UHIĆEN VOZAČ

Užas u Berlinu: Automobilom se zaletio u grupu mališana, ima ozlijeđenih

04.09.2025.
u 15:02

Prema prvim informacijama, automobil je prilikom skretanja izgubio kontrolu i zaletio se u grupu djece u dobi od 7 do 8 godina.

Užasna nesreća dogodila se danas, oko 13 sati u  berlinskoj četvrti Wedding kada je osobni automobil marke BMW iz zasad nepoznatih razloga izletio na pločnik i udario skupinu djece. Prema prvim informacijama, automobil je prilikom skretanja izgubio kontrolu i zaletio se u grupu djece u dobi od 7 do 8 godina. Vozač je privremeno uhićen, rekao je glasnogovornik policije Florian Nath. Sumnja se da je bio pod utjecajem "opojnih tvari". 

Prema pisanju njemačkog Bilda, troje od ukupno 15 djece pretrpjelo je lakše ozljede te su odmah prevezeni u obližnju bolnicu Virchow. Nažalost, odrasla osoba koja je brinula o djeci, najvjerojatnije njihova njegovateljica, zadobila je teže ozljede i također je hospitalizirana.Vozač BMW-a prošao je bez ozljeda..  

Avatar majkarusija
majkarusija
15:05 04.09.2025.

AFD ide na 30%

Avatar Kockasti
Kockasti
15:28 04.09.2025.

doktor se uzrujao

NE
Netkonešto
15:15 04.09.2025.

Vlasnici BMW i Audija trebaju biti zakonski obvezani prolaziti psihološke procjene svakih 2god. Auti cajkaša, kriminalaca i dijaspore.

