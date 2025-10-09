Jeziv slučaj u Njemačkoj: Kost lubanje pronađena blizu doma obitelji koja je nestala 2015., policija pokrenula istragu

Jedan šetač uz obalu rijeke Luhe u njemačkom gradu Winsenu, u okrugu Harburg, pronašao je ljudsku kost, zbog čega je tamošnja policija pokrenula veliku potragu. U akciji su sudjelovali ronioci, psi tragači i čamac opremljen sonarom. Prema prvim informacijama, pronađeni ostatak pripada dijelu ljudske lubanje. Mjesto na kojem je kost otkrivena nalazi se oko 12 kilometara od bivšeg doma obitelji Schulze, koja je 2015. godine nestala pod nerazjašnjenim okolnostima. Slučaj je to koji je i dalje među najzagonetnijima u Njemačkoj, piše Fenix.

"Teoretski je moguće da je pronađena kost povezana s nestankom obitelji Schulze", izjavio je policijski glasnogovornik za portal t-online, a na tu mogućnost prvi je upozorio Bild. Podsjetimo, otac Marco, majka Sylvia i njihova 12-godišnja kći Miriam posljednji su put viđeni u srpnju 2015. godine. Njihove osobne stvari, kao i kućni ljubimci, ostali su netaknuti u obiteljskoj kući, no intenzivna policijska potraga nije dala rezultate.

Slučaj je dobio novi obrat kada je nekoliko tjedana kasnije u rijeci Elbi pronađeno tijelo Marca Schulzea s betonskim blokom vezanim za noge. Istražitelji su tada pretpostavili da je možda ubio suprugu i kćer, a zatim počinio samoubojstvo, no tijela Sylvije i Miriam nikada nisu pronađena. Pronađena kost trenutačno se analizira na Odjelu sudske medicine, a policija se nada da bi DNK rezultati mogli pomoći u rasvjetljavanju slučaja. Glasnogovornik upozorava da je moguće da kost pripada i nekoj drugoj nestaloj osobi, budući da se u evidenciji vodi više neriješenih slučajeva.

Zasad nije pronađen nijedan dodatni koštani ostatak, a pretpostavlja se da je tijelo moglo dospjeti u rijeku uzvodno, dok se dio lubanje nasukao kod starog električnog postrojenja u četvrti Luhdorf. Rezultati analize očekuju se u narednim tjednima, a njemačka javnost ponovno s nestrpljenjem iščekuje moguće razrješenje misterija nestanka obitelji Schulze.