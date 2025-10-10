Naši Portali
STIGLA DOJAVA

Užas u Slavoniji: Pronađena ljudska lubanja, policija istražuje slučaj

Na prometnici u blizini Gornjeg Slatinika pronađeno tijelo muškarca
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
10.10.2025.
u 13:51

Nastavlja se daljnji rad i kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja identiteta osobe te slijedi izvješće Županijskom državnom odvjetništvu u Slavonskom Brodu, poručili su iz policije.

Policija u Okučanima jučer je zaprimila dojavu o pronalasku ljudske lubanje. Policijski službenici na mjestu događaja obavili su očevid, pri čemu nisu pronađeni ostaci skeleta osobe, a mrtvozornik je potvrdio da nije riječ o nasilnoj smrti. Nastavlja se daljnji rad i kriminalističko istraživanje u cilju utvrđivanja identiteta osobe te slijedi izvješće Županijskom državnom odvjetništvu u Slavonskom Brodu, poručili su iz PU brodsko-posavske.

