Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 32
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
BREAKING
Do kraja vikenda iskoristi akcijske cijene digitalne pretplate. Imamo sjajan dar uz e-novine!
Poslušaj
Prijavi grešku
SMRTNO STRADALA JEDNA OSOBA

Detalji teške nesreće u Karlovcu: Nepoznati vozač pretjecao kolonu, pa izazvao tragediju. Policija traži svjedoke

Jedna osoba smrtno stradala u prometnoj nesreći kod Jastrebarskog
Foto: Slaven Branislav Babic/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Korina Baretić
23.08.2025.
u 09:51

Iz PU karlovačke uputili su apel građanima: – Pozivamo sve koji su svjedočili nesreći ili imaju korisna saznanja o događaju da se jave na broj telefona 047/664-122, broj 192, ili da osobno pristupe u prostorije Postaje prometne policije Karlovac, Ulica dr. Vladka Mačeka 13.

U teškoj prometnoj nesreći koja se jučer oko 20.10 sati dogodila na dionici državne ceste D-1, tzv. Turanskoj obilaznici u Karlovcu, smrtno je stradao 56-godišnji vozač, dok su dvije mlade osobe teško ozlijeđene. Nesreća se dogodila kada je nepoznati vozač, upravljajući osobnim automobilom nepoznatih registarskih oznaka u smjeru Karlovca, započeo pretjecanje kolone vozila u trenutku kada prometna traka nije bila slobodna na dovoljnoj udaljenosti. Iz suprotnog smjera nailazilo je vozilo bosanskohercegovačkih oznaka kojim je upravljao 56-godišnji državljanin BiH.

Kako bi izbjegao frontalni sudar, vozač je skrenuo prema desnom rubu kolnika, no pritom je izgubio nadzor nad automobilom. Vozilo je prešlo na suprotnu kolničku traku i snažno udarilo u osobni automobil karlovačkih registarskih oznaka kojim je upravljala 25-godišnjakinja. Od siline udara njezin automobil odbačen je u zaštitnu ogradu.

Na mjestu događaja poginuo je 56-godišnji vozač, dok su 25-godišnja vozačica i njezin 26-godišnji suputnik zadobili teške ozljede. Očevidom je rukovodila zamjenica županijske državne odvjetnice u Karlovcu, a promet na toj dionici bio je u potpunom prekidu više od pet sati. Policija je najavila daljnje kriminalističko istraživanje u cilju pronalaska vozača koji je izazvao nesreću i pobjegao s mjesta događaja.

Iz PU karlovačke uputili su apel građanima: – Pozivamo sve koji su svjedočili nesreći ili imaju korisna saznanja o događaju da se jave na broj telefona 047/664-122, broj 192, ili da osobno pristupe u prostorije Postaje prometne policije Karlovac, Ulica dr. Vladka Mačeka 13.

Ključne riječi
policija nesreća Karlovac

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar Spirit of Missouri
Spirit of Missouri
10:21 23.08.2025.

Kako sam i rekao....sad je pitanje hoće li se što poduzeti ili neće po pitanju obilaznice jer puna crta nije rješenje.....koliko ih još tamo treba poginuti???

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još