Dugo putovanje, velike vrućine, nepoznata okolina i ljudi te promjena navika mogu uzrokovati i stres

U vrijeme godišnjih odmora većina se odlučuje na putovanje. Dok neki putuju na more, drugi idu u planine, u posjet rodbini ili se upute u razgledavanje kulturnih vrednota u svijetu.

Ako imate kućnog ljubimaca, želite li otputovati, morat ćete donijeti važnu odluku - voditi ljubimca sa sobom ili dogovoriti čuvanje, bilo da je riječ o plaćenom čuvanju ili će ga netko obilaziti u vašem domu. Pri donošenju odluke važno je razmotriti nekoliko stvari.

Koje vrste je vaš ljubimac?

Većina vlasnika pasa odluči se povesti svog ljubimca na ljetovanje. S druge strane, mačke, kunići, tvorovi, hrčci, zamorci, papige, gmazovi i akvarijske ribice većinom ostaju kod kuće. To je dobra odluka jer mačke više vole ostati u svom domu. One su zadovoljne ukoliko ih netko obilazi jednom ili dva puta dnevno, daje im hranu i vodu te očisti mačji zahod. Mačke koje možete povesti sa sobom su one lako prilagodljive, koje nisu plašljive i imaju iskustva sa izlaskom van. Na primjer, ukoliko putujete u svoju vikendicu, možete povesti mačku i pustiti je u vrt dok ste i vi vani kako biste pazili što se događa. Naime, mačke su teritorijalne životinje pa bi susjedne mačke mogle prilično neprijateljski dočekati vašu mačku. Zato budite oprezni. Osim toga, ako vaša mačka nije kastrirana, pogotovo ako se radi o mužjaku, mogao bi odlutati u potrazi za ženkama. Konačno, ako se vaša vikendica nalazi u blizini prometne ceste bilo bi dobro da mačku uvijek imate na povodcu kada izlazi van. Nesreće u kojima mačke stradaju dogode se u trenu. Ako mačku vodite tamo gdje ćete je puštati van, ili je ostavljate kod nekoga na čuvanju, obavezno je mikročipirajte. Ukoliko se mačka izgubi ili pobjegne, mikročip vam može pomoći da je ipak pronađete.

Foto: GettyImages

Ako je vaš ljubimac kunić, možete ga ostaviti kod kuće ukoliko će ga svakodnevno netko posjećivati. Kunići imaju različitu osobnost i mogu različito reagirati na stresnu situaciju kao što je putovanje, ali za većinu kunića svaka promjena može izazvati stres. Stres za kunića bit će dolazak u nepoznato okruženje, promjena rutine, promjene u vrsti hrane i vode te promjena temperature. Kunić će od stresa dobiti proljev, može odbijati jesti ili biti agresivan i povučen. Ukoliko kunića ostavljate nekome na čuvanju, poželjno je da ta osoba nema kod kuće predatore (pse, mačke, tvorove, zmije). Pripremite porcije hrane koje će mu davati osoba koja ga obilazi ili čuva. Ipak, ukoliko putujete na duže od mjesec dana, odnosno ukoliko ćete biti kod prijatelja i rodbine gdje već poznajete uvijete i znate da imate mogućnosti za dobru skrb o vašem kuniću, tada ga možete povesti sa sobom.

Ako ste ponosni vlasnik tvora, također vam preporučamo da svog prijatelja ostavite kod kuće i da angažirate nekoga tko će ga redovno obilaziti. Ukoliko inače vodite svog tvora u posjete kod prijatelja ili obitelji, možda ga možete kod njih ostaviti na čuvanju. Vlasnici papiga mogu također ostaviti svog ljubimca kod kuće. Ostavljanje ipak može biti problem jer papige ne vole biti same, pronađete li osobu koja će ih redovno obilaziti i družiti se s njima, problem će biti manji. Ako papigu vozite sa sobom na odmor, svakako maknite sve viseće igračke iz kaveza kako se ne bi njihale tijekom putovanja i udarale papigu. Obavezno ponesite prozračnu, tamniju tkaninu za pokriti kavez – trebat će vam na putu, ali i kad stignete na odredište. Pripremite se da ćete u hotelu morati dodano čistiti ono što papiga nasmeti, a mogli bi vam prigovarati ostali gosti ako papiga bude kreštela kada odete iz sobe.

Ukoliko je vaš ljubimac zamorac, možete ga ostaviti kod kuće. Priredite mu za svaki dan svežu hranu i sjeno koje će mu dati osoba koja će se brinuti o njemu dok ste vi na putu.

Koliko je vaš ljubimac star?

