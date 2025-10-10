Užas u Slavoniji: Pronađena ljudska lubanja, policija istražuje slučaj

Policija u Okučanima jučer je zaprimila dojavu o pronalasku ljudske lubanje. Policijski službenici na mjestu događaja obavili su očevid, pri čemu nisu pronađeni ostaci skeleta osobe, a mrtvozornik je potvrdio da nije riječ o nasilnoj smrti. Nastavlja se daljnji rad i kriminalističko istraživanje u cilju utvrđivanja identiteta osobe te slijedi izvješće Županijskom državnom odvjetništvu u Slavonskom Brodu, poručili su iz PU brodsko-posavske.