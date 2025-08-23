Detalji teške nesreće u Karlovcu: Nepoznati vozač pretjecao kolonu, pa izazvao tragediju. Policija traži svjedoke

U teškoj prometnoj nesreći koja se jučer oko 20.10 sati dogodila na dionici državne ceste D-1, tzv. Turanskoj obilaznici u Karlovcu, smrtno je stradao 56-godišnji vozač, dok su dvije mlade osobe teško ozlijeđene. Nesreća se dogodila kada je nepoznati vozač, upravljajući osobnim automobilom nepoznatih registarskih oznaka u smjeru Karlovca, započeo pretjecanje kolone vozila u trenutku kada prometna traka nije bila slobodna na dovoljnoj udaljenosti. Iz suprotnog smjera nailazilo je vozilo bosanskohercegovačkih oznaka kojim je upravljao 56-godišnji državljanin BiH.

Kako bi izbjegao frontalni sudar, vozač je skrenuo prema desnom rubu kolnika, no pritom je izgubio nadzor nad automobilom. Vozilo je prešlo na suprotnu kolničku traku i snažno udarilo u osobni automobil karlovačkih registarskih oznaka kojim je upravljala 25-godišnjakinja. Od siline udara njezin automobil odbačen je u zaštitnu ogradu.

Na mjestu događaja poginuo je 56-godišnji vozač, dok su 25-godišnja vozačica i njezin 26-godišnji suputnik zadobili teške ozljede. Očevidom je rukovodila zamjenica županijske državne odvjetnice u Karlovcu, a promet na toj dionici bio je u potpunom prekidu više od pet sati. Policija je najavila daljnje kriminalističko istraživanje u cilju pronalaska vozača koji je izazvao nesreću i pobjegao s mjesta događaja.

Iz PU karlovačke uputili su apel građanima: – Pozivamo sve koji su svjedočili nesreći ili imaju korisna saznanja o događaju da se jave na broj telefona 047/664-122, broj 192, ili da osobno pristupe u prostorije Postaje prometne policije Karlovac, Ulica dr. Vladka Mačeka 13.