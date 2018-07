Životinje imaju i osjećaje i potrebe, kućnog ljubimca ne odabirite samo prema izgledu

S kućnim ljubimcima dijelimo svoj životni prostor, vrijeme i osjećaje. Važni su dio naše obitelji i mogu doprinijeti našem zdravlju, ali istovremeno oni su naša moralna i financijska obaveza.

Imati kućnog ljubimca velika je odgovornost jer njihov život ovisi o nama. Trebaju odgovarajuću hranu, vodu, ugodan smještaj, mjesto za spavanje, vježbu i igru te naše vrijeme i puno ljubavi. Za obitelji i pojedince oni su životinje za društvo, prijatelji i članovi obitelji. Kućni ljubimac uvijek su uz svoje ljude: naša su utjeha kad smo tužni, igraju se kada mi to želimo, uživaju u opuštanju uz nas nakon napornog dana. Razmišljate li i sami da nabavite kućnog ljubimca? Upoznajte se unaprijed s potrebama različitih životinjskih vrsta koje mogu biti kućni ljubimci i pronađite onu koja će najbolje odgovarati vašem stilu života. Svaka vrsta ljubimca je drukčija u smislu skrbi, hranjenja, ponašanja, troškova, smještaja i ostalih potreba. Dobro donesena odluka učinit će jednostavnijim i kvalitetnijim vaš suživot s ljubimcem, ali isto tako omogućit će da potrebe ljubimca budu zadovoljene, u skladu s njegovom vrstom. Zato razmislite o sljedećim pitanjima:

Zašto želite kućnog ljubimca?

Ponekad ljudi žele životinju iz pogrešnih razloga. Nakon gledanja filma ili neke reklame poželjet ćete imati baš takvu životinju. Međutim, ona koju nabavite neće biti kao iz filma ili reklame, čak i ako izaberete istu vrsti i istu pasminu. Brojna iskustva pokazuju da se takvi ljubimci odbacuju nakon prvog vala oduševljenja, skloništa su puna upravo životinja koje su nedavno bile prikazivane u nekom popularnom filmu! Isto tako, zabluda je očekivati da se vaš ljubimac ponaša baš kao onaj kojeg ima vaš prijatelj, rođak ili susjed. Odmah prihvatite da vaša životinja dolazi sa svojom osobnošću, a vi ćete odgojem graditi vaš daljnji odnos. Ako vi niste isti kao drugi ljudi, niti vaš odnos ne može biti istovjetan.

Želite li imati dobro socijaliziranog psa ljubimca, nemojte očekivati da će tjerati lopove. Ako mačku pustite van, ona će loviti glodavce, no bit će izložena brojnim opasnostima (bolesti, ozljede, trovanje), razmislite jeste li spremni to prihvatiti. Ptice nisu šareni ukrasi u krletkama, a gmazovi su puno više od hladnokrvnih stvorenja koja mirno čekaju na jednom mjestu. Životinje imaju osjećaje i potrebe te žele biti član zajednice u kojoj žive.

Foto: GettyImages

Ne očekujte da djeca preuzmu kompletnu brigu za životinju

Nikako nemojte nabaviti kućnog ljubimca samo zbog dječjeg nagovaranja. Nemojte očekivati da djeca preuzmu svu brigu o ljubimcu. Uvijek ćete kao roditelj biti odgovorni za životinju, kako pred zakonom tako i u svakodnevnim obavezama. Zavisno od uzrasta, djeca mogu preuzeti pojedine obveze. No, pri tome je najvažnije paziti na sigurnost djeteta i životinje. Djeca mlađa od 10 godina ne smiju samostalno izvoditi psa u šetnju. Ne mora biti kriv vaš pas i vaše dijete, dovoljno je da neki drugi neodgovorni vlasnik pusti svog psa s povodca i da on napadne vašeg psa.

Koja vrstu životinje najbolje odgovara vašem domu?

