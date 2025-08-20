Naši Portali
PONIŠTILA SIGURNOSNE PROVJERE

Šefica američkih obavještajaca 'naciljala' 37 sadašnjih i bivših špijuna. 'Postojala je izdajnička zavjera'

Reuters
VL
Autor
Mladenka Tomić/Hina
20.08.2025.
u 07:57

Procjena američke obavještajne zajednice objavljena u siječnju 2017. otkrila je da je Rusija, koristeći dezinformacije na društvenim mrežama, hakiranje i botove, pokušala potkopati predsjedničku kampanju demokratske kandidatkinje Hillary Clinton i podržati Trumpa.

 Američka ravnateljica Nacionalne obavještajne službe Tulsi Gabbard izjavila je u utorak da je poništila sigurnosne provjere 37 sadašnjih i bivših obavještajnih stručnjaka, koje je optužila za politiziranje i manipuliranje obavještajnim podacima. Gabbard je u objavi na društvenim mrežama izjavila da je taj potez poduzet na zahtjev predsjednika Donalda Trumpa. Više je puta tvrdila da je američka obavještajna zajednica politizirana, a prošli mjesec američko Ministarstvo pravosuđa najavilo je osnivanje radne skupine za istragu njezinih tvrdnji. Trump je odgovorio na nedavne komentare Gabbardove u kojima je zaprijetila da će prijaviti dužnosnike administracije bivšeg demokratskog predsjednika Baracka Obame Ministarstvu pravosuđa radi kaznenog progona zbog obavještajne procjene ruskog miješanja u američke izbore. Republikanac Trump optužio je Obamu, bez pružanja dokaza, da predvodi pokušaj lažnog povezivanja s Rusijom i potkopavanja njegove predsjedničke kampanje 2016. Obamin glasnogovornik odbacio je Trumpove tvrdnje rekavši: "Ove neobične optužbe su smiješne i slab pokušaj odvraćanja pažnje."

Gabbard tvrdi da je 2016. postojala "izdajnička zavjera" visokih Obaminih dužnosnika s ciljem potkopavanja Trumpa, tvrdnje koje su demokrati nazvali lažnima i politički motiviranima. Trump je pobijedio na izborima 2016. Procjena američke obavještajne zajednice objavljena u siječnju 2017. otkrila je da je Rusija, koristeći dezinformacije na društvenim mrežama, hakiranje i botove, pokušala potkopati predsjedničku kampanju demokratske kandidatkinje Hillary Clinton i podržati Trumpa. Procjena je zaključila da je stvarni učinak vjerojatno bio ograničen te da nema dokaza da su napori Moskve promijenili ishod glasovanja. Rusija je poricala da je pokušala uplitati se u američke izbore.

Avatar fidelio
fidelio
08:41 20.08.2025.

Svaka obavještajna zajednica je politizirana. Dapače, vrlo često sudjeluju u obnašanju vlasti ili postavljanju garniture. Vidi još pod: drug Sova, Joža Manolić, Karamarko...

AN
Anton20
08:11 20.08.2025.

A šta vi radite. I u mišjoj rupi vi nađete neke svoje nacionalne interese, i mijenjate predsjednika,a ako nemoze tako onda izazovete rat. Vi ste najterorističkija i najšpiunskija organizacija na svijetu.

