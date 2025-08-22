Kongres dobio tisuće stranica dokumenata oko Epsteina. Evo kada će biti javno objavljeni

Glavna državna odvjetnica Pam Bondi predala je Kongresu tisuće stranica dokumenata vezanih uz Jeffreyja Epsteina, osuđenog seksualnog zlostavljača koji je preminuo u zatvoru. Ovaj potez uslijedio je nakon javne kritike zbog načina na koji je vodila pregled Epsteinovih dokumenata, a Bondi je u petak dostavila prve materijale Odboru za nadzor Zastupničkog doma, piše Daily Mail.

Predsjednik tog odbora, James Comer, najavio je da će dokumenti biti objavljeni javnosti, ali tek nakon što budu pregledani i osjetljivi podaci uklonjeni. Predsjednik Donald Trump rekao je da je upravo on naložio Bondi da preda sve dokumente, uvjeren kako će to dokazati da je cijela Epsteinova afera „prevara koju su kreirali demokrati“.

Trump je istaknuo i da se u dokumentima spominju osobe koje ondje ne bi trebale biti, napominjući da je Epstein poznavao gotovo sve u Palm Beachu, gradu u kojem i sam Trump živi. Njegova izjava izazvala je zabrinutost kod onih koji sumnjaju da Trump želi ograničiti objavu dokumenata kako ne bi izašle na vidjelo informacije koje bi mogle povezati njega ili njegove suradnike s Epsteinom.

Neki pristaše MAGA pokreta na internetu tvrde da se pokušava nešto prikriti i optužuju Bondi za netransparentnost, pozivajući na njezinu smjenu. Unatoč tome, Trump je ostao uz nju i pozvao svoje sljedbenike da prihvate službeno objašnjenje – da je Epstein počinio samoubojstvo i da nitko drugi neće biti kazneno gonjen.

„Nevini ljudi ne bi trebali ispaštati, ali podržavam potpunu otvorenost. Svejedno mi je“, rekao je Trump iz Ovalnog ureda. Dodao je da su neki ljudi u dokumentima spomenuti bez stvarnog razloga jer je Epstein bio povezan s mnogima, osobito u Palm Beachu. „Rekao sam Pam i svima drugima: dajte im sve što imate jer je to demokratska obmana. Samo obična podvala“, poručio je Trump.

Comer, koji predsjeda Odborom za nadzor, vodi kongresnu istragu o slučaju Epstein. Njegov je glasnogovornik potvrdio da je DOJ predao prvi set dokumenata koji se odnosi na savezni slučaj protiv Epsteina iz 2019. godine. Dokumenti će, međutim, biti djelomično cenzurirani kako bi se zaštitio identitet žrtava i izbjeglo izlaganje osjetljivih informacija.

Odbor planira objaviti spise javno, ali tek nakon detaljne analize i uz konzultaciju s Ministarstvom pravosuđa kako bi se osiguralo da objava ne utječe na moguće aktualne istrage. Ova najava redakture već je izazvala nezadovoljstvo među Trumpovim simpatizerima koji traže potpuno i necenzurirano otkrivanje svih dokumenata. Comer je Ministarstvu pravosuđa prvi put izdao sudski poziv 5. kolovoza, s rokom za predaju 19. kolovoza. Rok je kasnije produljen do 22. kolovoza, kada su dokumenti i predani Kongresu.