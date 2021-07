Capak: Zasad idemo na pooštravanje mjera kontrole i testiranja u klubovima i na partyjima

Europski centar za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC) objavio novu koronakartu prema kojoj Hrvatska više nije potpuno zelena. Hrvatska obala je označena narančasto, to znači da je došlo do povećanja broja zaraženih u posljednjih 14 dana. Delta soj preuzeo je dominaciju u Europi i širi se vrlo brzo. Stožer apelira da se ljudi odazovu na cijepljenje te da se drže epidemioloških mjera. Zasad se ide na pooštravanje mjera kontrole i testiranja u klubovima i na partyjima, kazano je na presici Nacionalnog stožera.

Konferencija Nacionalnog stožera održana je s maskama jer nisu ispunjeni uvjeti. U Hrvatskoj je u protekla 24 sata zabilježen 131 novi slučaj pozitivnih na koronavirus. Trenutno je aktivnih slučajeva 685. Testirano je 3966 osoba. Na bolničkom liječenju je 112 osoba, 12 na respiratoru. Jedna je osoba preminula.

"U isto vrijeme lani na ove datume imali smo prosječno 66 oboljelih dnevno. Sad je taj prosjek 104", kazao je ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak. "Lošiji smo sada nego na početku prošle sezone po brojkama", rekao je Capak. "Imamo 18 posto veći broj oboljelih nego prošlog tjedna", dodao je.

"Virus je nadalje među nama, na to upozoravamo. Imamo sve preduvjete da zazelenimo našu obalu. Ključ je u našim rukama. Imamo mjere i trebamo ih se pridržavati, Vlada je nabavila velike količine cjepiva, imamo javne pozive da građani dođu bez najave", kazao je ministar zdravstva Vili Beroš.

"Imamo potvrde da nam događaji, masovnija okupljanja, koja nisu kontrolirana postaju potencijalno i izvjesno žarište. Jasno nam je da mladi ljudi žele provod. Međutim kao što vidimo svaka zaraza se broji, a činjenica je i da je jadranska hrvatska ušla u narančasto.To je posljedica i da Hrvatska prima veliki broj turista, oko 750.000 ih je sada u Hrvatskoj", kazao je ministar Davor Božinović.

"Veliko okupljanje ljudi koje nije moguće kontrolirati dovodi do mogućih zaraza a time i smještanje Hrvatske na narančasto i moramo toga postati svjesni", dodao je. Kazao je da će donositi odluke u narednom razdoblju i o tome će se razgovarati. "Činjenica je da se nešto ograniči i postroži na priobalju, ali ne mora se odnositi na druge dijelove", kazao je.

"Moramo biti svjesni da se odluke, pogotovo preporuke moraju provoditi. Ako vidite da je negdje preko 100 ljudi, ili nekoliko stotina, ako ne možete znati epidemiološki status svakoga od njih, to treba zabraniti", kazao je.

Pooštravanje mjera na partyjima i u klubovima

"Upravo na tragu mi moramo voditi računa o svim aspektima. Mi epidemiolozi smo uvijek bliži oštrim mjerama, no mi nakon godinu i pol moramo nastaviti s našim aktivnostima, gospodarstvom, ekonomijom. Mi smo raspravljali i u ovom trenutku ćemo ići na pooštravanje mjera kontrole i pooštravanje testiranja u tim objektima. Ako se ovakva situacija nastavi, sve opcije su otvorene. Bolje da tako pooštrimo neko da idemo u nove odluke", kazao je Capak.

Obvezno cijepljenje

"Sve opcije su na stolu. Nismo najbliži obveznom cijepljenju, no vidjet ćemo kako će se delta soj širiti . Bliži smo edukaciji i podizanju vijesti", kazao je Beroš.

Ulazak u Hrvatsku dok je u narančastom

"Kada je kategorija narančaste to ne mijenja ništa. Zašto o tome govorimo je činjenica kada krene infekcija ona se brže širi nego što se zaustavlja. Teško da možemo brzo postići efekt smanjenja, već očekujemo povećanje. Nije isto jer ide u postocima nekim ili eksponencijalno. To nema veze s ulaskom u Hrvatsku. Ima veze s povratkom. Mi ćemo ako nismo suočeni s dolascima iz nekih naročito pogođenih područja, ostati otvoreni", objasnio je Božinović.

"Teško je da će netko provesti 10 dana u našoj županiji dok je crvena i onda izgubit još deset dana pri povratku u svoju zemlju", dodao je.

O Laucovim statusima da su cijepljeni generatori novih varijanti

"Što se tiče varijanti godinama virusolozi istražuju viruse i to je kompleksno pitanje kako se širi. Gdje god da ostavimo prostora virusu on će se pokušati snaći da napravi nešto u svom genomu da se širi. Što je problem. Ako vi njemu niste dovoljno brzo zatvorili vrata (cijepljenjem), on se širi. Da je veliki broj cijepljenih on ne bi imao previše vremena da nađe novi put da se širi. Ako imate lijek i cjepivo on će pronaći načina. Kada bismo ubrzali cijepljenje onda tu virus ima manje šanse", kazala je Alemka Markotić.

Mogućnost novih mjera

"Kada govorimo o mjerama one su u ovim konkretnim odlukama. Nama se posljednjih par dana obraćaju lokalni stožeri s određenim prijedlozima, promišljanjima. Dobili smo tako dopis iz Istarske županije od gospodina Miletića. On je istaknuo da je u Istri situacija dobra i da se mjere provode i Istra ima najnižu incidenciju. Mi možemo zaključiti da su mjere dobre. Slučaj je u nekim županijama gdje se te mjere ne provode. Mi uvijek možemo i hoćemo i pratimo situaciju, no nema nikakve uporišne točke u odlukama Nacionalnog stožera ako se provedba svih mjera negdje pokazuje dobrim, a negdje rezultati nisu dobri", kazao je Božinović.