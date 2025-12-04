Naši Portali
OKRENIMO SE BUDUĆNOSTI

Njemački predsjednik poručio Britaniji: Vrijeme je zaboraviti Brexit i okrenuti se Europi

German President Steinmeier visits Britain
Foto: Isabel Infantes/REUTERS
VL
Autor
Eva Berišić
04.12.2025.
u 23:30

Posjet je započeo u srijedu, kada su ga kralj Charles i kraljica Camilla primili u dvorcu Windsor, gdje su ih dočekali svečana povorka kočijama i državna večera.

Njemački predsjednik Frank-Walter Steinmeier uputio je u četvrtak Velikoj Britaniji apel da se okrene budućnosti nakon Brexita i posveti obnovi veza s Europom, citirajući stihove britanskog rock-benda Oasis kako bi parlamentarce potaknuo: „Ne gledajte unatrag s bijesom“.

Steinmeier je obraćanje održao pred britanskim zakonodavcima u Parlamentu tijekom prve službene posjete njemačkog predsjednika Ujedinjenom Kraljevstvu u posljednjih 27 godina, piše Reuters. Posjet je započeo u srijedu, kada su ga kralj Charles i kraljica Camilla primili u dvorcu Windsor, gdje su ih dočekali svečana povorka kočijama i državna večera.
Ključne riječi
Velika Britanija Brexit Europa oasis frank-walter steinmeier

