Uz pomoć tetovaže cvijeta identificirana Britanka ubijena prije 31 godinu u Belgiji

Žena s cvjetnom tetovažom. Tako je Rita Roberts bila opisana u videospotu koji je u svibnju objavio Interpol u sklopu Operacije Identify Me. (Identificiraj me). Spot se sastojao od fotografija, rekonstrukcija lica i informacija o osobama koje se godinama nalazile na tzv. crnim tjeralicama Interpola. Riječ je o internim Interpolovim tjeralicama koje se nikada ne objavljuju jer su na tim tjeralicama podaci o osobama koje su nađene mrtve te su neidentificirane. S godinama su policije Njemačke, Belgije i Nizozemske imali 22 takve crne tjeralice. Na svima su bile žene, za koje se sumnjalo da su ubijene. Pa su se za pomoć obratili Interpolu, a on je osmislio i u svibnju pokrenuo operaciju Identify Me.

I sada je ta operacija rezultirala prvim otkrićem. Odnosno identifikacijom, jer je utvrđeno da je žena s tetovažom cvijeta Rita Roberts, za kojom je njezina obitelj tragala 31 godinu. Njezino tijelo nađeno je 3. lipnja 1992. uz rešetku u rijeci Groot Schrijn u blizini Ten Eekhovelei u Antwerpenu u Belgiji. Bila je ubijena, a jedini znak identifikacije bila je tetovaža cvijeća na lijevoj podlaktici. Bio joj je tetoviran crni cvijet sa zelenim lišćem i natpisom 'R'Nick' ispod. Tri desetljeća policija je svoju nepoznatu žrtvu zvala "žena s tetovažom cvijeta". I bio je to hladni slučaj sve dok Interpol u svibnju nije pokrenuo operaciju Identify Me. Uz njezinu fotografiju i fotografiju tetovaže, bilo je objavljeno da je Rita Roberts imala 31 godinu kada se u veljači 1992. preselila iz Cardiffa u Antwerpen. Rodbini se zadnji put javila u svibnju 1992. kada im je poslala razglednicu. Nakon što je operacija Identify Me pokrenuta policija je zaprimila 1250 informacija, a kako je akcija bila medijski dobro popraćena jedan član obitelji Rite Roberts koji živi u Velikoj Britaniji, prepoznao je tetovažu, te je o tome obavijestio belgijske vlasti i Interpol. Nakon toga, obitelj je otputovala u Belgiju radi osobne identifikacije.

- Vijest nas je šokirala i slomila nam je srce. Naša strastvena, voljena sestra slobodnog duha oduzeta nam je na okrutan način. Nema riječi kojima bih se moglo opisati kako smo se osjećali sve ove godine. Iako nam je vijest koju smo primili teška, sada barem znamo što joj se dogodilo. Rita je bila prekrasna osoba koja je obožavala putovanja. Voljela je svoju obitelj, posebno svoje nećake i nećakinje. Željela je imati i vlastiti obitelj - kazala je njezina obitelj u izjavi koju je objavio Interpol.

Interpol sada moli sve one koji nešto znaju o okolnostima njezina nestanka i smrti da im to dojave. Pojasnili su i da su u operaciji Identify Me prvi put u javnost pustili crne tjeralice uz pomoć kojih se traže informacije o neidentificiranima leševima i okolnostima koje su dovele do njihove smrti. U tim tjeralicama navedene su informacije o tome gdje je tijelo nađeno, neke biometrijske podatke poput DNA, otisaka prstiju, fotografija lica, zatim zubni karton, fizički opis tijela i odjeće, te sve druge detalje koji mogu dovesti do identifikacije preminule osobe. Od 2021. je oformio bazu podataka I- Familia, koja služi da bi se uz pomoć nje identificirala nepoznata tijela uz pomoć međunarodnog obiteljskog DNK srodstva. Članovi obitelji nestalih diljem svijeta dobrovoljno daju DNK koji završi u bazi podataka I-Familije te se osoba identificira kada dođe do preklapanja. Uz pomoć I-Familie već je riješeno nekoliko slučajeva, a prvi koji je riješen bio je u Hrvatskoj kada je 2020. identificirano tijelo talijanskog državljanina nađenog u moru 2004.