Izaberete li za kućnog ljubimca dlakavca (psa, mačku, tvora, kunića ili glodavca), pripremite se da će dlaka biti posvuda. Ne otpuštaju dlake sve životinje jednako, ali barem povremeno pronaći ćete ih na namještaju, odjeći, u svojoj hrani. Neki ljubimci trebaju zahod u kući, kao npr. mačke, kunići, tvorovi. Imate li mjesto u stanu s kojim ćete biti zadovoljni i vi i životinja? Psi trebaju redovne šetnje, minimalno tri puta dnevno, a poželjni je više. Ukoliko ste upravo preuredili stan i imate novi namještaj, hoće li vam smetati kada štene mijenja zube i gricka stvari, kada mačka brusi nokte na namještaju ili kunić nešto poglođe?

Oko kaveza za ptice uvijek ima perja i komadića hrane, a kada lete po stanu pokakaju se gdje stignu. Osim toga, ptice se glasaju, ne možete ih 'ugasiti' zato što vas boli glava, snimate važnu poruku ili zbog toga što vam susjedi prigovaraju.

Da li su svi u vašem domu spremni na novu životinju?

Budite sigurni da će kućnog ljubimca prihvatiti i drugi članovi obitelji. Možda na prvi tren mislite da ćete sve moći sami, ali ako vaš parter/ica ima druge planove, mogli biste se pronaći u niz neugodnih situacija. Neki ljudi koji nemaju iskustva sa životinjama boje ih se ili jednostavno ne žele ljubimca. Ukoliko je vaša obitelj takva, povedite ih u neko sklonište i pokušajte vidjeti kako će se snaći. Ako sve dobro prođe, javite se za čuvanje pasa, mačaka, kunića ili tvorova kako biste pomogli nekoj udruzi za zaštitu životinja. Kao teta ili striček čuvalica dobit ćete mogućnost da nešto naučite o životinji te da budete korisni društvu.

Imate li u obitelji nekoga tko je alergičan na dlake ili perje? Saznajte to prije no što dovedete novu životinju u kuću.

Da li već imate jednog ili više ljubimaca?

Kućni ljubimci, poput ljudi, mogu biti izbirljivi po pitanju društva i ne moraju se slagati s vašim odabirom. Zbog toga je važno osigurati da vaš sadašnji ljubimac bude spreman uživati ​​u društvu nove životinje. Neovisno o tome koliko vam se neki pas, mačka, kunić, tvor ili papiga sviđa, ako već imate životinju te vrste, prvo provjerite kako će se međusobno slagati. Ukoliko niste sigurni kako će njihovo upoznavanje proteći, potražite savjet stručnjaka za ponašanje životinja. Nemojte riskirati ničiji život i zdravlje, oboružajte se unaprijed vremenom, strpljenjem i znanjem.

Nemojte nabavljati one vrste životinja koje mogu biti plijen i predator, na primjer mačku i pticu. Premda su društvene mreže pune fotografija onih koji se međusobno slažu, trebate znati da se tu radi o životinjama koje su odrasle zajedno i međusobno su socijalizirane. Ne zavaravajte se, za postići takav sklad treba puno iskustva i ponešto sreće. Pripremite se da ćete možda morati popustiti postojećem ljubimcu i da nećete moći zadržati novoga ako prihvaćanje nikako ne uspijeva.

Je li ovo pravi trenutak za novog ljubimca?

Razmislite je li dobro vrijeme da dovedete novu životinju u kuću. Ako ste upravo dobili dijete, selite se u novi stan, ako vaša obitelj ide na odmor ili imate puno više posla na radnome mjestu, možda nećete imati dovoljno vremena da se pripremite za dolazak životinje te za prvu prilagodbu na zajednički život. Nemojte nabavljati ljubimca ako planirate ići raditi u inozemstvo. Tek nakon što odete i smjestite se moći ćete procijeniti imate li uvjete za kućnog ljubimca.

Koliko vremena svakodnevno možete posvetiti kućnom ljubimcu?

