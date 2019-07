Masovna evakuacija u japanskoj Kagoshimi: Cijeli grad pobjegao pred snažnom olujom

U Japanu je zbog snažnih olujnih kiša evakuirano 800.000 ljudi iz triju gradova u jednoj prefekturi, uključujući cijeli grad od 600.000 stanovnika.

Područje oko grada Kagoshime na jugu Japana posljednjih je dana pretrpjelo abnormalne količine kiše, piše Daily Mail. Od kraja lipnja palo je oko 900 mm kiše na otoku Kyushuu, na kojem se grad nalazi. Stanovnici Kagoshime prebačeni su u evakuacijske centre i druga sigurna područja u strahu od razornih odrona.

700,000+ people have been ordered to evacuate in Kagoshima (#鹿児島市) as rain lashes southern Japan.



The Japan Meteorological Agency @JMA_kishou has called for “severe caution” toward potential landslides and flooding. More @business: https://t.co/a2176YOsbT #避難指示 pic.twitter.com/XatKo2G65p