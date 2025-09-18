Njihove plaće su među najvišima, a nema ih dovoljno: Evo koliko zarađuju diljem Europe

Iako su u Europi piloti među najbolje plaćenim profesionalcima, njihov nedostatak pogađa nekoliko zračnih prijevoznika. Švicarska nacionalna zrakoplovna tvrtka SWISS, primjerice, objavila je da će do listopada otkazati oko 1400 letova zbog trenutačnog nedostatka pilota. Postati pilot san je mnogih, ali dolazi s velikim financijskim teretom. Prema SWISS-u, troškovi obuke pilota mogu doseći oko 150.000 eura.

Plaće pilota zračnih prijevoznika uvelike variraju, ovisno o nekoliko čimbenika – ponajprije iskustvu. Na primjer, u Ujedinjenom Kraljevstvu godišnja bruto plaća kreće se od približno 54.283 eura za pilote početnike do oko 173.243 eura za one sa značajnim iskustvom, prema Britanskoj nacionalnoj službi za karijere.

Plaće pilota u Europi za one s više od osam godina iskustva često su 60 - 80 posto više nego za one s 1 - 3 godine iskustva, prema podacima Instituta za ekonomska istraživanja ERI. Ovo jasno pokazuje koliko je raspon plaća širok jer iskusni piloti zarađuju više od tri puta više od pilota početnika, ističe Euronews. Prema ERI-ju, od lipnja 2025., prosječne godišnje bruto plaće za pilote zračnih prijevoznika u 17 europskih zemalja kreću se od 32.299 eura u Rumunjskoj do 113.672 eura u Švicarskoj.

Ujedinjeno Kraljevstvo: Ured za nacionalnu statistiku (ONS) izvještava o srednjim godišnjim bruto zaradama za stalno zaposlene pilote zrakoplova i kontrolore zračnog prometa koje su u travnju 2024. iznosile približno 95.240 eura. Prema Nacionalnoj službi za karijere, one su varirale od 55.850 do 178.250 eura. Prema ERI-ju, prosječna bruto plaća za pilote zračnih prijevoznika u Ujedinjenom Kraljevstvu iznosi 90.253 eura, a u području Velikog Londona raste na 115.562 eura. Brojke se značajno povećavaju za iskusne pilote.

Njemačka: Prema Njemačkom saveznom statističkom uredu, od travnja 2024., prosječna bruto mjesečna zarada za pilote zrakoplova – isključujući posebne isplate – iznosi 12.566 eura, što godišnje čini 150.792 eura. Srednja mjesečna zarada iznosi 10.207 eura, odnosno 122.484 eura godišnje. U vrlo složenim ulogama, srednja godišnja zarada može doseći čak 342.072 eura. Prosječna bruto plaća za pilote zračnih prijevoznika iznosi oko 106.000 eura, prema ERI-ju. Plače se kreću od 73.785 eura za one s 1 - 3 godine iskustva do 132.117 eura za pilote s više od osam godina iskustva.

Francuska: Prema INSEE-ju, francuskom službenom statističkom uredu, prosječna mjesečna plaća u 2023. za "tehničke i komercijalne časnike i rukovoditelje civilnog zrakoplovstva" – kategoriju pod koju spadaju piloti zračnih prijevoznika – iznosi 9.300 eura. To godišnje iznosi 111.600 eura. Prosječna bruto plaća za pilote zračnih prijevoznika iznosi 87.903 eura, a raste na 109.292 eura za one s više iskustva, prema ERI-ju.

Švedska: Prosječna mjesečna plaća "pilota zrakoplova i povezanih stručnih suradnika" u Švedskoj u 2023. bila je 6.492 eura, što godišnje iznosi 77.904 eura. ERI izvještava da piloti zračnih prijevoznika zarađuju prosječnu bruto plaću od 80.822 eura. Plače se kreću od 56.125 eura za pilote početnike do 100.499 eura za pilote s više od osam godina u struci.

Zapadna i sjeverna Europa

Zemlje zapadne i sjeverne Europe nude više plaće za pilote zračnih prijevoznika prema ERI-ju. Osim gore spomenutih zemalja, Belgija je na drugom mjestu s prosječnom plaćom pilota od 110.424 eura, a slijedi Irska na trećem mjestu s 108.007 eura među 17 ispitanih zemalja. Na primjer, irska niskotarifna zrakoplovna tvrtka Ryanair na svojoj web stranici navodi da kapetani mogu zaraditi gotovo 180.000 eura godišnje. Plaće pilota također prelaze 100.000 eura u Austriji i Nizozemskoj, dok Finska slijedi s prosjekom od oko 96.000 eura. Nema službenih statistika za Italiju i Španjolsku. Međutim, prema ERI-ju, obje zemlje slijede Švedsku u prosječnoj plaći pilota. Prosječna bruto plaća za pilote zračnih prijevoznika iznosi 80.427 eura u Italiji i 77.269 eura u Španjolskoj.

Istočna i južna Europa

Općenito, zemlje istočne i južne Europe suočavaju se s izazovima u ponudi konkurentnih plaća za pilote, piše Euronews. Prosječna plaća za pilote zračnih prijevoznika u Portugalu iznosi 60.054 eura prema ERI-ju. U Grčkoj je ta brojka nešto niža, 56.523 eura. U obje zemlje iskusni piloti zarađuju nešto više od 70.000 eura godišnje. U Poljskoj prosječna plaća za pilote zračnih prijevoznika ostaje oko 50.000 eura, dok je u Češkoj nešto niža, na 47.974 eura. Plače u Rumunjskoj znatno su niže, s prosjekom od 32.299 eura. Međutim, za pilote s više od osam godina iskustva, zarade u Rumunjskoj mogu doseći do 40.000 eura godišnje.

Što se tiče Hrvatske, prema podacima Državnog zavoda za statistiku (DZS), najviša prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za lipanj 2025. isplaćena je u djelatnosti Zračni prijevoz, u iznosu od 2279 eura. Također, najviša prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za lipanj 2025. bila je u djelatnosti Zračni prijevoz, u iznosu od 3317 eura.

Prema globalnoj grupi za obuku pilota BAA Training Aviation Academy, plaće pilota rastu, uglavnom zbog sve većeg globalnog nedostatka pilota. Konzultantska tvrtka Oliver Wyman procjenjuje da bi globalna zrakoplovna industrija do 2032. mogla imati nedostatak od gotovo 80.000 pilota, pri čemu bi Europi moglo nedostajati oko 19.000 pilota za zadovoljavanje potražnje.