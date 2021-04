U Dubravi se liječilo 97 cijepljenih osoba, 12 s dvije doze

Cijepio se prije četiri dana, a onda u KB Dubrava stigao s obostranom upalom pluća. Dijagnoza je, naravno, bila COVID-19, a pneumonija njezin teži simptom koji je taj pacijent razvio. Liječi se ondje, baš kao što se liječilo već gotovo dvije tisuće ljudi ove godine ili otprilike 500 svaki mjesec, uzmemo li prosjek. A koliko uopće pacijenata koji su cjepivo primili ipak uspije razviti takve teže simptome bolesti, pitali smo upravo u KB-u Dubrava.

Sve više mlađih pacijenata

– Od 1. siječnja do 16. travnja ove godine imali smo 1936 pacijenata. Od toga, 97 je primilo cjepivo, s tim da ih je 85 dobilo samo jednu dozu, dok ih je 12 stiglo k nama nakon obje doze cjepiva – statistiku bolnice objasnila nam je infektologinja Nikolina Bušić. Pet posto pacijenata, pretvorimo li brojke u udjele, završilo je, dakle, na COVID odjelu, unatoč cijepljenju. Kako, pitamo.

– Velik dio njih zarazio se vrlo kratko nakon primitka doze, u roku od dan-dva – objašnjava nam liječnica da su pacijenti u doticaj s koronavirusom došli prije nego što je cjepivo razvilo svoj učinak. Jer, kako su već prije objasnili iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, određena razina imunosti može se očekivati dva tjedna nakon prve doze, ali ni ona se neće razviti u potpunosti, kao što neće ni spriječiti sam razvoj bolesti. Puna učinkovitost cjepiva postiže se tek deset do 14 dana nakon druge doze. Blaži simptomi, ako tada i dođe do zaraze, ono je što se može očekivati. A ono što su očekivali u KB-u Dubrava, dolazak sve mlađih pacijenata, posljednjih se tjedana i ostvarilo. Logično je to, govori infektologinja Bušić, jer starija se populacija uglavnom procijepila.

VIDEO: Pogledajte kako izgleda odjel u KB-u Dubrava gdje se brojni bore za život zbog koronavirusa

– Podaci nam govore da je prosječan pacijent sad šest godina mlađi od onog kojeg smo imali prije nekoliko mjeseci – kaže Nikolina Bušić.

Oni koji su rođeni sedamdesetih i nešto kasnije sad su zamijenili one rođene pedesetih i šezdesetih, ali nije to slučaj samo u KB-u Dubrava, nego u cijeloj Hrvatskoj.

Nabava zaštitne opreme

Apelira se zato i dalje na cijepljenje, a dok stižu nove doze Pfizera, čeka se Johnson & Johnson, a AstraZeneca se priprema za šprice. KB Dubrava nabavlja još zaštitne opreme kako bi se djelatnici i dalje mogli brinuti za pacijente koji im s težim simptomima bolesti stignu na COVID odjel. Jučerašnjim natječajem od 5,7 milijuna kuna zatražili su još 54 tisuće maski FFP2 i FFP3, kao i 300 tisuća kirurških, a planiraju nabaviti i 272 tisuće kirurških, 900 tisuća nitrilnih i 450 tisuća rukavica od lateksa bez talka. Treba im 43.400 kirurških ogrtača i 157 tisuća kapa, 14 tisuća zelenih bolničkih ogrtača, 40 tisuća hlača od netkanog tekstila, 112 tisuća zelenih navlaka za cipele, 2100 zaštitnih naočala te deset tisuća zaštitnih kompleta, pa i 300 onih za krizne situacije.

U procesu nabave je i stotinu beskontaktnih toplomjera, a predviđa se da će ukupna količina svih ovih tisuća i desetaka tisuća komada zaštitne opreme biti dovoljna za sljedećih godinu dana. Podsjetimo, jučer je u Hrvatskoj zabilježeno 410 novih slučajeva zaraze koronavirusom pa je broj aktivnih slučajeva bio 13.812. Na bolničkom liječenju bilo je 2179 pacijenata, od kojih 199 na respiratoru. Preminulo je 39 osoba.