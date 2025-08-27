Bit će još pljuskova s grmljavinom, evo kada se očekuju i gdje će prvo pogoditi

Sunčano vrijeme prevladavat će danas u većini krajeva. Na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru ponegdje će biti više oblaka, a lokalno je moguće malo kiše ili kratkotrajni pljusak, osobito poslijepodne u unutrašnjosti Istre. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni i južni, na sjevernom Jadranu i jugo. Najviša dnevna temperatura bit će većinom između 27 i 32 °C, navodi u vremenskoj prognozi Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

U četvrtak će biti pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Uglavnom će na sjevernom Jadranu i u gorskoj Hrvatskoj povremeno biti umjerene naoblake, a uz više oblaka lokalno može biti i malo kiše ili kratkotrajnog pljuska, najvjerojatnije u Istri. Vjetar slab i umjeren jugozapadni i južni, u gorju i jači, na Jadranu jugo u jačanju na umjereno i jako, poslijepodne ponegdje s olujnim udarima. Najniža temperatura zraka bit će od 13 do 18, na Jadranu od 19 do 24, a najviša dnevna većinom između 28 i 33 °C.

U petak sa zapada stiže postupno naoblačenje s kišom i izraženijim pljuskovima s grmljavinom, već prijepodne na sjevernom Jadranu, zatim u gorju, kasno poslijepodne i u središnjoj Hrvatskoj i Dalmaciji, a u većini krajeva povremeno će ih biti tijekom promjenljivo oblačne subote. Na kopnu će puhati povremeno umjeren jugozapadni i južni vjetar, u gorju i jak. Na moru jugo u jačanju na mjestimice jako s olujnim udarima, a u subotu, na sjevernom Jadranu već u petak popodne, u slabljenju i okretanju na jugozapadnjak i sjeverozapadnjak te mjestimice buru. Uz porast temperature u većini Hrvatske vruće, osobito na istoku, a u subotu temperatura u padu, ističe DHMZ.

"Idućih dana more će biti valovitije jer će jačati jugo koje će u četvrtak i petak mjestimice biti i jako. Nakon većinom sunčanog četvrtka, vrlo nestabilno, ponegdje uz pljuskove i grmljavinu, ponajprije u petak poslijepodne te u prvom dijelu subote i jače izražene, pa lokalno može biti obilne oborine i prolazno olujnog vjetra. Na kopnu u četvrtak pretežno sunčano i vruće, no jačat će južina, što je uvod u promjenu vremena. U petak sve više oblaka sa zapada, zatim i mjestimična kiša, lokalno i u obliku pljuskova praćenih grmljavinom, koji će vrlo vjerojatno gdjekad biti intenzivniji te u subotu prekinuti vrućinu", prognozirala je za HRT dr. sc. Petra Mikuš Jurković iz DHMZ-a.

Foto: DHMZ