Stariji kućni ljubimci teže podnose putovanja, pogotovu u vrijeme ljeta zbog velikih vrućina. Posebno opasna može biti promjena temperature, na primjer, ako rashladite automobil i onda stanete putem i ostavite ljubimca u autu koji se potom vrlo brzo ugrije.

Ukoliko imate štene trebate biti posebno oprezni jer štenad lako strada od velikih vrućina. Vožnja u pregrijanom automobilu ili boravak na suncu na plaži jako su opasni. No, štenci bi trebali zbog dobre socijalizacije imati raznolika pozitivna iskustva pa nije loše da se naviknu i na vaš način života, ako to uključuje često putovanje. Boravak u hotelu za pse može biti previše stresan za štene pa se ne preporučuje. Najbolja opcija je ako štene može u svom domu pričuvati netko od vaših prijatelja ili članova obitelji s kojima se štene već do sada upoznalo.

Foto: Pixsell

Da li je vaš ljubimac zdrav?

Ukoliko je vaš ljubimac bolestan, putovanje može za njega biti suviše stresno. No, ostaviti bolesnog ljubimca nekome na skrb također može biti teška odluka. Ako vaš ljubimac treba redovno dobivati lijekove, možda je najbolje da provjerite da li ga možete ostaviti na čuvanju kod vašeg veterinara ili kod nekog pouzdanog koga on preporuči.

Ljubimcima koji imaju problema sa zdravljem koštanog sustava (npr. displazija kukova ili laktova) dugotrajni boravak u transporteru mogao bi biti bolan. Svi brahicefalični ljubimci (psi, mačke, kunići) čak i kada su formalno zdravi teško podnose visoke temperature jer zbog otežanog disanja teže ohlade tijelo. Potražite savjet veterinara prije puta.

Koliko dugo vas neće biti kod kuće?

Općenito je pravilo da se za kraća putovanja ljubimci mogu ostaviti kod kuće. Ovo se ne odnosi na pse, kojima je svakodnevno potrebno da više puta izađu u šetnju. No, ostalim ljubimcima uglavnom je moguće ostaviti vodu i hranu te im osigurati suho i čisto mjesto za odmor, najviše za 36 do 48 sati. Za većinu ljubimaca nakog toga bu nastali problemi, zamislite samo mačji zahod koji se ne očisti. Ipak, kada god ostavljate ljubimce bez ljudskog nadzora riskirate da se ozlijede ili razbole, a nema ih tko odvesti do veterinara. Zbog toga ovo treba biti što rjeđa praksa. Ako putujete na tjedan ili dva, nije preporučljivo ljubimce izložiti stresu putovanja već je bolje pronaći nekoga tko će se o njima brinuti u vašem domu. Ako odlazite na mjesec dana ili više, ipak je poželjno povesti ljubimce sa sobom.

Možete li pronaći osobu koja će brinuti o vašem ljubimcu?

Za one ljubimce koji ostaju kod kuće, dogovorite da ih netko obilazi minimalno jednom dnevno. Možete zamoliti prijatelja ili člana obitelji, ili jednostavno platiti osobu koja će to raditi. No, ukoliko je to osoba koju ne poznajete, svakako zatražite da vidite preporuke od prijašnjih vlasnika o čijim se ljubimcima brinula, da ima iskustva sa vrstom kojoj pripada vaš ljubimac te da budete sigurni da neće nešto odnijeti iz vašeg doma dok ste vi na putu.

Prema tome kojoj vrsti vaš ljubimac pripada, imat ćete lakši ili teži zadatak da pronađete osobu kojoj možete vjerovati da će dobro skrbiti o vašem ljubimcu. Premda je ponuda za čuvanje pasa puno, isto tako potrebno je puno opreza kod ostavljanja pasa u nekom psećim hotelu ili na čuvanju kod privatnih osoba. Tražite li nekoga da brine o vašem kuniću, zatražite savjet u udruzi Zecovi, a za tvorove u udruzi Tvorum. No, ako želite pronaći nekoga tko će vam pomoći oko čuvanja papige ili zamorca, mogli biste se namučiti tražeći.

Koliko daleko i kojim prevoznim sredstvom putujete?

Što dalje putujete, za ljubimca bi to mogao biti veći stres. I njima može biti zlo u automobilu, pa bi bilo dobro da potražite savjet veterinara prije puta. Zbog vrućina morat ćete biti dodatno pažljivi da se vaš kućni ljubimac ne pregrije. Kad putem stanete, ne smijete ga ostavljati u parkiranom automobilu! Kada putujete doista daleko, vjerojatno idete avionom. Morate znati da većina ljubimaca ne može putovati u prostoru s ljudima, nego će morati putovati u prtljažnom prostoru. Zbog toga za vožnju avionom ljubimci moraju biti naučeni boraviti u transportnom kavezu pa ih na to morate privikavati. U nekim zemljama kućni ljubimci nisu dobrodošli u vlakove i autobuse, u gradski prijevoz i taksi. Zavisno od vašeg plana putovanja, provjerite koja pravila ćete trebati poštivati.