Ako je vaš dom svaki dan prazan osam sati ili više jer ste na poslu ili u školi, onda mladi kunić, tvor, štene, mačići ili papiga nisu prave životinje za vašu obitelj. Ovo su inteligentne životinje koje trebaju puno pažnje i ljubavi. No, odrasle životinje mogle bi se snaći sasvim dobro. Uzmite u obzir da ćete, kada nabavite životinju, trebati ostati kod kuće prvih tjedan ili dva. Ako živite sami, uzmite godišnji odmor. U obiteljima s više članova obično je moguće prilagoditi vrijeme tako da je uvijek netko doma.

Prvo vrijeme prilagodbe na novi dom iznimno je bitno! Angažirajte prijatelje ili profesionalnu pomoć ljudi koji rade sa životinjama da sve dobro prođe. Uz odgovarajuću organizaciju, vaša odrasla životinja moći će ostajati sama kod kuće kada je to potrebno.

Koliko prostora imate unutar i izvan vašeg doma za kućnog ljubimca?

U kući svaki ljubimac mora imati svoje mjesto gdje će se na miru moći odmoriti i odvojiti od društva. Za pse je to pseći krevetić, za mačke to su povišena mjesta (npr. mačkogrebalica ili police na zidu), za pticu to je krletka. Ako imate dvorište, sigurno ćete željeti da pas izlazi povremeno u dvorište. Nikada nije dobra ideja držati psa stalno u dvorištu jer time kršite osnovnu potrebu psa za društvenošću, odnosno da bude uz svoju obitelj. No, ako psa puštate povremeno u dvorište, ograda mora biti dovoljno čvrsta i visoka da pas ne može pobjeći. Ako imate psa vičnog kopanju (npr. terijeri), ograda treba imati dobro ukopan betonirani donji dio kako pas ne bi iskopao tunel za bijeg. Ukoliko je ograda od metalnih ili drvenih dijelova, trebate biti sigurni da se pas ne može provući van. Najgore što se može dogoditi je da se pas zaglavi ili objesi ako ima ogrlicu.

Ako nabavljate mačku koja će boraviti u stanu, morat ćete na prozore, terasu ili balkon staviti mreže. Mačke znaju skakati za pticama koje slijeću i mogu pasti van. Ako pak mačku želite voditi van, možete je naučiti da hoda na ormi i povodcu. U vrtu joj možete osigurati nešto poput velikog kaveza. Pazite da je ne ostavljate vani zatvorenu i izloženu suncu koje prži.

Veliki kavez u vrtu može poslužiti i za tvorove, kuniće, ptice i gmazove. Osim zaštite od sunca i kiše, ove životinje trebate zaštititi i od mogućeg predatora, npr. kune ili lisice ako živite u blizini otvorenog polja ili šume. Nikada ne ostavljate svoje ljubimce vani kada niste kod kuće, ali ni po noći.

Foto: Pixsell

Koliko ste aktivna osoba?

Da li ste sportski tip, svakodnevno trčite, za vikend idete na izlete u prirodu ili slobodno vrijeme provodite uz knjigu, televiziju ili glazbu? Ukoliko se puno krećete, tada možete nabaviti psa neke od aktivnijih pasmina. Odlasci na treninge sa psom mogu biti poželjan dodatak vašim sportskim ambicijama, na primjer pseći sportovi kao što su agility ili traženje mirisa. Za pse ljubimce nije preporučljivo da se bave sportovima koji uključuju agresivna ponašanja, kao što su obrana i napad. Ukoliko ste srednje aktivni, volite ugodne šetnje i kraća putovanja, za vas može biti neka manje aktivna pasmina psa. Neka vas ne zavara veličina psa, terijeri su maleni, ali vrlo aktivni, dok su retriveri veći psi mirniji od terijera. Za one koji su više vremena kod kuće, a vole aktivnu igru i maženje, najbolji izbor su mačke, tvorovi i kunići.

