Grmoja: Dobio sam povjerljiv dopis USKOK-a koji otvara pitanje podobnosti Milanovićeve kandidatkinje

Nikola Grmoja, predsjednik saborskog Odbora za pravosuđe objavio je da neće sazvati sjednicu temeljem zahtjeva petero članova, zastupnika lijeve oporbe, u propisanom roku od osam dana, a krajnji rok je u ponedjeljak. Grmoja je na Facebooku obrazložio da je tako odlučio "jer je postalo jasno da je cilj bio spriječiti Uskok da se očituje o informacijama koje se odnose na sutkinju Mirtu Matić, kandidatkinju Zorana Milanovića za predsjednicu Vrhovnog suda". Zatim obrazlaže u objavi:
"Podaci koji su se pojavili u medijima ukazuju na mogućnost da je sutkinja Matić sestru svog bivšeg supruga Tomislava Ricova obavijestila da je Ricov pod mjerama Uskoka vezano uz aferu Advent. Smatrao sam da je istina o kandidatima i očuvanje povjerenja u hrvatsko pravosuđe, važnija od procedura koje bi prikrile ključne informacije. U povijesti političke scene navikli smo da se pozivi na moral i pravdu mijenjaju ovisno o tome radi li se o “našima” ili o “njihovima”, ali meni je pravosuđe preozbiljna stvar da bih se time vodio. Podsjećam, bio sam protiv imenovanja Ivana Turudića zbog njegovih sastanaka s Mamićem i neistina koje je kasnije izgovorio. I danas jednako i dosljedno odbijam biti sudionik imenovanja osobe za koju postoje ozbiljne sumnje. Standard mora biti isti za sve.
Danas sam zaprimio povjerljivi dopis USKOK-a. U interesu javnosti mogu reći samo ovo: sadržaj nije nimalo ohrabrujući za sutkinju Matić i njeno imenovanje i otvara niz opravdanih pitanja o nečijoj podobnosti za najvišu pravosudnu dužnost u zemlji. Dokument ću staviti na uvid svim članovima Odbora, i nakon što se upoznamo s činjenicama, tada ću odrediti termin saslušanja kandidata. Pravosuđe ne smije biti poligon za političku trgovinu s bilo koje strane.Isti metar za sve.", objavio je Grmoja.
Slučajnom je od životne važnosti tko će biti predsjednik suda, jer ako Turudić otvori kosture kriminala zna što ga čeka. Zato je tako bezobrano i nametnuo nesposobnog Dobronića.