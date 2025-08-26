Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 42
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
TRGOVANJE UTJECAJEM

USKOK podigao optužnicu protiv Šegona i Kralja: Terete ih za iznudu pola milijuna eura od Zdravka Mamića

Zdravko Mamić u Mostaru održao konferenciju za medije
Denis Kapetanovic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
26.08.2025.
u 09:13

Uskok je priopćio da optuženi svojim djelovanjem sumnjaju da su pokušali ostvariti korist od visokih veza i utjecaja, no postupak je još u tijeku pred zagrebačkim Županijskim sudom.

Uskok je, nakon provedene istrage koja je započela 11. travnja 2025., podigao optužnicu pred Županijskim sudom u Zagrebu protiv dvojice hrvatskih državljana, Branka Šegona i Tomislava Kralja, zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela trgovanja utjecajem.

Prema optužnici, Šegon i Kralj su, u razdoblju od 14. rujna do 8. listopada 2020. godine, u Zagrebu i na području Bosne i Hercegovine, od Zdravka Mamića, protiv kojeg su u tijeku bila dva kaznena postupka pred Županijskim sudom u Osijeku, zatražili 500.000 eura kako bi, kako tvrdi USKOK, osigurali da se ti postupci okončaju u njegovu korist.

U prvom postupku tada je donesena prvostupanjska presuda kojom je Mamić proglašen krivim zbog zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju i osuđen na šest godina i šest mjeseci zatvora, dok je u drugom postupku trebala početi rasprava temeljem potvrđene optužnice USKOK-a, kojom se Mamić tereti za zločinačko udruženje i zlouporabu povjerenja u gospodarskom poslovanju.

Optuženici su Mamiću navodno ponudili da će, koristeći svoj autoritet iz dugogodišnjeg obnašanja visokih funkcija u Ministarstvu financija i veze s bivšim glavnim državnim odvjetnikom te bivšim ministrom financija, utjecati na ishod oba postupka u njegovu korist. Mamić je tu ponudu odbio.

Uskok je priopćio da optuženi svojim djelovanjem sumnjaju da su pokušali ostvariti korist od visokih veza i utjecaja, no postupak je još u tijeku pred zagrebačkim Županijskim sudom.

Ključne riječi
trgovanje utecajem Zdravko Mamić USKOK

Komentara 7

Pogledaj Sve
NO
NoStress
09:41 26.08.2025.

Lijepo, samo je taj Mamic takodjer izjavio da je dao mito bivsem predsjedniku vrhovnog suda Djuri Sessi. Ima li i za to optuznica ili je problem sto je Sessa blizak HDZ-u

HR
hrza
09:59 26.08.2025.

Još jedan dokaz da je naša legenda Maminjo nevin,

Avatar spin
spin
09:54 26.08.2025.

Sve su to ludi koji su se školovali, odgajali i formirali u bivšem sistemu u kojem se moglo sve samo ne isticati svoju nacionalnost. I onda je došao Tuđman i rekao nema lustracije, svima abolicija, i četnicima i možete ostati u sustavu dalje krasti i podrivati sustav jer ste mi potrebni, bez vas nema Hrvatske, POMIRDBA!!! Eto vam sad pomirdbe, abolicije i nelustracije u praksi, a svugdje je tako i u Zagrebu i u Osijeku i u Splitu, da Rijeku i ne spominjem. Crveni banditi iz kumrovečke škole nas gaze dan danas, a mi se gledamo u nevjerici, pa zar je to moguće?

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Velika Gorica: Obilježavanje početka izrade istražne geotermalne bušotine Velika Gorica GT-1
Video sadržaj
ULOŽILI 450 MILIJUNA EURA

Odobrena prva faza postupka eksploata: Ina dobila zeleno svjetlo za bušotinu Obradovci sa 150 milijuna m³ plina

Podsjetimo, o novom velikom otkriću plina u Hrvatskoj Ina je izvijestila još krajem prošle godine. Iz kompanije su tada priopćili kako je na bušotini Obradovci-5, nedaleko od naselja Zdenci, tijekom ispitivanja najdubljeg B6 intervala ostvaren dnevni dotok plina od oko 144.000 m3, dok je na intervalu B4 ostvaren dnevni dotok od oko 98.000 m3 sukladno limitima ispitne opreme.

Učitaj još