razdoblju predlože nekoga o čemu bih ja saznao preko medija i potpisao, valjda, iz straha. Ova agencija ne može ostati bez čelne osobe. On će čuvati to mjesto dok ja ne pristanem na prijedlog koji će mi poslati Banožić - dodao je.

- O pitanju nasljednika general-bojnika možemo razgovarati samo u okviru rješavanja cijelog paketa pitanja imenovanja na visoke položaje koja zjape prazna, ministar se ponaša mrtav već godinu dana kao da te pozicije nisu prazne. Prije godine je kao pucnjem lovca na vepra iz šipražja najurio zapovjednika Burčulu jer mu se nije sviđao, analogija je da to mogu i ja napraviti, ali neću. Taj čovjek i dalje čeka pravdu - kazao je Milanović.

Komentirao je i veleposlanika.

- Imali smo kandidata za stalnog izaslanika u NATO-u. No, ni takav kandidat kojeg sam ja prihvati ministru se nije dopao. Ministar ima svoju ulogu, i ovakav zreo za DORH. Pravna poslovica kaže da tko previše dokazuje a ništa ne dokaže. Treba dokazivati stalno, neumorno i ponavljati stvari očite - kazao je.

Milanović kaže da ima puno ozbiljnijih tema za razgovarati.

- VSOA je već trebala imati upražnjeno mjesto ravnatelja. Ovdje se ne radi o hirovitom postupku inspekcije kakvog je ministar Banožić prošle godine pokrenuo protiv Hranja. On si je to dopustio. Te njegove navodne nezakonitosti nisu imale veze s financijama, već s mišlju da ga ''vojska ne sluša''. Karijera Hranja je tako i tako pri kraju, zbog čega ga je htio poniziti - komentirao je.

Druga tema koje se dotaknuo su izbori u BiH.

- Navodno sam izvrijeđao visokog predstavnika zbog čega je odustao od nekih izmjena zakona koji su trebali pomoći Hrvatima. Znači, 10 godina ne radiš ništa i onda 5 do 12 nađeš izgovor. Visokog predstavnika sam pozvao na summit u NATO-u da se posluži ovlastima i nametne izmjene ovoga lipnja. Dva tjedna nakon, on je izašao sa prijedlogom kojeg sam ocijenio prekasnim, ali dobrodošlim. Par tisuća prosvjednika je izašlo na ulice i on se prestrašio i više nikada nije izašao s tim prijedlogom. Ono što Plenković govori je neistina. Imam potrebe ukazati na činjenice: nakon 10 godina nerada, upiranje prsta neće pomoći. Hrvatska je pala u pružanju pomoći u BiH. Učinio sam sve što sam mogao, ali Hrvatima neće pomoći jedan predizborni skup na koji ode Plenković, već sustavan rad. Hrvati su i dalje nezaštićeni, a u mene će se i dalje upirati prstom - komentirao je.

