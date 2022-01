Ankica Mamić: U sjeni su ove godine ostale ozbiljne političke teme

Politička analitičarka Ankica Mamić gostuje u političkom intervjuu tjedna Večernjeg lista, a u kojem će analizirati političku situaciju u 2021. godinu. Predviđa i što nas očekuje u 2022.

S njom razgovara Petra Maretić Žonja.

- Godinu je svima pa tako i politici obilježila COVID pandemija i odnos prema pandemiji iz političkog rakursa jer je pandemija i političko pitanje. To je bio ključni događaj oko kojeg se puno politike događalo na različitim razinama. U parlamentu su često bile rasprave o pandemiji, a na kraju je godina i završila vjerojatnim referendumom za covid potvrde. To je jedan od temeljnih događaja. Puno je tu tinte potrošeno, puno je kamera radilo - kazala je Mamić.

- Obnova je zapravo druga tema. Potres u Petrinji je bio predzadnji dan pretprošle godine, ali prije toga je bio potres u Zagrebu. Vidjeli smo da obnova nikamo ne kreće, donesen je Zakon, no nije pomogao. Treća stvar koja je obilježila političku godinu je tvrda kohabitacija između Pantovčaka i Banskih dvora koja je donijela dosta zabave u javni prostor, vidjeli smo kojekakve rasprave i razgovore, to je jedna od tema koju su građani pratili - kaže Mamić i zaključuje:

- U sjeni su ostale ozbiljne političke teme. Proračun je usvojen bez dublje analize što smo takvim proračunom usvojili. Ozbiljne političke teme su nestale iz javnog prostora. Ne mislim pritom na medije nego i na Sabor. Kad gledate prijedloge opozicije jedino smo vidjeli nekakve amandmane koji su se odnosili na nekakve lokalne potrebe. Nisam vidjela nikakvu ozbiljniju temu što treba mijenjati u proračunu.

Komentirala je uhićenje Gabrijele Žalac i pravomoćnu presudu HDZ-u za Fimi mediju.

- Pravomoćna presuda u postupku Fimi medije je bila očekivana, bilo bi politički previše riskantno da je bio bilo kakav drugi pravorijek.Taj događaj su građani već zaboravili. Za slučaj ministrice Žalac se pokazalo da građani Hrvatske više vjeruju europskim institucijama nego vlastiti. Bilo je potrebno da se otvori ured europskog tužitelja da bi se propitkivao slučaj Gabrijele Žalac.

Može li HDZ i dalje biti miran?

- Većina je samo numerički slaba, ona je zapravo izuzetno jaka. Kad donosi zakone koji su više prema centru ili liberalno premijer će dobiti podršku iz toga bazena, ako donosi zakone kojima su skloni desni zastupnici sigurno će iz redova suverenista i domovinskog pokreta dobiti glasove. Ima bazu popularno zvanih žetončića koje može dobiti za svaku odluku koja bi mogla biti teška da je parlamentarna većina donese. To smo vidjeli u nekoliko primjera. Kad je donošena istanbulska konvencija da su SDP-ovci i svi s lijeve strane pomogli. U Saboru nema problema, no kad govorimo o javnosti stvari nisu tako jednostavne. HDZ je zabetoniran na tih 30 posto, ne vidi se gdje bi mogli rasti. Rekla bih da HDZ vrlo loše ili malo komunicira prema neodlučnim biračima, mladima, prema onima koji će za dvije i pol godine prvi puta glasati. Kad ste bez izazivača lako se opustiti - rekla je Mamić.

Može li SDP u ovoj godini krenuti otpočetka?

- Ne možemo tako što očekivati, no možemo očekivati da će se zaustaviti taj daljnji pad. Na ruku bi moglo ići SDP-u i lijevim opcijama zaustavljanje trenda rasta platforme Možemo! Birači će tražiti neki novi izbor. Koristi im i činjenica da ovaj odcijepljeni dio SDP-a ne zna što bi radio. Gotovac može SDP-u vratiti dio stare slave, no moraju ići na mlade birače, tražiti nove birače. No, onaj tko je lijevo u Zagrebu bolje mu je ići prema Možemo! - kaže Mamić.

Komentirala je i izjavu zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića da će ljudima na rukovodećim pozicijama nuditi radna mjesta smetlara.

- Podržavam odluku da se revidiraju radna mjesta u gradu Zagrebu. Poznato je da je Bandić zapošljavao sve kojima je nešto dugovao. Hrvatska ima Zakon o radu, on je sve samo ne liberalan i gradonačelnik bi trebao imati tim koji mu priprema takve stvari inače ćemo za pet godina opet svjedočiti sudskim postupcima u kojima ćemo mi građani morati plaćati velike penale jer su dobili protupravno otkaze. Tomašević je zaboravio učiniti clean start. Nije još napravljena revizija stanja u ustanovama. Imamo stotine ustanova, stotine radnih mjesta, stotine loših odluka koje su napravili hidrocefalus nad gradom. Plaćamo najveći prirez u državi, a imamo najlošiju komunalnu uslugu. Ne stječe se dojam da se gradonačelnik time bavi. Gradonačelnik je sa svojim timom trebao predstaviti viđenje Holdinga, a ovako se stječe dojam da se isključivo bavi mikromenadžmentom. On je taj koji treba vratiti vjeruju građanima, a koji su glasali za njega - rekla je Mamić.

Možemo će teško izgraditi nacionalnu poziciju.

- Odlaskom Tomislava Tomaševića iz parlamenta je ta oštrica otupjela. Gospođa Benčić još uvijek to dosta dobro radi, no ne može sama - kaže Mamić.

Smatra kako je MOST odabrao lošu temu za referendum.

- Oni su punili medije tijekom prikupljanja potpisa. To je za svaku političku opciju dobro. Premijer je Raspudića proglasio šefom oporbe, to je Mostu donijelo vidljivost. Most je najglasnija i najjača opozicija premijeru Plenkoviću. Teško je razabrati koje su to politike za koje se oni zalažu - kaže.

Smatra kako je percepcija političara u Hrvatskoj tako loša zato što se ne bave nikakvim ozbiljnim političkim temama.

- Ne vidite nikakve ozbiljne političke ideje. Nije se SDP raspao na dvije stranke zbog frakcijskih borbi nego je to sve svedeno na personalnu razinu. Most nema koalicijski potencijal, HDZ ih neće, za ljevicu su prekonzervativni i predesno.

Komentirala je i slične stavove predsjednika Zorana Milanovića i Mosta.

- Ne bih rekla da se Milanović i Most ideološki približavaju. I predsjednik i Most komuniciraju s nezadovoljnim građanima, a takvih je 70 posto u Hrvatskoj. Tu su se publike na neki način poklopile. Zbog toga je stvorena slika o njihovom približavanju - kaže Mamić.