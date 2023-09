Nestao 12-godišnji dječak, otac ga odveo u inozemstvo

– U slučaju da posjedujete informacije o ovoj osobi, molimo vas da obavijestite najbližu policijsku postaju ili nazovete broj 112. Također, informacije možete dostaviti i putem e-mail adrese nestali@nestali.hr – poručuju u MUP-u. Policija traga za dječakom rođenim 2011. u Zagrebu. Majka mu je Anika de Vilera, a otac Gustavo Alfonso Vilera Avila, koji ga je iz Hrvatske, prema policijskim informacijama, odveo u inozemstvo.

– Moj sin nestao je 26. ožujka ove godine, a od 28. ožujka u policiji se vodi kao nestala osoba . Za njim tragaju Europol i Interpol,. Njegovu je ocu za kršenje sudskih odluka Republike Hrvatske i kršenje prava sina određen istražni zatvor u Hrvatskoj i izdan Europski uhidbeni nalog. Moj sin hrvatski je državljanin i prema odluci Općinskog građanskog suda u Zagrebu nije smio napustiti Hrvatsku. Njegov otac, državljanin Venezuele, čekao je da Hrvatska uđe u Schengen i da se u zračnim lukama te generalno smanje kontrole. Sina je bez ijednog važećeg dokumenta, prekinuvši njegovo školovanje, bez mojeg znanja i odobrenja prvo odveo u Austriju. Dugo godina u brakorazvodnoj smo parnici tijekom koje je govorio da će ga odvesti u Južnu Ameriku. Zato sam prošle godine preventivno poslala svim venezuelanskim konzulatima i veleposlanstvima e-mail u kojem sam objasnila cijelu situaciju, sa svom dokumentacijom i presudama, u slučaju da pokuša odvesti sina i izvaditi dokumente bez mog dopuštenja i protivno sudskim odlukama. I doista, 17. travnja ove godine pojavio se u venezuelanskom konzulatu u Beču. Konzul se sjetio da sam im se javila e-mailom, pa me kontaktirao pisanim putem i pitao dajem li kao majka suglasnost da se djetetu da venezuelansko državljanstvo i izdaju dokumenti jer je otac došao k njima i želi s djetetom otputovati u Venezuelu – ispričala nam je De Vilera.

O svemu je, dodaje, hitno obavijestila policiju. – Naša je policija odmah izdala tjeralicu za ocem zbog protuzakonitog odvođenja. No, on je sa sinom otišao u Berlin, gdje ga je njemačka policija identificirala, ali nije imala Europski uhidbeni nalog već samo presude hrvatskog suda. Mogli su ga jedino identificirati i dojaviti to našim institucijama. U međuvremenu je Sud po zahtjevu Općinskog državnog odvjetništva izdao Europski uhidbeni nalog. Od tada mom sinu nestaje svaki trag. Agonija se tako nastavlja, kao i spore reakcije institucija i sistema koje su samo podržale oca mojeg sina u njegovoj namjeri da otme dijete ugrožavajući njegovo psihofizičko zdravlje i onemogućujući mu redovno školovanje. Ministarstvu rada i mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike trebala su tri mjeseca da odgovore na moj alarmantan dopis koji sam im poslala u svibnju ove godine, a koji se odnosi na propuste u radu Centra za socijalnu skrb Varaždin. U kolovozu mi je Ministarstvo odgovorilo da je proveden izvanredni nadzor i da su utvrđeni propusti u radu i postupanju Hrvatskog zavoda za socijalni rad, Područnog ureda Varaždin. Otac mog sina živio je u Varaždinu, a prije toga izmijenio je sve Centre za socijalnu skrb u Zagrebu kako bi izmanipulirao sudske procese i odugovlačio ih da što više odgodi sudske odluke i rješenja. Kad bi bilo sazvano novo sudsko ročište, on bi promijenio Centar i opet bi prošli mjeseci u kojima se ništa ne bi događalo, a na štetu mojeg djeteta koje je bilo izloženo očevoj, najblaže rečeno, nebrizi. Na kraju se odselio u Varaždin, a tamošnji Centar za socijalnu skrb nije se očitovao na upite suda i nisu dolazili na ročišta. Ignorirali su sva upozorenja o zanemarivanju i zlostavljanju djeteta od strane oca koja su im podnošena, ne samo moja, nego i od škole, stručnih suradnika koji su nadzirali provođenje roditeljske skrbi, mojih odvjetnika i, u konačnici, samog suda. Posljedica toga jest da su određene institucije, konkretno u Varaždinu, omogućile ocu da odvede dijete bez traga i mogućnosti ikakva kontakta. Hrvatska policija u dogovoru s njemačkom policijom u ponedjeljak je objavila fotografiju moga sina na stranici nestalih osoba. Moje dijete sad traži cijela Europa – kaže majka.

U listopadu 2021. godine Anika de Vilera u ekskluzivnom razgovoru za Večernji list rekla je da je "žena koja je činila greške i donosila pogrešne izbore kad je riječ o partnerima", no da je to tada bio njezin izbor za koji preuzima odgovornost. Govorila je tada o tome kako ju je tadašnji partner, Andreas Wilhelm Gerdes iz Malte, lažno optužio za otmicu kćeri. – Ja sam žena koja je, kao i većina nas, tražila ljubav i obiteljski život, no na mjestu gdje ih nikada nije bilo – rekla je de Vilera.

– Po sudovima godinama vodim pravne bitke za dobrobit dvoje djece i imam odlične odvjetnike koji mi pomažu da se izborim sa svim anomalijama sustava. Pitam se kako li je drugim roditeljima koji su prepušteni na milost i nemilost sustavu? – pita se Anika de Vilera. Tvrdi da se dogodio niz propusta u cijelom sustavu, koji su i doveli do toga da se fotografija dvanaestogodišnjeg dječaka morala objaviti u evidenciji nestalih. Dok je pokušavala zaštititi svoju djecu i njihova prava, svih ovih godina njihovi su je očevi, kaže, blatili kroz medije i određene institucije, kreirajući u javnosti sliku nevjerodostojne i problematične osobe koja, slijedom toga, ne bi trebala imati ni roditeljske kompetencije. Istodobno, oglušili su se, tvrdi, na roditeljske zakonske obveze, kao što je "elementarna briga o djetetu i njegovu uzdržavanju".

Ono što su djeca i ona proživljavali, smatra, nije ništa drugo nego "sistematsko i organizirano zlostavljanje nje i djece, pa i sustava". Obratili smo se s upitom prozvanom Hrvatskom zavodu za socijalni rad – Područnom uredu Varaždin. Odgovorili su da u ovome trenutku nisu u mogućnosti poslati odgovor u traženom roku zbog smrti v. d. predstojnice. “Skrećemo vam pozornost na zakonom propisana ograničenja naše službe u pogledu davanja informacija medijima o obiteljima, osobito o maloljetnoj djeci koja se nalaze u našem tretmanu”, navode u odgovoru i spominju “izuzetnu kompleksnost obiteljske problematike”, te da su mediji dužni štititi privatnost maloljetnog djeteta i njegove obiteljske situacije.

