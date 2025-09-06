Uz jake policijske snage, u Benkovcu bez problema prošao performans 'Nosi se'

Uz iznimno jake policijske snage, u Benkovcu je u subotu održan miran prosvjed/performans “Nosi se kamen slobode” organizatora odgođenog festivala „Nosi se“ kojim su, kako su kazali, željeli poslati poruku važnosti umjetničke slobode i dijaloga. Iako su branitelji priopćenjem poručili da sudionici festivala „Nosi se“ nisu dobrodošli u Benkovcu, tridesetak sudionika prosvjeda/performansa nesmetano su izveli najavljeni program.

Jedan od organizatora festivala i prosvjeda/performansa Juraj Aras kazao je da želi da svi shvate da oni provode nešto što je dio programa institucija Republike Hrvatske i što se zove suvremena umjetnost. "On je tako i opisan u svim planiranim agendama. Nikoga ne želimo uvrijediti, a ako jesmo ili ako sam ja osobno uvrijedio branitelje poigravanjem riječima, ispričavam se ponovno", istaknuo je Aras. Dodao je da je njihova namjera bila da se Benkovcu ponudi kvalitetan sadržaj, a tiče se globalne ratne histerije.

"To nije politička provokacija. Mi smo politični, ali smo umjetnici. To je čin aktivizma koji je političan, ali nije čin političke provokacije", rekao je Aras i ustvrdio da festival ipak na neki način traje jer neprestano traje i polemika o njemu. "On će u jednome trenutku završiti programom koji je već u jednom trenutku bio na plakatu, a zove se - istinom protiv nasilja“, naglasio je Aras. Na pozornici na otvorenom, dok se u pozadini čula propovijed riječkoga nadbiskupa, mons. Mate Uzinića, sudionici prosvjeda/performansa donosili su jedan po jedan kamen i odložili ga na hrpu ispod male zastave Republike Hrvatske.

Priključio im se i branitelj Vinko Kovačić, koji je istaknuo da podržava pluralizam u društvu te da mu je prelijepo to što se danas vidi i u Benkovcu i u Šibeniku. Potpuno suprotnih stavova bio je Željko Ušljebrka, veteran 134. domobranske pukovnije.

"Prosvjeda nema, za slobodu sam, iako se sa svojim stavovima često nađem u sukobu s kolegama braniteljima. Ali ono što nam se kroz umjetnost pokušava prodati, nećemo bez borbe prihvatiti. Jasno je da je na snazi kriminalizacija Domovinskog rata. Moja istina i istina većine ljudi s ovoga prostora različita je od one filmskih i kazališnih redatelja", poručio je.