Ako imate želju za pričljivim prijateljem koji također voli igru, nabavite papigu. Gmazovi nisu tako mazni kao dlakavi i pernati kućni ljubimci, no budite svjesni da je i njima potrebno vaše vrijeme i pažnja. Neki se vole igrati, a moguće ih je i trenirati.

Imate li financijska sredstva za plaćanje veterinarskih troškova?

Možda vam se u prvi tren čini da možete relativno jeftino nabaviti kućnog ljubimca, pogotovo ako ga udomljavate ili pronađete na ulici. No, budite svjesni da sve životinje prije ili kasnije trebaju pregled veterinara, jer to osigurava njihovo i vaše zdravlje te dobrobit. Do trećeg mjeseca svi štenci trebaju biti mikročipirani i primiti zakonom propisana cjepiva. Premda nije propisano zakonom, pametno je mikročipirati i ostale ljubimce, pogotovo mačke, te ih odvesti kod veterinaru da prime zaštitna cjepiva koja su primjerena za njihovu vrstu. Kod nabavke egzotičnih kućnih ljubimaca (papiga i gmazova), obavezan je pregleda veterinar jer oni mogu biti prenosioci nekih 'egzotičnih0 bolesti.

Pripremite se na daljnje troškove koji dolaze s godinama života vašeg ljubimca. Ukoliko nabavite psa ili mačku određene pasmine, možete znati o kojim se bolestima radi, npr. displazija kukova, epilepsija ili tumori vrlo su česti kod nekih popularnih pasmina. Ako udomljavate životinju o čijem se porijeklu ne zna puno, možete pretpostaviti da je iz loših životnih uvjeta i da je takav život uzeo svoj danak. Također, poželjno je da psa vodite na socijalizaciju i osnovni trening. Nažalost, kod nas još nije u ponudi socijalizacija mačića, ali to je dobra opcija koja se nudi u svijetu. Egzotični kućni ljubimci trebaju specifičnu prehranu. Nije važno samo da prežive, već da budu hranjeni zdravo kako bi što manje pobolijevali. Briga za životinju može dosta koštati. Saznajte što će sve biti troškovi za životinju koja vas zanima. Ne zaboravite uključiti hranu, veterinarsku skrb, trening, igračke, krevet, kavez/boks, kutiju za zahod

Imate li nekoga tko može brinuti o vašem ljubimcu ako putujete?

Zavisno od vrste na koju ste se odlučili, ljubimac će trebati više ili manje skrbi tijekom svakog dana. Psima su potrebne šetnje svakog dana, dok mačke mogu preživjeti ako im se da svježa hrana i voda te jednom dnevno očisti mačji zahod. Premda tako mogu preživjeti i kunići, glodavci i papige, to ipak nisu dovoljno dobri uvjeti u kojima biste ih trebali ostavljati. Uvijek postoji mogućnost da se životinja razboli pa je potrebno da angažirate osobu koja će skrbiti o vašem ljubimcu ako ste odsutni više od jednog dana. Dobro je da ta osoba provode neko vrijeme uz životinju kada dolazi u vaš dom, da se poigra s vašim ljubimcem te da primijeti ako nešto nije u redu. Za pse danas postoje mnogobrojni hoteli, prvo dobro provjerite gdje će vaš ljubimac biti najbolje zbrinut. Za ostale kućne ljubimce najbolje se raspitati kod udruga koje inače skrbe o napuštenim ljubimcima te vrste, a dobar savjet moći će dati i poneki veterinar koji vodi ambulantu za male životinje.

Imate li dopuštenje vlasnika nekretnine za držanje ljubimca, ako ste podstanar?

Ovo je jako važno pitanje jer još uvijek je puno lakše pronaći smještaj ako nemate ljubimca. Ako se selite za vrijeme života ljubimca, mogli biste se naći u nezgodnoj situaciji. Kod udomljavanja ljubimca neke udruge tražit će vas potvrdu od vlasnika stana da se slaže sa držanjem ljubimca. Vrlo je neodgovorno ako nemate jasan plan o brizi za ljubimca za vrijeme čitavog njegovog života. Računajte da neke papige i gmazovi žive više desetljeća. Budite spremni nadoknaditi štetu koju vaš ljubimac napravi u stanu.

