© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
NOVA 'RUNDA'

Uz kišu ovih dana stiže još jedna neugodna pojava: Mnogima se ovo neće svidjeti

Saharski pijesak smanjio vidljivost u Kašteli
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Vecernji.hr
28.08.2025.
u 14:23

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) za petak je izdao alarme za područje gotovo cijele zemlje

Naoblačenje sa zapada, mjestimice s kišom i lokalno izraženijim pljuskovima s grmljavinom očekuje se sutra, a promjena vremena mogla bi krenuti već i danas. Oborina se u petak najprije očekuje na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj, od sredine dana u središnjim predjelima i Dalmaciji, a zatim i na istoku. Moguće je i grmljavinsko nevrijeme, osobito na Jadranu. 

Neverin je objavio kako je u zraku iznad zapadnog Sredozemlja uočeno dosta saharskog pijeska. "Tako da će kiša koja nam stiže sutra-prekosutra ponegdje biti prljava – posebice u početku", istaknuo je Neverin. 

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) za petak je izdao alarme za područje gotovo cijele zemlje, odnosno za sve regije osim južne Dalmacije. Zbog grmljavinskog nevremena, narančasti alarm izdan je za riječku i splitsku regiju, dok je žuti za osječku, zagrebačku, karlovačku, gospićku i kninsku. 

Također, za riječku je regiju izdano i upozorenje zbog kiše: "Budite na oprezu i svjesni mogućnosti lokaliziranog poplavljivanja manjeg broja građevina uz lokalni prekid aktivnosti na otvorenom. Očekuju se teški uvjeti za vožnju zbog smanjene vidljivosti te mokrih kolnika."

Kako navodi DHMZ, u subotu će biti promjenjivo oblačno, u većini krajeva povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom, lokalno i izraženiji. U nedjelju će biti sunčanije, osobito na Jadranu, dok u unutrašnjosti može biti ponekog pljuska. 

U petak će u Gorskoj Hrvatskoj, nastavlja DHMZ, puhati umjeren, na udare jak južni i jugozapadni vjetar, poslijepodne u sjevernim predjelima naglo će zapuhati jak i olujan sjeverozapadni. Zatim vjetar većinom slab. Na Jadranu će u petak puhati jako i olujno jugo, uz nestabilnosti prolazno sjeverozapadni vjetar. U subotu će jugo slabjeti i mjestimice okretati na jugozapadni te sjeverozapadni vjetar kojeg će biti i tijekom nedjelje. Za vikend danju manje toplo nego u petak, osobito na kopnu.

Meteorolozi najavili nevrijeme: Kaos već danas, evo gdje će sve krenuti

kiša vrijeme saharski pijesak

Avatar korisničko_ime
korisničko_ime
16:55 28.08.2025.

O saharski pješče, dugo te nevidjesmo

