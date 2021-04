Smrt Georga Floyda: Policajac proglašen krivim po svim točkama optužnice

Porota je donijela jednoglasnu presudu u slučaju ubojstva Georgea Floyda prema kojoj je bivši policajac Derek Chauvin proglašen krivim prema sve tri točke optužnice. Nakon čitanja presude, Chauvinu su stavljene lisice te je odveden iz sudnice.

Nakon čitanja presude, odvjetnik Ben Crump i obitelj Georga Floyda oglasili su se priopćenjem te naglasili njezinu važnost.

“Stigla je bolno zaslužena pravda za obitelj Georgea Floyda i zajednicu ovdje u Minneapolisu, ali današnja presuda daleko nadilazi ovaj grad i ima značajne implikacije za zemlju pa čak i svijet. Pravda za Crnu Ameriku je pravda za cijelu Ameriku. Ovaj je slučaj prekretnica u američkoj povijesti za odgovornost provođenja zakona i šalje jasnu poruku za koju se nadamo da se jasno čuje u svakom gradu i svakoj državi. Zahvaljujemo državnom odvjetniku Minnesote Keithu Ellisonu i njegovom timu na žestokoj predanosti pravdi. Ali ovdje nije kraj. Nismo zaboravili da i ostala trojica službenika koji su odigrali vlastitu ulogu u smrti Georgea Floyda i dalje moraju odgovarati za svoja djela", poručili su, prenosi CNN.

Nakon što je pročitao presude porote kojima je Derek Chauvin proglašen krivim po svim točkama, sudac Peter Cahill zahvalio je porotnicima na onome što je u tom slučaju nazvao "teškom dužnošću".

Ispred sudnice u Minneapolisu i na mjestu gdje je Floyd ubijen, okupilo se mnogo ljudi u iščekivanju presude. Nakon njezina čitanja, počeli su skandirati "pravda" i "Black Lives Matter".

