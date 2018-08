Uz nas su kada smo tužni i kada slavimo, oni su naši prijatelji, ugodite im

Kućni ljubimci naši su prijatelji, uvijek nas dočekuju kada dolazimo kući. Kao svaki pravi prijatelj, prolaze s nama naša emocionalna stanja, uz nas su kada smo tužni, ali i kada slavimo. S nama su kada smo zdravi i kada smo bolesni. Provode s nama naše slobodno vrijeme, putuju s nama na odmor.

Mi uživamo u njihovom društvu i ljepoti i želimo im uzvratiti istom prijateljskom gestom. Ovdje je nekoliko prijedloga kako im to pokazati:

Naučite sve o pojedinoj vrsti

Tek kada budete razumjeli društveno ponašanje vrste kojoj vaš ljubimac pripada, znat ćete kako mu ugoditi. Znate li da se psi vole maziti po trbuhu, a mačke ne? Kod pasa grljenje nije pristojno ponašanje pa nemojte pokušavati svome psu pokazati ljubav grljenjem. Najbolja nagrada za psa i mačku je komadić mesa, dok će papiga uživati u voću.

Uvažite njihovu osobnost

Što je neka životinjska vrsta inteligentnija, to je više izražena njezina osobnost. Tako mačja društvenost može varirati od gotovo pseće družbeljubivosti do potrebe za izbjegavanjem ljudi. Pseća zainteresiranost za hranu varira od apsolutnih proždrljivaca do onih za koje je teško pronaći hranu koja ih motivira za trening. Kad nabavljate novog kućnog ljubimca, ne očekujete da pas ili mačka iste pasmine ima isti karakter kao vaš prethodni ljubimac.

Foto: GettyImages

Dajte im puno, puno ljubavi

Ljubav je jezik koji svi razumiju, ali ne iskazuju je svi na isti način. Neke životinjske vrste vole maženje, nekima je draža igra, a većina voli dobru hranu. Naravno, nemojte pretjerivati s količinom hrane, ali dobra kvaliteta hrane za svakog ljubimca omogućit će mu dug i zdrav život. Psima nikada nije dovoljno našeg društva, dok mačke točno znaju koliko trebaju – pustite ih da se maknu od vas kada to požele.

Nemojte osobno shvaćati kada vas neki njihovi postupci ljute

Mačka ne brusi nokte na vašem namještaju zato što vas ne voli, nego zato što je to prirodno ponašanje. Psi koji uništavaju po kući čine to zato što su očajno žalosni što vas nema – tome je uzrok zabrinutost da se nećete vratiti, a ne inat. Kunići glođu jer im je to potrebno za skraćivanje zuba. Ako pas nije poslušan, to nije znak da vas ne voli i ne cijeni, nego da ga niste trenirali dovoljno ili na pravi način. Naučiti psa da dolazi na signal ili naredbu nije baš lako.

Prihvatite njihove nestašluke

Kao što svojim ljudskim prijateljima tolerirate neke stvari koje vam se ne sviđaju, tako prihvatite i životinjske nestašluke. Zbog onih dobrih osobina, tolerirajte one manje dobre. Bez obzira što je vama neki susjed drag (dvonožni ili četveronožni), to ne znači da vaš pas dijeli isto mišljenje – prihvatite to prijateljski. Vaša mačka ne želi koristiti mačji zahod ako ga premjestite na drugo mjesto – vratite ga tamo gdje joj odgovara. Vaš tvor gricka u igri – tvorovi to tako rade, to nije agresija.

Posvetite im dovoljno vremena

Kada bi se pse pitalo, vaših 24 sata dnevno ne bi im bilo dovoljno da budu s vama. Ovo ćete teško zadovoljiti pa se utješite onime što znamo iz psihologije djece - vrijeme koje im posvećujete neka bude kvalitetno provedeno, na obostrano zadovoljstvo. S mačkama će biti lakše, one će odrediti kada žele biti pored vas. Velike papige imaju inteligenciju kao mala djeca (dobi od 2 do 3 godine) pa ćete vrijeme koje s njima provodite morati osmisliti tako da zadovoljite njihove potrebe za društvom, igrom i učenjem.

Nemojte im nametati svoja moralna pravila

Nemojte očekivati da vaš ljubimac dijeli osjećaje prema čitavom živom svijetu i biti razočarani ako vaša mačka ubije miša ili pas uhvati mačku. Oni su pripadnici druge vrste i njima se čini da bi za to trebali biti pohvaljeni. Oni ne dijele naš ljudski moral. Mesojedne vrste (psi, mačke i tvorovi) nemojte hraniti vegetarijanski ili veganski.

Foto: GettyImages

Vi ste sve njihovo u životu

Dok je vama vaš ljubimac dio vašeg života, za njih ste vi sve. Budite toga svjesni i cijenite to. No, možete im nabaviti i drugog pripadnika njihove vrste pa ćete im ipak dati još nekoga u životu.

Pokažite im da ste zadovoljni njima

Nikada ne zaboravljate pohvaliti svog ljubimca za svako ponašanje koje vam se sviđa! 'Bravo', 'dobar pas', 'dobra maca',… čarobne su riječi. Naši kućni ljubimci odabirani su i socijalizirani tako da razumiju naš govor tijela – zato, nasmijte im se i hvalite ih kada ste zadovoljni s njima.

Redovno ih vodite veterinaru

Ovo nikako ne smije propustiti. Neke životinjske vrste skrivaju znakove boli i bolesti, kao mačke i kunići. Zato je važno da ih odvedete veterinaru čim posumnjate da nešto nije u redu. Nemojte čekati da zdravstveni problem bude očit. Kao pravi prijatelj pokušajte učiniti sve da se bolest zaustavi u najranijoj fazi.