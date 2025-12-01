UŽIVO Burno na Odboru za pravosuđe, dotakli se i Turudića: 'E taj film nećete gledati. Da je postupao po mojoj kaznenoj prijavi...'

Počela je 29. sjednice Odbora za pravosuđe Hrvatskoga sabora na čijem dnevnom redu je izbor predsjednika ili predsjednice Vrhovnog suda, sukladno prijedlogu predsjednika države Zorana Milanovića, na kojem troje kandidata: Aleksandra Maganić, Mirta Matić i Šime Savić, predstavljaju svoje programe rada članovima Odbora. Na sjednici je burno, a čuli su se i pozivi da glavni državni odvjetnik Ivan Turudić dođe na sjednicu. Na Odboru traje saslušanje kandidata.

Grmoja je zatražio pozivanje glavnog državnog odvjetnika na iduću sjednicu zbog, kako je obrazložio, osnovane sumnje u neovlašteno otkrivanje informacija iz kaznenog postupka protiv glavnog državnog inspektora Andrije Mikulića, ali i zbog osnovane sumnje u ozbiljne propuste DORH-a u postupcima povezanima sa sutkinjom i glavnom kandidatkinjom za predsjednicu Vrhovnog suda Mirtom Matić. "Šest godina Mikulić je bio glavni državni inspektor, a onda ga je u četvrtak Vlada smijenila nekoliko sati prije nego je uhićen zbog korupcije. Predsjednik Vlade je ustvrdio kako Mikulićeva smjena nije povezana s uhićenjem, a nadam se da u Odboru za pravosuđe ipak nema ozbiljne osobe koja bi zastupala tu fantastičnu priču. Kolokvijalno rečeno, jasno je da je lex AP kršen u korist AP-a", dodao je.

Što se tiče klasificiranog izvješće USKOK-a o Mirti Matić Grmoja je rekao: "Podatak koji sam zatražio USKOK je označio kao klasificiran odnosno kao povjerljiv, nisam ga ja tako označio ", kazao je. "Promijenimo naziv točke dnevnog reda kada je u pitanju Mirta Matić jer je ona Milanovićeva kandidatkinja za predsjednika Vrhovnog suda. Dok sam ja predsjednik Odbora za pravosuđe isti metar će biti za sve. Ovdje više neće biti niti crvenog niti plavog niti zelenog dresa nego će vrijediti isti kriteriji za sve. Ovdje vidim jednu koordiranu akciju", kazao je Grmoja. Grmoja i članovi Odbora iz lijevih oporbenih stranaka pozvali su da se dokument o Matić deklasificira.

SDP-ov Mišel Jakšić kazao je da ne zna koja je svrha rasprave.

"E taj film nećete gledati. Znate li kako mi sada zvučite. Zvučite mi kao glavni državni odvjetnik Turudić koji meni kaže jeste li ikada podignuli kaznenu prijavu. Znate što ću vam reći, Ivan Turudić je i lagao u jer je rekao da nikada nisam podigao kaznenu prijavu. Kada bi Turudić postupao po mojoj kaznenoj prijavi koju sam podigao zakotrljala bi se jedna velika glava u Hrvatskoj", kazao je Nikola Grmoja.

Oporba zatražila deklasifikaciju dokumenta vezanog uz kandidatkinju Matić

Dalija Orešković (DOSIP) podržala je prijedlog da Turudić dođe na sjednicu, no usprotivila se da bila koja točka razgovora bude tajna. Zatražila je deklasifikaciju USKOK-ova dokumenta vezanog uz Matić, što je podržao i Željko Lacković (Nezavisni). "Dokle god mi nemamo izvorni dokument, mi ne možemo zaključivati iz tog zaprimljenog izvješća ništa. Zato predlažem da se pribavi izvorni dokument ili da se skine klasifikacija tajnosti", rekao je. Urša Raukar Gamulin (Možemo) založila se za, ne samo deklasifikaciju tog dokumenta, nego otvaranje cijelog spisa koji se tiče kandidatkinje Matić.

"Za sada imamo informaciju da je bila nekoliko puta pozivana u USKOK kao svjedokinja i da nije u optužnici. Cijeli taj klasificirani dokument ne daje dovoljno relevantnih informacija i mislim da je podložan raznim interpretacijama", rekla je.

SDP-ov Mišel Jakšić ukazao je na činjenicu da već danima mediji objavljuju što u tom klasificiranom dokumentu piše.

Grmoja, također, podržava deklasifiakciju tog dokumenta, no smatra da i prije toga članovi imaju dovoljno saznanja na temelju kojih može postavljati pitanja. Stoga je predložio zaključak kojim Odbor od DORH-a traži da "zbog važnosti izbora predsjednika Vrhovnog suda" deklasificira dokument koji je poslan na zahtjev predsjedniku Odbora za pravosuđe, što je podržalo 11 članova.

HDZ traži odgodu glasanja

HDZ je, uz taj, predložio i zaključak kojim bi Odbor danas saslušao sve kandidate, ali o njima glasovao tek nakon što se svim zastupnicima u Saboru, sukladno Zakonu o tajnosti podataka, omogući uvid u sadržaj očitovanja glavnog državnog odvjetnika koje je predsjednik Odbora zatražio u vezi s kandidatkinjom Matić.

"Uvid je omogućen već svima, a vi zapravo tražite odgodu glasovanja, koliko sam ja shvatio", rekao je Grmoja, a Mažar potvrdio.

HDZ-ov prijedlog podržan je sa sedam glasova 'za' dok je pet članova bilo suzdržano. Lijeva oporba predložila je da se odredi i točan rok odgode glasovanja na osam dana, što HDZ nije podržao pa prijedlog nije prošao, kao niti zaključak koji je predložila Orešković da Turudić Odboru objasni zašto je uopće dokument koji je poslao predsjedniku Odbora klasificirao tajnim s obzirom na svojstvo Mirte Matić u tom spisu. "Odluka u pogledu izbora predsjednika Vrhovnog suda ne može biti donesena na temelju tajnog podatka koji javnost i vanjski članovi nemaju, mi tada više nismo demokracija i država vladavine prava i treba to postaviti Odboru za Ustav", poručila je vanjska članica Zlata Đurđević. Dopunu dnevnog reda i pozivanje Turudića na iduću sjednicu podržao je samo predlagatelj Grmoja, dok je sedam članova bilo protiv, a četiri suzdržana.