Putin postavio ultimatum: Ili ćemo silom zauzeti taj prostor, ili će se ukrajinske trupe povući

Predsjednik Vladimir Putin ponovno je upozorio da se ukrajinske snage moraju povući iz istočne regije Donbas, u protivnom će Rusija preuzeti kontrolu nad tim područjem, odbacujući svaki kompromis u vezi s okončanjem rata u Ukrajini. „Ili ćemo osloboditi ove teritorije silom, ili će ukrajinske trupe napustiti ove teritorije“, izjavio je Putin za India Today. Trenutno Moskva kontrolira oko 85 posto Donbasa.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, s druge strane, isključuje mogućnost odricanja od teritorija. Putinove izjave uslijedile su nakon što je američki predsjednik Donald Trump rekao da njegovi pregovarači koji rade na američkom mirovnom planu vjeruju da bi ruski lider „volio okončati rat“, nakon razgovora u Moskvi održanih u utorak. Trumpov izaslanik Steve Witkoff, koji je bio u Moskvi, trebao bi se sastati s ukrajinskim timom u Floridi.

Trump je ocijenio da su razgovori u Kremlju „razmjerno dobri“, dodajući da je prerano govoriti o ishodu jer „za tango su potrebna dvoje“. Izvorni američki mirovni plan predviđao je predaju područja Donbasa koja su još pod ukrajinskom kontrolom u de facto upravljanje Putina, no Witkoffov tim u Moskvi predstavio je izmijenjenu verziju.

U intervjuu za India Today, pred državnu posjetu New Delhiju, Putin je izjavio da novu verziju prije razgovora s Witkoffom i Jaredom Kushnerom, Trumpovim zetom, nije vidio. „Zato smo morali proći kroz svaku točku, zato je sve trajalo tako dugo“, rekao je Kremljov vođa. Dodao je da se Moskva ne slaže s određenim dijelovima američkog plana. „Ponekad smo rekli da, da, možemo o tome razgovarati, ali s time se ne možemo složiti“, rekao je Putin, ne navodeći konkretne sporne točke. Za sada su dva značajna pitanja ostala otvorena – sudbina ukrajinskog teritorija kojeg drže ruske snage te sigurnosne garancije za Ukrajinu.

Putinov glavni savjetnik za vanjsku politiku i ključni pregovarač Jurij Ušakov odmah je nakon razgovora izjavio da se „nije postigao kompromis“ oko okončanja rata. Ušakov je također implicirao da je ruska pregovaračka pozicija ojačana zahvaljujući, kako tvrdi Moskva, nedavnim uspjesima na bojištu. Ukrajina Rusiju redovito optužuje za odugovlačenje bilo kakvih sporazuma o primirju, tvrdeći da Moskva nastoji zauzeti dodatni ukrajinski teritorij. Komentirajući pregovore u Kremlju, ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sybih izjavio je da Putin „gubi vrijeme cijelog svijeta“.

Ukrajina odavno inzistira na čvrstim sigurnosnim jamstvima u svakom mogućem dogovoru. U srijedu je Zelenski rekao da „svijet jasno osjeća da postoji stvarna prilika za okončanje rata“, no da pregovori moraju biti „potpomognuti pritiskom na Rusiju“, koju Kijev i njegovi europski saveznici optužuju za namjerno odugovlačenje sporazuma o primirju.

Ukrajinski predsjednik je prošlog tjedna izjavio da su njegovi glavni pregovarači uspjeli ostvariti ključne izmjene u izvornom američkom mirovnom planu – koji se smatrao izrazito povoljnim za Moskvu – tijekom razgovora s američkom delegacijom u Ženevi 23. studenoga.

U zajedničkoj izjavi, američki i ukrajinski pregovarači tada su naveli da su izradili „ažurirani i poboljšani okvir za mir“, ali nisu pružili dodatne detalje. Glavni europski pregovarači, koji su ranije izrazili zabrinutost zbog izvornog američkog plana, također su prošlog tjedna bili u švicarskom gradu, sastajući se zasebno s ukrajinskim i američkim timovima. U odvojenom razvoju događaja, njemački portal Der Spiegel u četvrtak je objavio da je pribavio povjerljiv transkript konferencijskog poziva u kojem su europski lideri izrazili zabrinutost zbog američkih pregovora.

„Postoji mogućnost da Sjedinjene Države iznevjere Ukrajinu po pitanju teritorija bez jasnih sigurnosnih jamstava“, navodno je rekao francuski predsjednik Emmanuel Macron, prema engleskom transkriptu poziva održanog u ponedjeljak. Njemački kancelar Friedrich Merz upozorio je da Zelenski mora biti „izuzetno oprezan u nadolazećim danima“. „Igraju igre, i s vama i s nama“, citiran je Merz. Predsjednik Finske Alexander Stubb također je rekao: „Ne smijemo ostaviti Ukrajinu i Volodimira same s tim ljudima.“

BBC nije vidio izvješćeni transkript. U odgovoru na upit Der Spiegela, francuski Élysée Palace je naveo da „predsjednik nije tako govorio“. Predsjednički ured odbio je pružiti detalje o Macronovu izražavanju, pozivajući se na povjerljivost. Stubb je odbio komentirati, a Merz se također nije očitovao. BBC je kontaktirao Bijelu kuću za komentar.

Rusija je u veljači 2022. pokrenula punu invaziju na Ukrajinu, a Moskva trenutno kontrolira oko 20 posto ukrajinskog teritorija. U posljednjim tjednima ruske su snage sporo napredovale jugoistočno, unatoč izvještajima o teškim gubicima u borbama.