Grmoja: Dobio sam povjerljiv dopis USKOK-a koji otvara pitanje podobnosti Milanovićeve kandidatkinje

Nikola Grmoja, predsjednik saborskog Odbora za pravosuđe objavio je da neće sazvati sjednicu temeljem zahtjeva petero članova, zastupnika lijeve oporbe, u propisanom roku od osam dana, a krajnji rok je u ponedjeljak. Grmoja je na Facebooku obrazložio da je tako odlučio "jer je postalo jasno da je cilj bio spriječiti Uskok da se očituje o informacijama koje se odnose na sutkinju Mirtu Matić, kandidatkinju Zorana Milanovića za predsjednicu Vrhovnog suda". Zatim obrazlaže u objavi:

"Podaci koji su se pojavili u medijima ukazuju na mogućnost da je sutkinja Matić sestru svog bivšeg supruga Tomislava Ricova obavijestila da je Ricov pod mjerama Uskoka vezano uz aferu Advent. Smatrao sam da je istina o kandidatima i očuvanje povjerenja u hrvatsko pravosuđe, važnija od procedura koje bi prikrile ključne informacije. U povijesti političke scene navikli smo da se pozivi na moral i pravdu mijenjaju ovisno o tome radi li se o “našima” ili o “njihovima”, ali meni je pravosuđe preozbiljna stvar da bih se time vodio. Podsjećam, bio sam protiv imenovanja Ivana Turudića zbog njegovih sastanaka s Mamićem i neistina koje je kasnije izgovorio. I danas jednako i dosljedno odbijam biti sudionik imenovanja osobe za koju postoje ozbiljne sumnje. Standard mora biti isti za sve.

Danas sam zaprimio povjerljivi dopis USKOK-a. U interesu javnosti mogu reći samo ovo: sadržaj nije nimalo ohrabrujući za sutkinju Matić i njeno imenovanje i otvara niz opravdanih pitanja o nečijoj podobnosti za najvišu pravosudnu dužnost u zemlji. Dokument ću staviti na uvid svim članovima Odbora, i nakon što se upoznamo s činjenicama, tada ću odrediti termin saslušanja kandidata. Pravosuđe ne smije biti poligon za političku trgovinu s bilo koje strane.Isti metar za sve.", objavio je Grmoja.