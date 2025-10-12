Naši Portali
OBITELJSKI SUKOB?

Užas u Koprivnici: Muškarac preminuo od teških ozljeda, policija privela ženu

Briševo: Ozlijeđen vlasnik autosalona u pucnjavi, očevid je u tijeku
12.10.2025.
u 09:13

Osumnjičena je predana pritvorskom nadzorniku, a protiv nje je nadležnom državnom odvjetništvu podneseno posebno izvješće.

Policija je jučer, 9. listopada, intervenirala u Koprivnici nakon dojave o pronalasku mrtvog tijela 78-godišnjeg muškarca u obiteljskoj kući. Očevid je obavila županijska državna odvjetnica iz Varaždina uz pomoć policijskih službenika, a tijelo je prevezeno na Odjel patologije Opće bolnice Koprivnica radi obdukcije.

Danas je policija izvijestila kako je dovršeno kriminalističko istraživanje nad 54-godišnjom ženom s koprivničkog područja, zbog sumnje da je počinila kazneno djelo teške tjelesne ozljede s posljedicom smrti. Sumnja se da se u četvrtak, 9. listopada, verbalno i fizički sukobila s 78-godišnjim članom obitelji, koji je pao na tlo i zadobio ozljede od kojih je preminuo.

Osumnjičena je predana pritvorskom nadzorniku, a protiv nje je nadležnom državnom odvjetništvu podneseno posebno izvješće.
Avatar Navijač
Navijač
09:53 12.10.2025.

Istražite vi to malo bolje, kako žena može biti kriva? Nešto tu ne štima.

