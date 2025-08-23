Užas u sujedstvu: Muškarcu bankina presjekla noge. 'Prizor je bio stravičan'

U Srbiji u Zemunu je sinoć došlo do teške prometne nesreće u kojoj je 55-godišnji vozač zadobio stravične ozljede – prilikom sudara bankina mu je presjekla obje noge. Na mjestu događaja prvi mu je u pomoć priskočio policajac Nemanja Stupar, koji mu je zaustavio obilno krvarenje i tako spasio život, piše Kurir. "Vezali su mu noge da ne iskrvari, mnogo je krvario. Bankina mu je presjekla noge od koljena prema dolje, vezali smo donji dio. Bio je svjestan, nekim čudom je preživio" rekao je Stupar, koji se bez oklijevanja zaustavio kada je vidio nesreću.

Policajac opisuje kako je s prijateljima naišao na smrskani automobil koji je udario u bankinu. "Bio sam s prijateljima u autu i ugledali smo da se dogodila prometna nesreća. Zaustavili smo se i izašli bez razmišljanja hoćemo li pomoći. Kako smo se približavali vozilu, prijatelj i ja smo vidjeli da je auto smrskan i da je udario u bankinu koja je bila nasred puta" prisjetio se.

Nesretnog vozača zatekli su pri svijesti, što im je, kaže, dalo dodatnu snagu da pokušaju pomoći. "Prišli smo čovjeka, bio je svjestan što nas je dodatno ohrabrilo. Pregledali smo mu glavu, vrat i kičmu kako mu prilikom pokreta ne bi nešto ozlijedili. Pogledao sam mu noge, u tom dijelu je bila bankina a prizor je bio stravičan" rekao je.

Opisao je i prizor koji nikada neće zaboraviti. "Noge su mu ostale u obući, a on je sjedio, nije se mogao pomaknuti. Bankina ga je presjekla. Zaustavljali smo ljude po cesti da nam daju nešto da mu vežemo noge, remene ili što god imaju, samo da vežemo. Vrijeme je prolazilo, on je krvario, morali smo to sanirati" dodao je.

Na kraju su uspjeli improvizirati podvezivanjem iznad koljena. "Neke od ljudi koje smo zaustavljali da nam pomognu, davali su nam pakt prve pomoći. Uspjeli smo nekako vezati mu noge iznad koljena kako ne bi iskrvario. Ubrzo je stigla hitna pomoć koja ga je preuzela i prevezla u bolnicu" kazao je Stupar. Muškarac je ostao zaglavljen u vozilu, a od siline udarca bankina mu je nanijela teške ozljede i odsjekla obje noge.