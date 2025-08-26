USKOK podigao optužnicu protiv Šegona i Kralja: Terete ih za iznudu pola milijuna eura od Zdravka Mamića

Uskok je, nakon provedene istrage koja je započela 11. travnja 2025., podigao optužnicu pred Županijskim sudom u Zagrebu protiv dvojice hrvatskih državljana, Branka Šegona i Tomislava Kralja, zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela trgovanja utjecajem.

Prema optužnici, Šegon i Kralj su, u razdoblju od 14. rujna do 8. listopada 2020. godine, u Zagrebu i na području Bosne i Hercegovine, od Zdravka Mamića, protiv kojeg su u tijeku bila dva kaznena postupka pred Županijskim sudom u Osijeku, zatražili 500.000 eura kako bi, kako tvrdi USKOK, osigurali da se ti postupci okončaju u njegovu korist.

U prvom postupku tada je donesena prvostupanjska presuda kojom je Mamić proglašen krivim zbog zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju i osuđen na šest godina i šest mjeseci zatvora, dok je u drugom postupku trebala početi rasprava temeljem potvrđene optužnice USKOK-a, kojom se Mamić tereti za zločinačko udruženje i zlouporabu povjerenja u gospodarskom poslovanju.

Optuženici su Mamiću navodno ponudili da će, koristeći svoj autoritet iz dugogodišnjeg obnašanja visokih funkcija u Ministarstvu financija i veze s bivšim glavnim državnim odvjetnikom te bivšim ministrom financija, utjecati na ishod oba postupka u njegovu korist. Mamić je tu ponudu odbio.

Uskok je priopćio da optuženi svojim djelovanjem sumnjaju da su pokušali ostvariti korist od visokih veza i utjecaja, no postupak je još u tijeku pred zagrebačkim Županijskim sudom.