TRI RAZARAČA BLIZU VENEZUELE

Amerikanci raspoređuju ratne brodove uz obalu. Spremni su ako se donese odluka

Foto: Seaman Gabriela Chambers
Autor
Tatjana Miščančuk/Hina
19.08.2025.
u 08:33

Trump je suzbijanje narkokartela postavio kao središnji cilj svoje administracije i kao dio širih napora za ograničavanje migracija i osiguranje južne granice SAD-a

Tri američka razarača s navođenim raketama Aegis stići će uz obalu Venezuele u idućih 36 sati zbog borbe protiv prijetnji latinoameričkih narkokartela, rekli su u ponedjeljak izvori upoznati s tim pitanjem. Predsjednik SAD-a Donald Trump želio je upotrijebiti vojsku za borbu protiv latinoameričkih narkobandi koje su označene kao globalne terorističke organizacije. Izvori su rekli da su to brodovi USS Gravely, USS Jason Dunham i USS Sampson.

Odvojeno, američki dužnosnik rekao je Reutersu da se očekuje da će ukupno oko 4000 mornara i marinaca biti uključeno u te "napore" Trumpove administracije u južnoj karipskoj regiji. Taj američki dužnosnik, koji je govorio pod uvjetom anonimnosti, rekao je da će dodatno angažiranje vojnih sredstava u široj regiji uključivati nekoliko špijunskih zrakoplova P-8, ratnih brodova i barem jednu jurišnu podmornicu. Dužnosnik je rekao da će proces trajati nekoliko mjeseci, a plan je da djeluju u međunarodnom zračnom prostoru i međunarodnim vodama. Pomorska sredstva mogu se koristiti ne samo za provođenje obavještajnih i nadzornih operacija, već i kao odskočna daska za ciljane napade ako se donese odluka, dodao je dužnosnik.

Trump je suzbijanje narkokartela postavio kao središnji cilj svoje administracije i kao dio širih napora za ograničavanje migracija i osiguranje južne granice SAD-a. Njegova administracija posljednjih je mjeseci već rasporedila najmanje dva ratna broda kako bi pomogla u naporima za sigurnost granica i trgovinu drogom. Tako je američka vojska već pojačala i zračni nadzor meksičkih narkokartela kako bi prikupila obavještajne podatke i utvrdila kako najbolje suzbiti njihove aktivnosti.
Ključne riječi
ratni brodovi SAD narkokarteli Donald Trump

Komentara 4

Pogledaj Sve
Avatar korisničko_ime
korisničko_ime
11:18 19.08.2025.

Ovo kao da čekićem ideš popraviti napuklu čašu

TP
The_Point
13:12 19.08.2025.

Taj kauboj misli da će ratnim brodovima impresionirati narko-kartele ? 😆😆😆

Avatar nekakav
nekakav
14:15 19.08.2025.

kauboji bi mogli vojsku poslati na američke ulice da pohvataju dilere. borba protiv proizvođača droge je unaprijed izgubljena, oni su ustvari mobilne jedinice, sad su tu, sad tamo, nemaju glavu ni rep. a potrošači su uvijek na poznatoj lokaciji, imaju imena i prezimena. ili legalizirajte droge ili uvedite smrtnu kaznu za dilanje, a doživotnu za korištenje. u 5 godina problem riješen, ili će nestati potrošači ili neće biti dilera. najbolje legalizirati, državni monopol organizira proizvodnju, preradu i prodaju, i stvar riješena. imaš pod kontrolom sve, od izvora do ušća, od kolijevke do groba.

