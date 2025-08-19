Amerikanci raspoređuju ratne brodove uz obalu. Spremni su ako se donese odluka

Tri američka razarača s navođenim raketama Aegis stići će uz obalu Venezuele u idućih 36 sati zbog borbe protiv prijetnji latinoameričkih narkokartela, rekli su u ponedjeljak izvori upoznati s tim pitanjem. Predsjednik SAD-a Donald Trump želio je upotrijebiti vojsku za borbu protiv latinoameričkih narkobandi koje su označene kao globalne terorističke organizacije. Izvori su rekli da su to brodovi USS Gravely, USS Jason Dunham i USS Sampson.

Odvojeno, američki dužnosnik rekao je Reutersu da se očekuje da će ukupno oko 4000 mornara i marinaca biti uključeno u te "napore" Trumpove administracije u južnoj karipskoj regiji. Taj američki dužnosnik, koji je govorio pod uvjetom anonimnosti, rekao je da će dodatno angažiranje vojnih sredstava u široj regiji uključivati nekoliko špijunskih zrakoplova P-8, ratnih brodova i barem jednu jurišnu podmornicu. Dužnosnik je rekao da će proces trajati nekoliko mjeseci, a plan je da djeluju u međunarodnom zračnom prostoru i međunarodnim vodama. Pomorska sredstva mogu se koristiti ne samo za provođenje obavještajnih i nadzornih operacija, već i kao odskočna daska za ciljane napade ako se donese odluka, dodao je dužnosnik.

Trump je suzbijanje narkokartela postavio kao središnji cilj svoje administracije i kao dio širih napora za ograničavanje migracija i osiguranje južne granice SAD-a. Njegova administracija posljednjih je mjeseci već rasporedila najmanje dva ratna broda kako bi pomogla u naporima za sigurnost granica i trgovinu drogom. Tako je američka vojska već pojačala i zračni nadzor meksičkih narkokartela kako bi prikupila obavještajne podatke i utvrdila kako najbolje suzbiti njihove aktivnosti.