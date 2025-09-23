Usporedili smo plaće gradonačelnika glavnih gradova iz susjedstva, jedan prima mjesečno čak 22 tisuće eura

Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević prema imovinskoj kartici koju je predao Povjerenstvu za sprječavanje sukoba interesa prima plaću u iznosu od 4250 eura neto (6676 bruto), a s nedavno izglasanim povećanjem plaća bi mi trebala porasti na oko 4500 eura neto. Provjerili smo koliko mjesečno zarađuju gradonačenici u nekim drugim zemljama u ovom dijelu Europe.

Čini se da u nekim susjednim zemljama novinarima, za razliku od Hrvatske, nije lako doznati točan neto iznos primanja političara. Plaća gradonačelnika Ljubljane Zorana Jankovića je nakon vladine odluke znatno povećala. U Gradskoj upravi slovenskim su medijima u veljači ove godine odgovorili da je ukupni iznos plaće župana osobna stvar i da javnosti mogu podastrijeti samo podatak o bruto plači brez dodatka na staž. "Duljina radnog staža nije javna informacija. Ostali dodaci uključeni su u osnovnu plaću za izračun. Osnovna plaća gradonačelnika za izračun bez duljine radnog staža iznosila je 4811 eura bruto za prosinac 2024., a 5203 eura bruto za siječanj 2025.", navodi se u odgovoru.

Portal Preiskovalno.si objavio je da je omjer između najnižeg platnog razreda, na razini ovogodišnje minimalne plaće, koja iznosi 1253,90 eura bruto, i najvišeg, 67. platnog razreda, vrijednog 8821,04 eura bruto, jedan prema sedam. Plaće će se postupno povećavati u šest rata do 2028. godine, što znači da zaposlenici neće odmah osjetiti puno povećanje. Gradonačelnik Ljubljane Zoran Janković prima najveći iznos među svih 212 gradonačelnika jer Ljubljana ima najveći broj stanovnika, što je osnova na kojoj se sada određuje plaća gradonačelnika. Njemu bi tim neslužbenim izračunima plaća navodno porasla za gotovo 70 posto.

Prije mu je plaća iznosila 4811 eura bruto, a s povećanjima je rasla prvo na 5203, a za par godina bit će 8072 eura, objavio je slovenski portal Nova24tv. Ostali gradonačelnici smješteni u niže platne razrede zbog manjeg broja stanovnika, a njihove plaće se s povećanjima kreću od 4469 do 6963 eura bruto za gradove do 100.000 stanovnika. Srpski mediji pišu da je beogradski gradonačelnik Aleksandar Šapić prijavio plaću u iznosu od 181.618 dinara, što je 1464 eura. No, prima i nacionalnu mirovinu proslavljeni vaterpolist. Ona iznosi 237.732 dinara ili 1917 eura.

Mediji u Bosni i Hercegovini pisali su da je bivša gradonačelnica Sarajeva Benjamina Karić zarađivala je 2023. godine bez dodataka 1510 eura mjesečno, gradonačelnik Mostara Mario Kordić 1753 eura, a gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković 2466 eura, pisali su te godine mediji u BiH. Na novije podatke nismo naišli. Mađarski mediji prenijeli su informaciju da je plaća gradonačelnika Budimpešte Gergelyja Karácsonyja u odnosu na 2024. godinu ove godine porasla za 2,3 milijuna forinti bruto. Prošle godine primao je 1,7 milijuna forinti, a ove četiri milijuna forinti bruto mjesečno, što je oko 10.220 eura. Mjesečna bruto plaća gradonačelnika Beča Michaela Ludwiga iznosi 22.656 eura.