Foto: GettyImages

U koju zemlju svijeta putujete?

Ako putujte u drugu zemlju, provjerite možete li doputovati s kućnim ljubimcem, odnosno jesu li potrebna neka dodatna cijepljenja i da li ta zemlja propisuje karantenu prilikom ulaska u zemlju. U raznim zemljama životinje su više ili manje dobrodošli gosti u hotelima i pansionima. Raspitajte se o svemu, informacije trebate imati prije donošenja odluke da li putovati s ljubimcem ili bez njega.

Gdje ćete boraviti kada stignete na odredište?

Kod rezervacije smještaja u hotelu ili privatno pitajte da li možete dovesti ljubimca. Ako vlasnik već ima neku životinju, procijenite kako će se slagati s vašim ljubimcem. Na primjer, ako imate psa koji lovi mačke, a vlasnik ima mačke, budite sigurni da ćete moći u svakoj situaciji kontrolirati svog psa. Putujete u posjet rodbini i već znate da su ljubitelji životinja. U tom slučaju imate sreće i dobro je da povedete svog ljubimca. Ako nije tako, bolje da ga ostavite kod kuću i izbjegnete neke rodbinske trzavice. U hotelu se mogu žaliti ako se vaša ptica glasa dok vas nema, ili ako pas laje. Budite sigurni da imate rješenja za ove probleme.

Može li vaš ljubimac s vama uživati na odredištu putovanja?

Možda je najsigurnije reći da će većina pasa uživati na moru. Ipak, ako je vaš pas stariji, bolestan i pripada nekoj od pasmina koje teže podnose vrućinu ili nije baš od plivačkih pasmina, a vi se spremate na more, razmislite da ga ipak ostavite kod kuće ili u psećem hotelu. Također, ako imate plašljivog psa, koji bi se mogao prestrašiti novih mjesta, situacija, zvukova, tada je možda bolje da ga ostavite kod kuće pa da ga netko obilazi ili da bude kod vaših prijatelja koje dobro poznaje. Ako imate psa koji je agresivan u nekim situacijama, promislite da li ćete moći kontrolirati sve situacije u kojima ćete se zajedno naći tijekom odmora. Pas koji puno laje možda neće biti dobro prihvaćen od ostalih gostiju u hotelu ili kampu, a ako uništava stvari kada ostane sam možete se naći u vrlo neugodnoj situaciji. Sve ove probleme u ponašanju trebate rješavati kada ste kod kuće (za to ćete trebati vremena), a ne u trenutku putovanja na odmor. Kako biste psu olakšali neke stresne situacije, možete nabaviti DAP (Dog Appeasing Pheromone) koji djeluje umirujuće na pse i ne stvara ovisnost, nije lijek.

Foto: GettyImages

Ako idete na more, mačku nećete moći voditi na plažu. Imajte na umu da uglavnom nisu ljubitelji vode, a s obzirom da imaju maleno tijelo, lakše će se pregrijati nego psi koji ulaze u vodu. Dakle, mačku ćete morati ostavljati u hotelskoj sobi. Ukoliko je želite voditi sa sobom, ponesite sve mačje stvari koje ona voli i koristi: njen zahod, grebalicu za nokte, igračke, njen omiljeni jastuk i deku. Kako biste mačku smirili i udobrovoljili možete nabaviti Feliway, mačji feromon koji ne izaziva ovisnost, ili malo mačje metvice koja dovodi do ekstaze i opijenosti na kraće vrijeme (oprezno s time). Konačno, ako ćete odmor provesti na jahti, vaša mačka će biti sretnija da ne ide s vama. Razmislite samo kako će se osjećati ako padne u more!

Ako želite da vi i vaš kućni ljubimac uživate u ljetu, planirajte sve dovoljno unaprijed. Provjerite mogućnosti na destinaciji svoga putovanja, priredite ljubimca za put ili ostanak kod kuće, raspitajte se o pogodnim osobama koje ljubimce mogu obilaziti u vašem domu ili kod kojih ga možete ostaviti. Za neke pripreme treba i nekoliko mjeseci, kao za učenje na transporter za avion ili vožnju u automobilu, ako ga inače ne vozite.