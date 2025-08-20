Utrka u pomorskom naoružanju: Amerikanci ulažu pet milijardi dolara u flotu besposadnih brodova, ali im ne ide dobro

Američka mornarica ulaže milijarde u razvoj besposadnih brodova naoružanih umjetnom inteligencijom, zamišljenih kao odgovor na sve snažniji kineski utjecaj u Pacifiku. No posljednji testovi pokazali su koliko je put do funkcionalne flote dug i neizvjestan. Tijekom pomorskih vježbi uz obalu Kalifornije prošlog mjeseca, jedan od najmodernijih dron-brodova neočekivano se zaustavio zbog softverske greške. Dok su tehničari pokušavali otkloniti problem, drugi se autonomni brod zabio u njega, preletio preko palube i srušio se u more. Incident je snimljen na videu koji je dobila agencija Reuters.

Nekoliko tjedana ranije, na drugom testiranju, kapetan pratećeg broda završio je u vodi kada je besposadni BlackSea dron iznenada ubrzao i prevrnuo brod za podršku. Kapetan je spašen bez ozljeda, no i ovaj je događaj pokazao koliko je projekt ranjiv. Prema izvorima upoznatim sa slučajem, uzrok nesreća leži u kombinaciji softverskih kvarova i ljudskih pogrešaka – prije svega u komunikaciji između autonomnih sustava i vanjskog softvera.

Unatoč problemima, Pentagon ustraje. Rat u Ukrajini pokazao je koliko pomorski dronovi mogu biti učinkoviti: relativno jeftini i brzi, često upravljani na daljinu, uspješno su neutralizirali brodove ruske Crnomorske flote. Sjedinjene Države žele otići korak dalje – razviti autonomne eskadrile koje bi mogle djelovati u rojevima, bez stalnog ljudskog nadzora. Cijena jednog takvog plovila mjeri se u milijunima dolara.

Projekt prate i organizacijski potresi. Admirala Kevina Smitha, šefa mornaričkog ureda zaduženog za nabavu besposadnih plovila, smijenili su zbog „gubitka povjerenja“, a program je pod službenom revizijom. Pentagon je čak privremeno zaustavio ugovor vrijedan gotovo 20 milijuna dolara s kompanijom L3Harris, koja je razvijala softver za kontrolu dronova.

Istodobno, konkurencija među proizvođačima raste. Tvrtka BlackSea već mjesečno proizvodi desetke brodova klase GARC (Global Autonomous Reconnaissance Craft), dok startup Saronic razvija vlastiti model Corsair i privlači milijarde dolara ulaganja.

Američka vlada na razini cijelog obrambenog sustava ubrzala je nabavu kroz program Replicator vrijedan milijardu dolara, najavljen 2023. godine. Cilj je nabaviti tisuće zračnih i pomorskih dronova, kao i softver potreban za njihovo upravljanje. Predsjednik Donald Trump proglasio je razvoj „rojnih flota“ prioritetom, a njegov novi proračun donosi gotovo 5 milijardi dolara za pomorske autonomne sustave.

No unatoč velikim ulaganjima, stručnjaci upozoravaju da je američka mornarica u izazovnoj poziciji. „Sustav koji je naviknut graditi golema plovila desetljećima sada se odjednom mora kretati brže nego ikad“, ističe T.X. Hammes, stručnjak za autonomno naoružanje. Dok Kina ubrzano širi svoj arsenal i povećava pritisak na Tajvan, jasno je da će utrka u besposadnim sustavima biti jedna od ključnih točaka sigurnosne politike u desetljećima koja dolaze.