Uskoro kreće kažnjavanje onih koji ne poštuju mjere, Božinović otkrio detalje

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović na današnjoj konferenciji Nacionalnog stožera civilne zaštite najavio je izmjenu

Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti. To bi značilo da bi se moglo kažnjavati fizičke osobe za nepoštovanje donesenih epidemioloških mjera.

– Što se tiče izmjene Zakona, mislim da je danas sastanak radne skupine Odbora na kojem će se o tome raspravljati. Mi smo htjeli da se kazne izbjegnu. Zbog one manjine koja ne sluša mjere, a sve ih je manje, uskoro ćemo promijeniti taj dio o nekažnjavanju fizičkih osoba u Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti – kazao je Božinović.

Upitan o tome da pojasni, kazao je: – Sigurno je da će to biti malo ozbiljnija kazna. To bi bile kazne koje bi, po mom sudu, trebale biti mandatne. One bi se trebale izricati na licu mjesta. Bit će napravljen prijedlog koji će biti upućen Vladi te koji bi potom trebao ići u hitnu proceduru u Sabor.

Naveo je kako će nakon što sutra na snagu stupe nove mjere, inspektori i policija biti vidljiviji u onim objektima gdje se očekuje dolazak većeg broja ljudi, kao što su trgovački centri.

Upitan o tome kakav je plan za blagoslov kuće, ministar Božinović otkrio je kako je razgovarao s nekim biskupima i nadbiskupima.

– Neki su mi rekli da su odustali od blagoslova kuća. Mislim da je to dobra odluka – istaknuo je.

VIDEO: Andrej Plenković o novčanim kaznama za nepridržavanje mjera: "Ako će se neki među nama ponašati bezobzirno i ugroziti druge, onda mi moramo posegnuti za mjerama koje će imati sankcije."

