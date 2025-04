Uskrsna slastica: Kupci u Njemačkoj jedan proizvod plaćaju i do 159 posto skuplje

Neposredno prije Uskrsa, raste potražnja za slasticama, a mnogi posebno vole čokoladne uskrsne zečiće. Njih, pritom, treba pažljivo kupovati kako bi se uštedjelo, a to pokazuje i usporedba savjetovališta za potrošače u Njemačkoj. Naime, utvrđeno je kako, unatoč gotovo identičnom sadržaju kakaa, brendirani zečići koštaju dva do tri puta više u supermarketima u Falačkom-Porajnju nego u diskontima. Udio kakaovca, koji određuje vrijednost, razlikuje se uglavnom najviše tri posto. Posebno su skupe mini verzije zečića koje mogu biti i do 159 posto skuplje, prenosi Fenix magazin.

Zaštitnici potrošača upozoravaju kako se manja pakiranja često čine jeftinijima, no potrebno je usporediti zakonski propisane osnovne podatke o cijenama. Postoje i cjenovne razlike između čokoladica i uskrsnih zečića. Naime, čokoladice s istim sadržajem kakaa jeftinije su od 1 do 1,50 eura za brendirane proizvode.