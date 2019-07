Kuščević: Tragikomično je da je moj odlazak, zapravo, njihov neuspjeh

U razgovoru za Večernji list nakon danas objavljene ostavke na mjesto ministra uprave i političkog tajnika HDZ-a Lovro Kuščević je poručio da se protiv njega urotila čitava ljevica, a priključila joj se interesna skupina koju okuplja Željka Markić.

- Tragikomično je da je moj odlazak, zapravo, njihov neuspjeh jer je spriječio ono što i jedni i drugi žele, a to je destabilizacija Vlade i prijevremeni izbori. Vjerujem da te skupine, ma kako one sebe nazivale, neće stati na bračkom ministru. Bit će tu još pokušaja rušenja, sve dok se ne dođe do otoka Krka - znakovito je rekao Kuščević odbijajući dalje pojasniti kontekst otoka Krka. Kada se zna da se na tom otoku gradi LNG terminal, što je američki interes kojem se protive Rusi, moglo bi se zaključiti da je bivši ministar aludirao na ruske interese.

Kuščević nam je rekao kako je premijeru od prvog dana afere s prenamjenama zemljišta i ostalim biznisima na kojima se bivši ministar obogatio, rekao da "samo nek kaže i on će dati ostavku".

- Nikad nisam patio od titula i fotelja, jednakim žarom i elanom nastavit ću raditi u Saboru, ali i kao općinski i županijski vijećnik - rekao je Kuščević dodajući da ne žali što je gorljivo branio odluke Vlade i Plenkovića po pitanju Istanbulske, referenduma itd. Sve je radio, nastavio je, u skladu s uvjerenjima i zakonima, a i dalje tvrdi da su razne afere s prenamjenama zemljišta o kojima su mediji argumentirano pisali - fabricirane. Plenković je poručio da je, s obzirom na sve okolnosti, procijenjeno da se čini velik šteta Kuščeviću, ali i Vladi i HDZ-u te da to više nije imalo smisla.