Foto: GettyImages

Gdje ćete nabaviti novog ljubimca?

Molimo vas da razmislite o udomljavanju: ima puno prekrasnih pasa, mačaka, kunića i drugih životinja u skloništima, na skrbi udruga ili se dijele po grupama na društvenim mrežama. Ako udomljavate životinju, moći ćete puno o njoj doznati od osoblja skloništa, članova udruge ili teta i stričeka čuvalica kod kojih je životinja na privremenom smještaju. Ukoliko se odlučite za kupovinu životinje, kupite od odgovornog uzgajivača! U Hrvatskoj psi i mačke mogu imati rodovnice nadležnih saveza, nikako ne kupujte prema oglasima od nepoznatih ljudi. Dio ptica i gmazova još uvijek se dostavlja sa crnog tržišta, što znači da se hvata u prirodi i preprodaje u Europi i Sjevernoj Americi. Kupovinom tih životinja nanosite štetu prirodi i ugrožavate svoje zdravlje, jer te životinje nisu zdravstveno provjerene.

Želite li udomiti mlađeg ili starijeg kućnog ljubimca?

Neovisno o starosti, svaki kućni ljubimac može se povezati s novom obitelji. Mlađe životinje, poput štenaca i mačića, mogu biti vrlo zahtjevne. Od prvog dana treba im puno njege, pažnje i treninga. S druge strane, odrasle životinje mogu biti odlično društvo za sve koji nisu u mogućnosti skrbiti o mladuncima. Odrasla životinja uglavnom može provoditi više vremena sama, što je dobro za sve koji odlaze na posao i u školu tijekom dana. Također, oni su često već socijalizirani i odgojeni pa će se bolje snaći u kući ili stanu. Nadalje, mlađe odrasle životinje, od jedne do pet godina života, bit će jednako zaigrane i zabavne kad ste kod kuće i spremni ste izdvojiti vrijeme za njih. Sve životinje mogu učiti tako dugo dok ne postanu dementne, tamo negdje u gerijatrijskoj dobi.

Želite ili odmah nabaviti jednu ili dvije životinje?

Životinje koje žive uz ljude kao kućni ljubimci uglavnom su društvene životinje, to znači da njihovi preci u prirodi žive u čoporima, obiteljima ili jatima. Izuzetak su hrčci, koji više vole biti sami, te gmazovi i kukci. Psi trebaju pseće društvo, ali s obzirom da sakodnevno idu van pa imaju priliku družiti se s drugim psima, njima je manje potrebno da imaju društvo u istom domu. No, za mačke, kuniće, zamorce i papige, bolje je imati dva nego jednog. Najbolje je odmah uzeti ih iz istog legla ili jata, ako su različitog spola treba ih kastrirati. Odrastajući zajedno oni će ostati najbolji prijatelji. Kod udomljavanja odraslih životinja neka prijateljstva sklopljena su već u skloništu ili kod teta čuvalica pa ih možete odmah zajedno i udomiti. Ako osigurate odgovarajuće društvo svom ljubimcu, moći ćete biti mirni čak i ako ste više sati odsutni od kuće. Gmazovi uglavnom žive odvojeno u prirodi te se njihova ideja društvenog života i zajedništva razlikuje od one kod sisavaca i ptica.

Kada odabirete kućnog ljubimca, nemojte se voditi samo izgledom, to nije način na koji biste trebali odabirati višegodišnje partnere s kojima ćete provoditi svoje slobodno vrijeme i najljepše trenutke. Odaberite ih prema karakteru, prema tome možete li vi zadovoljiti njihove, ali i oni vaše potrebe. Samo tako poboljšat ćete kvalitetu života i sebi i njima. Ako odaberete pravog kućnog ljubimca, u njegovom društvu pred vama su neki od najljepših trenutaka života!