Ustavni sud prihvatio tužbu Tomislava Karamarka?

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa neće otvarati postupak protiv predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović u vezi s liječničkim pregledom u privatnoj poliklinici. Iako je poliklinika predsjednici izdala račun s 20 posto popusta, Povjerenstvo je jučer utvrdilo da ona taj popust nije iskoristila, a da ga je i iskoristila, ne bi prekršila zakon jer je utvrđeno da je odlukom uprave poliklinike isti popust odobravan svim dugogodišnjim pacijentima.

Ne mogu do Ustavnog suda

Postupak će se pokrenuti protiv Vlahe Orepića jer je kao ministar unutarnjih poslova u vrijeme tehničke Vlade odlučio o imenovanju članice uprave i članova Nadzornog odbora Agencije za komercijalnu djelatnost, za što nije imao pokriće u odluci Vlade. Pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević kažnjena je, pak, s 2000 kuna jer od stupanja na dužnost dvije godine kao predstavnica roditelja bila u školskom odboru Privatne klasične gimnazije s pravom javnosti.

Iako su na dnevnom redu jučerašnje sjednice bila medijima atraktivna imena, najviše pozornosti i dalje zaokuplja blokada pod kojom se Povjerenstvo našlo u predmetu protiv Andreja Plenkovića nakon što je premijer zatražio da se iz odlučivanja u njegovu slučaju izuzme predsjednica Povjerenstva Nataša Novaković. Podsjetimo, taj postupak vezan je uz okolnosti pod kojima je osmišljen i donesen tzv. lex Agrokor, odnosno uz angažman pravnih stručnjaka koji su radili na ovom zakonu, a Plenković je zaključio kako je Novaković kao bivša zaposlenica Hrvatske udruge poslodavaca u sukobu interesa kada je riječ o postupcima vezanima za Agrokor.

Budući da Zakon o općem upravnom postupku izrijekom zabranjuje da tijela odlučuju o sukobu interesa u svojim redovima, Povjerenstvo se obratilo Saboru, no većina na Odboru za Ustav uporno odbija o tome raspravljati. Povjerenstvo se obratilo i Upravnom sudu, koji se proglasio nenadležnim pa Novaković najavljuje da će se Povjerenstvo na ovu odluku žaliti. Odbije li ih i Visoki upravni sud, plan je da se ide na Ustavni sud, no za to je nužno da se nenadležnima proglase barem dva tijela. Kako iz Sabora još nema očitovanja, ispada da parlamentarna većina u ovom predmetu Povjerenstvu blokira i pristup Ustavnom sudu.

A Ustavni sud ovih je dana donio odluku u predmetu Tomislava Karamarka, kojega je odluka Povjerenstva svojedobno natjerala da se povuče s mjesta potpredsjednika Vlade. Predsjednik Ustavnog suda Miroslav Šeparović nije nam, međutim, želio detaljnije govoriti o sadržaju odluke koja će, kaže, s još nekim važnim odlukama biti objavljena na konferenciji za novinare u petak.

Karamarko izvlači Plenkovića?

Iz više neslužbenih izvora jučer se, međutim, moglo čuti kako ova odluka ide u korist Tomislava Karamarka. Takav rasplet događaja po medijskim je nagađanjima priželjkivao i sam Plenković koji je, kao i Karamarko u ustavnoj tužbi, u prigovoru o sukobu interesa Nataše Novaković osporio i samo pravo Povjerenstva da donosi odluke kada je riječ o povredi zakonom propisanih načela djelovanja. Kada bi Ustavni sud prihvatio Karamarkovu tezu da Povjerenstvo uopće ne može izricati stavove po pitanju ovih načela, među koje spada i transparentnost i zaštita vjerodostojnosti funkcije, Plenković bi se izvukao iz neugodnog postupka vezanog uz osnivanje “skupine Borg”. Ovakva odluka Ustavnog suda istodobno bi, kako je jučer upozorila bivša predsjednica Povjerenstva Dalija Orešković, sada kandidatkinja za predsjednicu države, značila zadnji čavao u lijes Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, koje bi bilo svedeno na pukog administratora imovinskih kartica.

Upućeni, međutim, upozoravaju kako ne treba prerano suditi o značaju odluke Ustavnog suda. Naime, ako ta odluka i bude povoljna za Karamarka, ne znači da će Ustavni sud prihvatiti i sve teze koje je Karamarko iznio u ustavnoj tužbi. Bivši predsjednik HDZ-a je, uz prigovore vezane uz ovlast samog povjerenstva, iznio i neke primjedbe proceduralne naravi. Žalio se, primjerice, na činjenicu da Visoki upravni sud nije odgovorio na sve navode iz njegove žalbe. Ako bi mu Ustavni sud dao za pravo u procesnom dijelu, o meritumu se ne bi ni odlučivalo pa ni Plenković ne bi mogao “odahnuti”, tumače naši izvori, koji podsjećaju i da Ustavni sud u odluci kojom je 2012. znatno suzio ovlasti Povjerenstva nije imao primjedbi na zakonske odredbe o načelima dužnosti.

