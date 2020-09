Hrebak: Lokalni šerifi pružat će otpor novom zakonu, ali mi ćemo se boriti

U izradi je novi zakon o lokalnoj samoupravi po kojem će načelnici općina, gradonačelnici i župani morati javno pokazati kako troše novac. O tome ćemo u studiju Večernjeg lista razgovarati s gradonačelnikom Bjelovara Dariom Hrebakom.

Budući da je riječ o čovjeku s dugogodišnjim iskustvom u sustavu unutarnjih poslova, ujedno i čelniku jedne od stranaka vladajuće većine, razgovarat ćemo i o sukobu između predsjednika Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkovića oko afere Janaf.

Danas ste izjavili da i predsjednik i premijer vrše pritisak na pravosuđe?

- Svi mi koji sudjelujemo u politici trebali bi se kloniti komentirati izvidnih radnji, još uvijek. Istraga nastupa nakon uhićenja spomenutih osoba. Nekoliko posljednjih izjava predsjednika je i upitno i šalje lošu poruku. Bilo je zanimljivo gledati Ostojića jučer kako se znoji zbog izjava Milanovića. Ako želimo gledati pravnu državu, onda ona funkcionira na način da znamo koja je trodioba vlasti. Pravosudna vlast mora biti neovisna i tu se ne slažem s Milanovićem da predsjednik Vlade zna sve informacije. On može biti informiran dva ili tri dana neposredno nakon što se dogodi. Upitno treba li i tad. Ostojić je 2014. godine bio ministar unutarnjih poslova, Milanović je tad izjavio da je sve znao. Ispada da su se u njegovom uredu dogovarali koga će se se uhititi. Nedopustivo je u jednoj razvijenoj državi da se to događa.

Nije li ovo situacija bila u kojoj je netko trebao upozoriti premijera da osoba koju namjerava imenovati na čelo tako važnog državnog poduzeća ima takvih problema?

- Tu se radi o tome da su godinu dana određene osobe bile pod mjerama i nisu pukle. Govorimo o nekom curenju informacija, ali to je bilo dva ili tri dana prije. Međutim, godinu dana nitko nije znao, čak ni SOA koliko mi se čini. To je dobro. Ne može se tako u državi funkcionirati da se zna. Da je Plenković znao sigurno ne bi postavio Kovačevića jer mu je nastala velika šteta. Da je on sve to znao za Josipu Rimac, onda bi zaustavio istrafgu da bude prije ili poslije izbora. Ne bi si napravio onaj košmar. Mislim da je dobro da izvršna vlast ne kontrolira dinamiku izvida.

U tijeku je imenovanje državnih tajnika. Sad se provode nekakve sigurnosne procjene. Po ovome što ste rekli, SOA ne može dobiti informacije da se protiv nekog vodi neki postupak.

- Ja sam bio državni tajnik i morao sam proći sigurnosnu provjeru, a ministri ne moraju. Tu smo malo nekonzistentni. Mene je iznenadilo da je Kovačević prošao sigurnosnu provjeru. Koliko je to sad dobro je pitanje. Tu sad možemo razgovarati. Prepustimo pravnim stručnjacima da donesu odluku. Gdje će granica biti pomaknuta, bolje da komentiraju pravni stručnjaci, a ne ja kao političar, što je važnije za državu - zaštita ljudskih prava ili nacionalni interes.

Neće podržati prijedlog dijela oporbe da se istražuje Povjerenstvo da se istraži utjecaj na DORH?

- To je pravo oporbe da pokrenu Povjerenstvo, da nameću sad svoje neke teme... Trebamo se zadržati na ono što je bitno. Činjenica je da informacije cure iz DORH-a, ali tek kad su stvari već gotove. Ovo mi vraća povjerenje u sustav jer je sve vrhunski i profesionalno odrađeno. Uhićen je čovjek iz HDZ-a, SDP-a i HNS-a. Kad smo to zadnji put vidjeli. To je dokaz da korupcija ne poznaje stranku.

Zašto policija nije uletjela u samoj primopredaji mita?

- Hajdemo pretpostavit da je to istina. Postoje pravila struke kako se neke stvari rade. Kada se radi jedna takva sveobuhvatna operacija, slaže se mozaik koji tek na kraju se pokaže kao logičan slijed. Ovo je bilo na Martinje. Mi ne znamo što su uhvatili u razgovorima prije i kasnije. Oni su očito znali da je netko uzeo vreću s novcem i došao u klub. Dajem za pravo ravnateljici USKOK-a da li su u tom trenutku imali dovoljno dokazu i želja da se u tu mrežu uhvate još veći igrači. Htjeli su vidjeti do kud ta koruptivna hobotnica seže. Da su tad stali, koliko sam shvatio, uopće ne bi bila uhvaćena ova dva gradonačelnika.

Nije li porazno da se u jednom danu skine imunitet trojici zastupnika?

- Porazno je da još uvijek saborski zastupnici imaju imunitet od kaznenog progona za ovakva djela. Ja sam za to da se odmah ukine. Zašto bi mi bili posebni.

Predsjednica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa kaže da je korupcija na lokalnoj razini puno veći problem nego na državnoj. Slažete li se?

- Slažem se s tim. Prvo zbog ovlasti. Tu ću se boriti da se to promjeni. Sad govorimo o velikim natječajima. Trenutno imate 19 milijardi kuna potpisanih ugovora. Ja kao gradonačelnik sam jedan jedni član skupštine društva Komunalac i vodne usluge grada Bjelovara. Prvo što sam napravio kao gradonačelnik, nisam se htio nositi s tom odgovornošću nego sam podijelio svoj glas na još dvije osobe, kako bi mene ograničili. Zakon treba mijenjati da to ne ovisi o volji gradonačelnika. Većina nas je normalna, ali postoje i lokalni šerifi.

Sada stiže promjena zakona. Hoćete li inicirati tu promjenu?

- Ja ću inicirati. Ono što sam uoči izbora dogovorio s Plenkovićem je bila transparentnost. To će biti u zakonu i to će biti prvi konkretan potez u smislu prevencije korupcije u zadnjih 20 godina. To neće riješiti korupciju, ali svi pravni stručnjaci kažu da je važna prevencija u borbi protiv korupcije. Razne strategije treba imati, ali konkretne stvari nam trebaju. Uzalud nama da stavimo da lokalni čelnici moraju objaviti javno gdje troše svaku kunu, ako ne propišemo kazne. Ovaj zakon će naići na mnogo otpora, ali mi ćemo se boriti.